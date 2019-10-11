Союз Баку и Тбилиси изрядно нервирует Армению. И не только

В регионе подводят итоги визита премьер-министра Грузии в Азербайджан — первой зарубежной поездки Георгия Гахария на посту главы правительства. Сам премьер-министр начал заседание правительства именно с подведения итогов своего визита в Азербайджан и тут же сделал громкий анонс по одному из самых болезненных и сложных вопросов в двусторонних отношениях Азербайджана и Грузии — комплексу Кешикчидаг (Давид-Гареджи): «У нас был абсолютно открытый разговор о текущих проблемах, и как результат, могу сказать, что с завтрашнего дня находящиеся на территории комплекса церкви откроются для грузинского духовенства и, соответственно, мы шаг за шагом, поэтапно и в этом направлении должны достичь серьезного прогресса». Как отметил Гахария, «мы не раз отмечали, что эта проблема должна решиться с учетом национальных интересов двух стран, с учетом интересов исторического достояния и церкви». После чего призвал граждан Грузии проявлять большую ответственность и осторожность как в действиях, так и в словах, и подвел итог: «Все должны понимать, что любовь родины и патриотизм не подразумевают псевдопатриотические выходки, высказывания и неосмысленные шаги».

По окончании заседания правительства на ту же тему высказался глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Напомнив, что на встрече премьер-министра Грузии с президентом Азербайджана обсуждалась ситуация вокруг Давид-Гареджи, в Баку состоялось первое заседание Комиссии по определению госграницы, и существует готовность, что теперь уже азербайджанские коллеги приедут в Грузию и работа будет продолжена, министр предупредил: «Я хотел бы попросить общественность и призвать всех, что исходя из особой чувствительности темы, каждое слово, выражение, действие имеет особое значение. Необходимо обращаться с этой темой с особой осторожностью, так как мы имеем дело с очень важным государственным интересом, а с другой стороны — наш стратегический партнер».

Поясним. Как уже говорилось бессчетное количество раз, Кешикчидаг — вопрос сложный, деликатный, и решать его лучше «в тишине». Но за настойчивыми призывами и Гахарии, и Залкалиани проявлять сдержанность и избегать псевдопатриотических выходок явно кроется нечто большее. Тем более что Георгий Гахария на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку тоже сделал примечательное заявление: «Сегодня, как и всегда, наш визит, разговоры и деловые рассмотрения будут крайне продуктивными, и еще раз докажут всем — и нашим друзья, и врагам, что Грузия и Азербайджан всегда найдут правильные слова и пути для решения проблем». То есть сделал весьма прозрачный намек на врагов, которые желали бы осложнить близкие и теплые отношения Баку и Тбилиси. Как того и требуют написанные законы политеса, по имени этих врагов Гахария не назвал. Но…

Понятно, что стратегическое партнерство Баку и Тбилиси вызывает прямо-таки форменную истерику в Ереване. Накануне визита Гахарии в Азербайджан «осложнения» между Баку и Тбилиси здесь прогнозировали прямо-таки наперебой. Ереванская «Лрагир», рассказав о нашумевшем письме Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, едва ли не задрожала от предвкушения: отношения Грузии и Азербайджана, по мнению издания, «оказались на грани фола», и все дело, оказывается, «в тональности и политических претензиях, которые бакинское руководство проявляет в отношениях с Грузией». После чего сформулировала вывод: «Официальный Тбилиси начинает на собственной шкуре ощущать экспансионистские потуги Азербайджана, которые тот уже давно реализует в отношениях с Арменией». И при этом, похоже, не только старательно выдала желаемое за действительное, но и не задумалась, насколько «убедительно» выглядят армянские политологи в роли защитников грузинских интересов вообще и грузинских церквей в частности, особенно на фоне регулярных притязаний Армении на грузинские территории и уж тем более сотни церквей, официально именуемых «спорными».

Но только ли Армению имел в виду Гахария?

Как уверены многие эксперты, «псевдопатриотическими выходками» и «неосмысленными шагами» премьер-министр Грузии назвал ту бурную активность, которую развернули вокруг Кешикчидага, или Давид Гареджи, и отдельные политики вроде того же Шалвы Нателашвили, и политические партии, такие, как «Альянс патриотов Грузии», и молодежные организации вроде «антиоккупационного движения».

И все бы ничего, но как раз накануне визита Гахарии в Азербайджан депутаты, представляющие в парламенте Грузии тот самый «Альянс патриотов», отправились на поклон…в Госдуму РФ. Где делились своими мечтами: как было бы хорошо, если бы Грузия отказалась от курса на вступление в НАТО, а Россия…ну хотя бы восстановила авиасообщение. Правда, верноподданичества отдельно взятого альянса Москва не оценила и восстанавливать авиасообщения не стала. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин так вообще умудрился потребовать от президента Грузии Саломе Зурабишвили извинений за то, что та назвала Россию страной-агрессором (а как, интересно, она должна была Россию именовать?). Но отношения России и Грузии — это отдельная и большая тема. Вопрос в мотивах и реальной степени патриотизма «альянса». А еще — в том, чей заказ они выполняли и выполняют, стараясь вбить клин в отношения Баку и Тбилиси.

И уж точно не выглядит случайным, что как раз накануне визита премьер-министра Грузии в Азербайджан грузинский «Спутник», точнее, тбилисская «дочка» российского пропагандистского холдинга, выпустил в эфир эксперта Мамуку Арешидзе, который заявил: «Считаю, что азербайджанская сторона очень неконструктивно себя ведет в этом смысле». Оказывается, близ Кешикчидага появилась азербайджанская пограничная застава (то, что она находится на территории, которая ни при какой ситуации не является спорной, «экспертов» не остановило). И вот это уже вряд ли чье-то личное мнение или «неосознанные шаги».

А на этом фоне обозначенный Гахария «прорыв» по Кешикчидагу действительно стал достойным и красивым ответом на подобного рода провокации. Авторов которых надо бы искать не только и не столько в Ереване, сколько значительно севернее от него.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az