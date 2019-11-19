Перед тем, как начать заметку, вспоминается фраза китайского философа Конфуция «Не дай Бог никому жить в эпоху перемен». И если вспомнить, что Конфуций жил приблизительно в 551 году до н.э., то остро осознаешь глобальность мудрости, пришедшей к нам сквозь дремучие века.

Мы доподлинно не знаем, как было устроено общество во времена Конфуция, ибо история – спорный предмет и далеко не точный, так как ее всякий раз переписывают в угоду властелину. Но одно мы можем утверждать точно: нелегко жилось наверняка раз из–под пера мыслителя вышла мудрость, актуальная в любые времена.

Мы все живем в эпоху перемен, которые щедрым ворохом одаривает современное общество научно-технический прогресс: интернет, социальные сети, благодаря которым доступна сегодня любая информация. Мы живем в век 25-го кадра и 21-й хромосомы, благодаря которым стремительно утрачиваем все привычные понятия и ценности, связанные с менталитетом и воспитанием наших ортодоксальных (ну или не очень, но все же!) предков. Стереотипы рушатся с головокружительной скоростью: сейчас на черное говорят белое, на хорошее говорят плохое, равно как и наоборот. Идет глобальная героизация негодяев, а имена и память героев (во всяком случае, та же самая история преподносила их как героев) безжалостно втаптывают в грязь. Тут невольно растеряешься: как быть, кому верить?

Но не будем далеко заходить в своих философских рассуждениях, а просто рассмотрим новомодное словечко ТОЛЕРАНТНОСТЬ, которой нас пичкают ежедневно. Ну, в общем-то, словечко не такое уж и новомодное, оно широко используется в медицине, сам термин «толерантность» имеет медицинское происхождение (например, организм, пораженный метастазами на четвертой стадии рака идеально толерантен). Неприятное сравнение, не так ли? Но в точку! Метастазы толерантности постепенно разрастаются, выпрямляя наши извилины в одну линию, заставляя всех думать одинаково, мыслить незатейливо, стадно. Но самое интересное, что люди современные (толерантные) масштабно делятся – как раковые клетки – на виды и подвиды, группы и подгруппы, классы и подклассы – сам великий Дарвин бы ушел в дурку, махнув в бессилии рукой.

Судите сами: раньше люди, населяющие Землю, делились на расы и народы, на религиозные группы. Сейчас ареал значительно расширился, и общество наше обогатилось геями, лесбиянками, трансвеститами, трансгендерами, адрогинами, и прочими «героями сумерек», о существовании которых в приличном обществе было принято говорить разве что шепотом (и не при детях). А сегодня, в нашем толерантном настоящем, даже в социальной сети «Фейсбук», (в которой – кстати – регистрируются и дети, в том числе) присутствуют три графы: мужчина, женщина, ДРУГОЕ (и в этой графе это самое «другое» должно вписать – кто оно такое).

Понятно, что сейчас читатель начнет обвинять автора в занудстве и однобокости, скажет, дескать, в продвинутых странах одинаково соблюдаются права всех «тварей Божьих» (даже отдельные туалеты для трансгендеров существуют – с соответствующим символом, кстати). Но все же давайте разбираться! Сегодня в обществе развернулась самая настоящая война – между гомофобами и гомофилами, причем последние призывают к жесткой толерантности первых. Именно к жесткой! А зачем? С учетом летящей к чертям морали количество гомофобов резко сокращается, и, прежде всего, в социальных сетях, ибо за каждый пост и комментарий, написанный против гомофилов, толерантная команда Марка Цукерберга определяет штрафные санкции в виде блокировки и удаления написанного, напрочь забывая о нормах демократии, которую вот уже много лет несет (и насаждает) страна-создатель «Фейсбука». Неувязочка получается, господа! Получается, войну выигрывают гомофилы? Прискорбно, конечно, но гомофобы реально терпят поражение, и, судя по всему, скоро будут считаться воистину вымирающим видом.

Что такое толерантность в чистом понятии этого термина – в социальном, а не в медицинском? Это терпимость и уважение к выбору. Давайте же базироваться от второго слова предыдущего предложения – уважение. Согласитесь, что уважать или не уважать – личное дело каждого. Мы не зря упомянули в начале заметки об эффекте 25-го кадра: наше сознание зомбируется через ярую пропаганду в СМИ, соцсетях и ТВ, через явную (и скрытую) рекламу всего того, что в другие (более счастливые) времена считалось пороком. Мы вынуждены терпеливо молчать, читая новости о том, как люди меняют пол, как однополые пары усыновляют детей, как женщины выходят замуж за тетрис и подсвечники, а мужчины женятся на картинках-анимэ. Мы знаем, что Элтон Джон – сначала гей, а потом уже певец, но выразить свою точку зрения не можем, дабы не прослыть нетолерантными буками.

Вопрос такой: о какой, к чертям собачьим, толерантности может быть речь, если вся эта показная бравада сильно напоминает насильственное насаждение европейцами христианства где-то на островах Океании в 17-м веке? Похоже, мы уже вовлечены в аналогичный процесс, который, по мнению современных конкистадоров, дарует людям земли «моральное сознание», направленное на исправление аморальности земной. Казалось бы, благородный моральный мотив, объявляющий толерантность единственной искупительной религией, требующей верности от всех культур, рас, народов и прочая, и прочая, и прочая. Но какой ценой? Цена-то невыносимо высока – под ударом будущие поколения, которые утратят ценности семьи, брака, в корне утратят личностную целостность.

И в заключение хочется напомнить про еще одну мудрость, вышедшую из-под пера русского писателя Николая Герасимовича Помяловского, который в своих «Очерках бурсы» написал о том, что со временем большинство людей приняли не пользу образования, а неизбежность его. И как же он был прав! Именно неизбежность – вот основной мотив тех, кто самые черные человеческие пороки пытается смазать розовым налетом всеобщей «терпимости и милосердия». Но quid pro quo, приверженцы толерантности! Мы, люди, воспитанные совсем в других ценностях, не хотим мириться с вашей извращенной парадигмой, и – согласно вашей же теории терпимости – имеем на это полное право. Терпите! Вы требуете понимания? Мы тоже его требуем.

Спасибо всем, кто понял.

Яна Мадатова

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