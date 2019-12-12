Верить или не верить в нумерологию — вопрос глубоко личный. Одни искренне верят, что есть «счастливые» и «несчастливые» числа и даты, другие не сомневаются, что все это не более чем блажь и досужие вымыслы. Верил ли в нумерологию Серж Саргсян и верит ли в нее Никол Пашинян, держат ли они у себя в команде специалистов в этой сфере и пытаются ли так скорректировать свой рабочий график, чтобы важные встречи и переговоры приходились на «счастливые» даты, по понятным причинам можно только гадать. Но в чем нет сомнений, так это в том, что на «круглые даты» в армянской политике делают серьезную ставку. Серж Саргсян возлагал нешуточные надежды на 100-летнюю годовщину так называемого «геноцида армян». А вот у Никола Пашиняна, судя по всему, серьезные планы в отношении столетней годовщины подписания Карского и Московского договоров между Россией и Турцией. Во всяком случае, в Ереване открыто дают понять, что ждут от России их официальной денонсации, и даже привлекают к продвижению этой идеи своих лоббистов в РФ.

Во всяком случае, по этой теме накануне высказался не кто иной, как небезызвестный Константин Затулин. Сей субъект на страницах «Московского комсомольца» взялся комментировать ни много ни мало разгорающийся скандал вокруг гитлеровского пособника Гарегина Нжде. Правда, «комментировать» — это слишком громко сказано. Господин Затулин просто повторял штампы армянской пропаганды и на полном серьезе уверял: «Я лишь предлагаю признать право армян на особое о нем мнение и не приписывать им самым бессовестным образом склонность к исторической реабилитации фашистских преступников». «Бессовестно», по его мнению, поступает такой-сякой Азербайджан, который поднял вопрос культа Нжде, но никак не Армения, которая этого фашистского приспешника возвела в ранг национального героя. Правда, при этом осталось непонятным, почему Затулин, возмущаясь в той же статье «отвратительной вакханалией ниспровержения памятников советской эпохи, которую мы с недавних пор наблюдаем на Украине, в Польше, государствах Прибалтики и др.,», даже не подумал о том, что у Украины тоже есть право на собственное мнение, к примеру, о Степане Бандере или Романе Шухевиче, особенно с учетом той партизанской войны против гитлеровцев, которую вела Украинская повстанческая армия, у Польши и стран Балтии — право на собственную оценку пакта Риббентропа-Молотова и т.д. Но подобного либерализма за Затулиным не замечалось.

Но вот что примечательно. Господин Затулин, старательно перепевая мотивы армянской пропаганды, выдал кое-что небезынтересное. И патетически воскликнул: «Будучи армянским националистом, Нжде не был и не мог быть другом пришедшей в Армению советской власти. Хочу напомнить, что и она в свою очередь в своих обстоятельствах, ведя борьбу за выживание, заключила в те времена с Турцией Кемаля Ататюрка наступательный и оборонительный союз, позволивший тому победить и утвердиться. Одним из побочных следствий этого союза был отказ Советской России от всех прав на Карс, Ардаган, Баязет и другие территории, входившие прежде в состав Российской империи. Территории, исторически прежде населенные армянами».

Оставим на совести господина Затулина (если таковая имеется) упоминание о том, что это, дескать, «территории, исторически прежде населенные армянами». Тем более что, как показывают документы, ни в одном из вилайетов Османской Империи, включая «Карс, Ардаган, Баязет и другие территории», не составляли большинства. И даже если бы все армяне Османской Империи съехались бы туда, большинства у них все равно бы не получалось. Важно другое. Рассуждал он, если кто не понял, о Московском и Карсском договорах, которые закрепили линию сначала границы Турции и Советской России, которую затем унаследовали страны Южного Кавказа, и статус Нахчывана, одним из государств-гарантов которого стала Турция. И прозрачно намекал, что, подписав их, Россия ну очень плохо поступила в отношении «многострадального армянского народа». На что тут же отозвались армянские экспертные круги, весьма близкие к Николу Пашиняну, радостно возопив: «В Москве наконец заговорили о договорах 1921 года». Оказывается, по версии армянских экспертов, территориальная целостность и Азербайджана, и Турции, по армянской версии, «сомнительна», поскольку эти государства «созданы на отнятых у армян территориях». Здесь нелишне напомнить, что это Армению создавали на исторических азербайджанских землях, а никак не наоборот. Но куда важнее другое: в словах Затулина армянские эксперты старательно углядели намек: «Вот вам прекрасный повод продемонстрировать собственный национальный характер и поднять вопрос договоров и секретных протоколов к нему, тем более, что Затулин сам об этом заговорил». Здесь уверены, что Затулин ни много ни мало обозначил ответственность России за «геноцид армян». При этом в Армении уже давно — и ультимативно — требуют от Москвы денонсировать договоры с Турцией и пребывают в полной уверенности, что, даже потеряв ту границу, которую они очертили, Россия остается участником этих соглашений. Иреванский «болтающий класс» уверен, что «современное российское государство, переименованное в 1991 году из РСФСР в РФ, выступает в качестве непосредственной стороны первого договора и, одновременно, является правопреемником участника Лозаннской конференции – Союза ССР. Нет никаких правовых разрывов так же в субъектности турецкой стороны». Такая вот «цена форпоста».

Можно было бы, конечно, все эти бредни просто проигнорировать. Только вот речь идет не о высказываниях отдельно взятых экспертов. Прежде всего, еще до интервью Затулина здесь заявили, что, дескать, «борьба за «Арцах» завершена: борьба за Нахиджеван» (кавычки наши, орфография сохранена — Minval.az), а «подписанные в 1921 году за счет жизней, территорий и субъектности армян российско-турецкие договоры завершаются». Подобные бредни публиковали издания вроде «Лрагир», известного рупора армянских «западников». Но в те же дни представляющий уже другой фланг политического спектра Армении «Спутник» опубликовал беседу с председателем Ассоциации экспедиторских компаний республики Егише Ованнисяном. Рассуждал сей субъект о том, как доставить грузы из Казахстана в Армению. И в изложении «Спутника» все это звучало так: «Достаточно довезти грузы до иранской Джульфы (в 80 км от армянской границы), а оттуда их можно «пересадить» на железную дорогу. С 2014 года заработала железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран, по которой можно доехать и в Россию, и в Китай. К сожалению, железную дорогу из Армении в Иран строить не начали. Но можно воспользоваться хотя бы Джульфой». И вот тут уже интересно было бы спросить: как именно намерен «воспользоваться хотя бы Джульфой» господин Ованнисян? Может, у него плохо с географией? И он на минуточку забыл, что из иранской Джульфы сначала надо попасть в Нахчыван? Или планы скорой «прихватизации» Нахчывана обсуждаются в армянской «тусовке» так широко, что о них даже знают персоны вроде Ованнисяна? Впрочем, если вспомнить «косвенные признаки», что армянские транспортники, по всей видимости, знали даже о готовящейся провокации России в Керченском проливе, такое уже не удивляет. И тем более неудивительно, что в продвижение идеи с денонсацией договоров активно включаются «друзья Армении в российских коридорах власти» вроде того же Затулина. Более того, в Армении уверены, что преподнести ей на блюдечке и Нахчыван, и Карс, и Баязет Россия обязана исключительно из своих союзнических обязательств. Взамен же Армения обещает разве что «не обижаться» за Московский и Карсский договоры. А это уже хороший повод вспомнить не очень политкорректную поговорку: «Если армянин называет тебя другом — значит, он готовится тебя объегорить. Если называет братом — значит, уже объегорил». Цена такой политики «времен очаковских и покоренья Крыма» может оказаться для Москвы ой какой кусачей. Особенно на фоне уроков «покоренья Крыма в версии 2.0» и понимания простого факта: ни необходимости уважения границ, ни военной мощи Турции, ни тем более ее членства в НАТО никто не отменял. Но вот зачем России такое «в чужом пиру похмелье» и что она будет с этого иметь, кроме неприятностей, и очень серьезных, ясности нет.

Только вот… на высказывания в армянских СМИ можно, конечно, не обращать внимания, но вот сам Затулин рассуждал о Нжде и «нехороших» договорах с Турцией на страницах «Московского комсомольца». То есть в российском информационном пространстве. А это уже верный признак, что кое-кого в Москве армянским «братьям» объегорить действительно удалось. А это уже проблема не только для Азербайджана и Турции, но и в первую очередь для самой России. Которой уж точно придется платить по армянским счетам за юбилейные грезы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az