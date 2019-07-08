Номер, который выкинул грузинский телевизионный канал «Рустави-2» позорной удалью телеведущего, стал темой дня, но дурная слава, как известно, живет ничтожно мало. Реакция оказалась ожидаемой. Правда, руководство канала среагировало весьма своеобразно, осудив унитазный стиль, но не содержание контента.

Странная, прямо скажем, позиция, если руководитель кампании оправдывается тем, что рубрика является авторской. Как тут ни крути, за состояние эфира, содержание вещания отвечает руководство канала, и когда главный менеджер философствует, дескать, осуждает «тошнотворную брань в прямом эфире», но при этом выражает солидарность с содержанием заявления ведущего и не думает «извиняться за мат в адрес Путина», получается дубль моветон.

Это действительно странно, когда СМИ, пользующееся популярностью в среде грузинской аудитории, задает вопиющий тренд и, как ни в чем не бывало, пытается выжать рейтинговый максимум из нескладного положения. А ситуация не только серьезная, но и взрывоопасная. Очень даже может повлечь за собой непредсказуемые последствия, вплоть до вооруженного конфликта, от которого никому мало не покажется.

Об этом и говорят ответственные люди наподобие грузинского премьера Мамуки Бахтадзе, который однозначно обвинил телеведущего в провокации, понимая, что такого рода выпады никогда не остаются безнаказанными. Глава правительства верно квалифицирует ситуацию, видя в амплуа антигероя попытку дестабилизации и без того непростого положения, когда напряженность в грузино-российских отношениях зашкаливает, приближаясь к недопустимой черте.

Низменный выпад телеведущего настолько неприемлем и омерзителен, что невозможно ему найти оправдания. Склонный к оригинальным эскападам экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, кстати, известный своим русофобством, тоже осудил «телезвезду», узрев в его словах недопустимый для обобществления смысл и значение.

Прямой эфир, как бы его ни квалифицировали, авторский он, или нет, вещь серьезная. Газетные публикации, радио и телепередачи неавторскими не могут быть. Чтобы ни звучало в эфире, не печаталось в газетах или электронных СМИ, все родом из авторства, и выстраивать линию защиты в случае с медиа хулиганством тем, что сам ведущий является хозяином программы, не может служить оправданием. Подобные вольности подрывают эфирную культуру вообще и политический этикет в частности.

Очень кстати вспомнить о печальном опыте небезызвестного российского телеведущего Владимира Соловьева, который перманентно засоряет эфир российского государственного канала ВГТРК злоречивостью и нецензурщиной. Он ведь тоже прикрывается лейблом авторского вещания. Это своеобразный фальшивый щит, которым пользуются подонки и торгаши, заточенные на разжигание межнациональной ненависти и религиозной розни. Агрессия – это их конек.

Разрушая основы бытия, они сознательно идут на низкопробные оскорбления и провокационные выпады, чтобы уничтожить нравственные и моральные скрепы.

В случае с позорным примером телеканала «Рустави-2» надо однозначно сказать, что оскорбительный выпад в адрес лидера российского государства не только не позволителен, но и опасен. Спросить бы горе автора – на что он рассчитывал, идя на столь унизительную, прежде всего в отношении самого себя, непозволительную брань? Неужели на понимание со стороны широкой аудитории и национальной интеллектуальной элиты?

В современных условиях роль медиа не только усилилась, но стала стратегической. Это один из столпов прикладной геополитики, который непосредственно влияет не только на формирование общественного мнения, но и на принятие политических решений.

Недостаточно рассматривать прессу в качестве института социализации, это серьезный и работающий инструмент формирования идеологических парадигм. Не потому ли «Рустави-2» пустил свои щупальца в сектор межгосударственных и региональных процессов, чтобы спровоцировать непредсказуемые процессы в кавказском доме?!

Грузинский телеведущий в скандальной программе пустился в погоню не за рейтингом, а за гораздо более важной субстанцией, раз на кон поставил окончательный подрыв отношений между грузинскими и российскими народами, властями, обществами. Провокация сделана с далеко идущей целью, чтобы осложнить не только проблемные грузино-российские отношения, но и отравить общую атмосферу в регионе.

Если ведущий-позорник, его шеф и оставшиеся вне кадра заступники считают, что цель достигнута, радикально ошибаются. Высветив собственную моральную убогость, они стали законодателями отвратительной практики, за которую все равно придется ответить.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az