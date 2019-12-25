С момента появления в СМИ темы об обязательном страховании недвижимости с 1 января 2010-го года и последующих в случае незаключения договора со страховыми компаниями штрафов в размере 30 манат, в обществе началась самая настоящая паника. И есть от чего паниковать: согласно новым правилам, штрафы начинают действовать с 1 января, и потому сотрудники страховых агентств назидательно советуют успеть заключить договор о страховке еще до Нового года.

Как ни крути – получается так называемый юридический нонсенс, так как никого из нас жизнь к подобному «удару судьбы» не готовила. Да, конечно же, закон об обязательном страховании в стране существует в 2012-го года, но не работал из-за прорехах в системе, приоритетом, как известно, стало ОСАГО. И вдруг неожиданно – в качестве сомнительного подарка год Свиньи подложил нам так называемую «свинью» — в аккурат на самые праздники.

Конечно же, подобная постановка вопроса (а точнее категорическое требование государства) вызвало массовые недовольства. Люди задаются многими вопросами, к примеру, почему страховку размером в 50 манатов требуют сразу, а не, скажем, разбивают эту сумму на части? К примеру, ту же самую страховку граждане могли бы выплачивать вместе с суммой квартплаты. Да и одинаковая плата страховочного полиса тоже вводит в заблуждение: к примеру, 1-комнатная квартира в каком-нибудь спальном районе Баку оценивается точно так же, как и новостройка, как и большая квартира в «сталинке» около ст.м. «Ичеришехер». Почему 50 манатов, а не, скажем, определение цены с учетом квадратных метров?

Кроме того, остро стоит вопрос о малоимущих слоях населения – пенсионерах, многодетных семьях, матерях-одиночках, семьях, потерявших кормильца. Все эти люди просто не в состоянии будут выплачивать страховочную сумму – пусть для кого-то и небольшую – но только не для них, так как дать сразу 50 манатов страховым агентам означает в корне рубануть по жалкому семейному бюджету.

Кроме того, люди просто не в курсе, что именно будет считаться причиной для выплаты страховочных денег, и как их будут получать пострадавшие от форс-мажора.

Да еще и эти штрафы, напугавшие общество: что значит оштрафуют один раз, потом через несколько недель – еще раз, затем – еще, и так будет продолжаться до того момента, пока ты, наконец, не застрахуешь жилье?

Вообще, что значит фраза «штраф за незаключение договора» – как это понимать?

Далее: если что-то произойдет с квартирой человека, когда страховая компания выдаст деньги, кто будет составлять акт об ущербе, какие инстанции будут выписывать акт, как будут перечислять сумму страховки, в течении каких сроков ее можно будет получить?

Никакой конкретной информации сегодня нет и потому все актуальные и болезненные вопросы граждан остаются без ответа.

На днях в социальной сети «Фейсбук» была создана петиция, призывающая граждан страны отказываться от обязательного страхования и не подписывать никаких договоров.

Сотрудник «Минвала» побеседовал с экономическим экспертом Натигом Джафарлы и задал ему вопросы, касающиеся грядущего процесса обязательного страхования недвижимости.

— Отмечу, что закон об обязательном страховании недвижимости был, и есть до сей поры, но касался он, в основном, коммерческих объектов. А вот система штрафов – это что-то новое. И знаете, почему это не сработает? А потому что в стране по минимальным оценкам около 500 тысяч единиц недвижимости официально не задокументировано. И если человек не является законным владельцем недвижимости, как он может ее застраховать? В Баку и на Абшеронском полуострове около полумиллиона таких домов и квартир, хозяева которых не имеют никаких регистрационных документов.

А потому скажу следующее: до того, как принимать подобные поправки к закону, нужно было сначала объявить имущественную амнистию, чтобы в течение полугода или года все люди, которые давно живут в своих квартирах, платят за коммунальные услуги, могли получить на руки соответствующие документы. Хотя согласно Международному праву человек, который долго живет в квартире (в доме) и оплачивает коммунальные и земельные деньги, уже автоматически имеет право на собственность. И вот когда у людей в руках будут соответствующие документы -только после этого можно говорить об обязательном страховании недвижимости, но не раньше, потому что, если госорганы не озаботились принятием встречных шагов, то закон об обязательном страховании недвижимости просто не будет работать.

Естественно, людей пугают штрафами, но штрафная санкция может быть применена только один раз – в конце года, но никак не в начале и не каждые 20 дней. В этом плане граждане должны быть твердо уверены: эта процедура незаконна и они ни в коем случае не должны идти на поводу у недобросовестных чиновников, которые их пугают.

— Озвученная сумма страховки – 50 манатов – довольно весомая для единоразовой годичной выплаты. Мы, конечно же, понимаем, что страхование недвижимости очень важно, но никто не озвучил – какие именно риски будут затронуты. Кроме того, в стране есть люди, находящихся за чертой бедности. Как они справятся с суммой выплаты, весомой для их семейного бюджета?

— Правительство пошло по стопам системы обязательного автомобильного страхования. И как только время страховки заканчивается, тут же применяются штрафы. Вот по этой самой схеме предполагается страховать также и недвижимое имущество граждан. Но они не учли важный момент: все автомобили имеют законно зарегистрированные документы, что не скажешь о квартирах граждан. Вот допустим, я живу в какой-то новостройке, которое государство пока еще не приняло, не дало никаких документов кроме договора с застройщиком. Как я могу застраховать свою недвижимость? Именно поэтому и нужен закон об амнистии, без него вся затея с страхованием и штрафованием просто несерьезна. Согласитесь, что получается неразбериха: тем, у кого есть купчая, штрафы в случае незаключения договоров назначают, а тем, у кого купчей нет – не назначают. Закон должен быть одинаковым для всех. Во-первых, государство должно было создать конкурентную среду – обязательную страховку должны иметь право заключать все страховые компании. И тогда эти страховые компании могли бы объявить о системе и правилах процесса, о выплате частями и так далее. А в противном случае получается, что правительство задалось целью собрать с граждан по 50 манатов за недвижимость, и притом граждане не знают – за что именно они платят. Что они приобретают за эти 50 манатов.

— В стране полностью отсутствует культура страхования и потому сегодня граждане сотрясают социальные сети в надежде получить хоть какие-то ответы.

— Я прекрасно понимаю всех этих людей, потому что если бы в нашей стране практиковалась бы нормальная система страхования, люди сами должны были бы желать того, чтобы застраховать свое имущество. Ни один уважающий себя европеец или американец не станет въезжать в квартиру без страховки, потому что это очень важная часть жизни и граждане сами хотят этого, благо видят в страховании немалую выгоду. А у нас в стране сказали «Платите 50, не заплатите — будем штрафовать» — а за что платить и что получать взамен – не рассказали. Опять же провожу аналогию с автомобилями: люди платили, чтобы у них машины не отобрали.

— Но как вы сами понимаете, квартиры-то отбирать никто не станет, хотя сейчас разные слухи ползут, в том числе и о том, что, якобы, у многократно оштрафованных за незаключение страховочного договора будут через суд изымать недвижимость. А все происходит из-за отсутствия грамотного подхода к информации. Ее попросту нет.

— Как я понимаю, в страховочный полис входит пожар, природные явления – это согласно логике.

— Пожар – понятие растяжимое. Причины ведь тоже разными бывают? Предположим, я вышла из дома и забыла выключить утюг. В результате дом сгорел. Сосед менял проводку, закоротил провод – дом сгорел. Или по заказу будущего застройщика кто-то взял и поджег дом с несогласными жильцами.

— Согласно закону, ущерб оценивает специально собранная комиссия. Выплата 50-ти манатов дает гражданам право получить не больше 5 тысяч манатов. Если ущерб нанесен на гораздо большую сумму, все равно ты не имеешь права претендовать на большую сумму. Но для того, чтобы ты получил эти 5 тысяч нужно, чтобы сразу же пришла комиссия, составила акт, должны быть обязательно свидетели происшествия, представители пожарной службы. Все должно документироваться. А с таким уровнем неинформированности населения вводить обязательную страховку – все равно что идти по лезвию бритвы. Нужно было хотя бы 2 года при помощи социальных реклам, при помощи ТВ и радио, при помощи СМИ и соцсетей рассказывать людям о всех плюсах обязательного страхования имущества, о преимуществах этого процесса, должны каждый пункт объяснять отдельно и обширно, чтобы граждане были сами заинтересованы в страховании своего имущества. На сегодняшний день этой заинтересованности нет. Люди думают, что эти 50 манатов они попросту выбрасывают на ветер. Люди воспринимают новый закон о страховании как попытку правительства вытащить из карманов граждан очередной косвенный налог. Нет никакого объяснения, нет никакой информации.

— Как считаете, вся эта заваруха со страховкой недвижимости может породить массу новых мошеннических схем?

— Естественно, это не исключено, потому что если данным вопросом будет заниматься только государство, а не частный бизнес, в котором есть хоть какой-то рейджменеджент – в отличии от государства, то не исключено, что снова будет процветать коррупционное дерево. Так, к примеру, если человеку нанесен ущерб в 2 тысячи, то придет комиссия и скажет: «А давай мы тебе напишем 5 тысяч ущерба, даем тебе твои 3 тысячи, а остальные 2 «распилим» пополам».

— А как, по-Вашему, будет происходить процесс выплаты суммы страховки в случае если форс-мажор все же произойдет? Не превратится ли этот процесс в очередную головную боль? Из какого госоргана будет работать оценочная комиссия?

— Скорее всего, этим вопросом будет заниматься МЧС.

— Давайте перейдем к вопросу суммы страховки. Почему 50 манатов все же? Почему бы не вычислят по квадратным метрам? Ведь согласитесь, что платить 50 манатов за однушку в «хрущевке» микрорайона и платить столько же за виллу на Гянджлике – нелепица. Опять принцип автомобилей?

— В цивилизованных развитых странах все зависит от конкретных договоров, а не от шаблонов. Приходит страховой агент, оценивает недвижимость, имущество внутри дома. Ведь в 1-комнатной квартире может быть, к примеру, произведение искусства, которое стоит огромных денег. Или же в 3-комнатной квартире может стоять старая ветхая мебель времен советского застоя. Я понимаю, что квадратура должна учитываться, но и то что внутри квартиры – это тоже недвижимое имущество, и соответственно цена страховки должна распространяться и на него. В цивилизованных странах так и происходит, а в Азербайджане – опять же соглашусь с мнением большинства – правительство решило попросту ввести косвенный налог, чтобы собрать деньги, и в случае форс-мажора в виде природных явлений землетрясение, Каспий вышел из берегов и так далее) использовать эти деньги не из бюджета, а из страховых фондов. И когда государство не может наладить нормальную налоговую систему, всегда вводятся косвенные налоги. А таковых у нас – масса. Тот же «АСАН Хидмят» – это часть косвенных налогов. Все деньги, которые мы туда платим – это косвенный налог из наших зарплат. В цивилизованных странах правительство вообще не должно вмешиваться в эту сферу, сами граждане должны быть заинтересованы в страховании имущества. А в Азербайджане из-за того, что население не верит страховым институтам, оно совершенно справедливо считает все эти моменты лишней тратой времени и денег. Люди не хотят платить, потому что считают это неправильным. Хотя по логике 50 манатов не такие большие деньги, если оплачивать по чуть-чуть в течении года. Получается 4 маната с несколькими гяпиками в месяц. Если ты получаешь законную страховку на сумму в 5 тысяч манат в случае ущерба, это неплохо. Но беда в том, что опять-таки с документами получается каша, не все квартиры оформлены, люди не верят страховым компаниям – особенно государственным, тем более, что все это создает дополнительные механизмы для мошенничества. Кто будет за этим следить, кто будет контролировать – пока что абсолютно неясно. Ведь и про МЧС я упомянул как говорится навскидку, ибо достоверная информация мне тоже недоступна. Если нет никакой информации, и население пугают очередной «денежной дубинкой» в виде штрафов и таким образом хотят заставить всех платить – это очень неграмотный шаг.

— Скажите, актуально ли будет в разрезе данного вопроса говорить о печальных последствиях, которые будут выражаться в виде социального взрыва?

— Я хорошо знаю наше население и думаю, что за 50 манатов они не станут взрываться. Я скажу, что будет дальше: люди не станут платить просто потому что не смогут. Не только потому что не захотят, а именно потому что не смогут – из-за отсутствия документов на квартиры, как я уже говорил выше. А те, кто не хочет платить и не станет этого делать, поймут – насколько это правильный шаг, потому что в случае массового отказа правительство должно будет рассмотреть более прозрачные и привлекательные для населения условия страхования. Ибо никакие штрафы не заставят людей идти и платить насильно, особенно если человек не понимает, за что именно он платит. Если правительство со своими ресурсами сможет объяснить людям – за что именно они платят, возможно, появятся добровольцы, которые сами захотят затраховать недвижимость, да еще и других уговорят. Это тоже вариант, почему нет?

Яна Мадатова

Minval.az