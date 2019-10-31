Накануне в столице Азербайджана состоялась встреча министров обороны стран СНГ. Перед началом рабочего заседания, в соответствии с протоколом, главы оборонных ведомств посетили Аллею Шехидов и возложили венок к Вечному огню. Среди них был и глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу. Формально нынешняя Россия не несет ответственности за преступления, совершенные в Баку советской военщиной. Ранее в Аллее Шехидов возлагал венок к Вечному огню президент РФ Владимир Путин, другие официальные лица. Но…

В Баку, в Российском культурном центре, открылась выставка, посвященная Евгению Примакову: «Примаков: человек и политик».

Речь, напомним, о том самом Примакове — соучастнике карательной акции 20 января 1990 года в Баку. Как указывается на официальном сайте Верховного суда Азербайджанской Республики, «19 января 1990 г. Президиум Верховного Совета СССР без согласия Верховного Совета Азербайджана издал указ “О введении чрезвычайного положения в городе Баку”. Указ вступал в силу с 00 часов 20 января. Однако до утра 20 января время вступления в силу указа держалось под секретом. Помимо этого, находящиеся в Баку представители Москвы — Секретарь ЦК КПСС Л. Гиренко и Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Е. Примаков — убеждали официальных представителей Азербайджана и население, что вводить войска в город не планируется». То есть в Баку в январе 1990 года Евгений Максимович, конечно, не позировал в униформе с оружием, как это он делал ранее «в гостях» у курдских террористов, но был прямым соучастником событий.

И вот теперь в его честь Российский культурный центр проводит розово-сусальную выставку. А посол РФ в Азербайджане господин Бочарников награждает студентов БСУ — участников литературного конкурса, посвященного Примакову. Что вызвало в Баку понятное возмущение.

Здесь, конечно, нелишне поинтересоваться, почему упорно молчат и никак не проявляют себя многие записные любители пикетов, митингов, акций протеста и красивых слов. Только вот куда важнее другое. Понятно, что у посольства РФ в Азербайджане и расположенного на его территории Российского культурного центра есть право экстерриториальности — и прямое, и если угодно, «косвенное». Повестку дня своей работы эти структуры определяют сами, консультироваться с властями Азербайджана и получать разрешение формально не обязаны. Более того, понятно, что диппредставительства и культурные центры при них живут в информационно-культурном ритме той страны, которую они представляют. А в Москве сегодня со всей возможной пышностью отмечают юбилей Примакова — ему в эти дни исполнилось бы 90 лет. Телепропагандисты с придыханием рассказывают о том, как он, будучи главой МИД РФ, на пути в США, узнав о натовских бомбардировках Югославии, развернул свой самолет над Атлантикой и т.д. и т.п. Выставка в Российском культурном центре вполне вписывается в этот «тренд».

И вот тут уже не получится не спросить: а что дальше? В скором времени в этом же культурном центре откроется выставка, посвященная, скажем, маршалу Язову? Или командиру 366-го полка полковнику Зарвигорову? Полк, правда, расформировали, но и Язов успел побывать в тюрьме после соучастия в мятеже против своего верховного главнокомандующего.

И самое главное, организаторам подобного рода мероприятий по крайней мере не стоит забывать о той стране, где они работают. И у граждан которой на этот счет есть свое мнение. Тем более что речь идет о дипломатах, которым по штату положено укреплять двусторонние отношения, а не подрывать их. Если уж совсем грубо и приземленно, то перед тем, как вынести такое мероприятие за рамки своей дипмиссии, нелишне, пардон, «включать голову» (к сожалению, в ситуации, когда чествуют соучастников карательных акций на своей территории, вряд ли стоит говорить о совести и такте). Правда, в России по привычке не считают необходимым задумываться о подобных тонкостях применительно к Азербайджану. Только вот такие игры в большой политике никогда не заканчивались хорошо. Особенно если речь идет о морально-политической ответственности за трагедию 20 января. Откреститься от которой современной России теперь будет куда труднее

Нурани, политический обозреватель

Minval.az