Азербайджан и Россия готовятся подписать новый оружейный контракт — такое заявление сделал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в беседе с российскими журналистами. «Есть определенные интересные задумки. Как только эта сделка свершится, мы дадим информацию СМИ»,— цитируют его СМИ. Подробностей, правда, не сообщил. Однако в ходе своего визита в Баку, напомним, «оружейную тему» обозначил и Сергей Лавров. «Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество — это одна из сфер, важных сфер нашего стратегического партнёрства с Азербайджаном», — заявил он на своей пресс-конференции, отметив, что Россия и Азербайджан развивают сотрудничество «абсолютно транспарентно» и «в полном соответствии с нормами международного права, с нормами законодательства Азербайджана и Российский Федерации и с полным учетом того баланса, который сложился и который важен для того, чтобы здесь сохранилась стабильность». От деталей главы МИД воздержались. Но и без них эти короткие заявления Лаврова и Мамедъярова предоставили экспертному сообществу серьезную «информацию к размышлению».

Для ереванской «шашлычной недодиктатуры» это несколько плохих и очень плохих новостей в одном флаконе. Устроенное премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите ОДКБ «шоу речевого жанра» с призывами «оставлять без ответа» заявки Азербайджана на приобретение оружия и попытками стращать другие страны ОДКБ мифическими «террористами из Азербайджана» (притом что реальная опасность террора исходит как раз из Армении) предсказуемо закончилось «полным игнором» со стороны союзников. Не успели утихнуть в СМИ и соцсетях рассказы о посадке путинского лайнера в Бишкеке в условиях «черного неба», как Россия анонсировала новые поставки оружия в Азербайджан. Понятно, что речь идет о существенном повышении военного потенциала Баку — притом что «силовой» перевес и так уже на стороне Азербайджана.

Но самое опасное для Армении — это политическая подоплека. Да, российская военная база в Гюмри официально отвечает за безопасность Армении, а Кремль для баланса дарит Еревану оружие, но в Ереване не могут не понимать: оружейный бизнес всегда спаян с политикой. А значит, Россия поддерживает Армению далеко не в той степени, как того хотелось бы Пашиняну и его «команде», и уж тем более у Еревана нет этакого «права вето» на российские оружейные контракты. И в Армении с понятным холодком под ложечкой уже задумываются: а что, если тенденция продолжится? И уже завтра в Москве решат еще больше сократить поддержку своего «форпоста»? Не говоря о том, что ценность «форпоста» без надежной связи со своей метрополией тоже невысока?

И самое главное, эти «оружейные новости» на лентах информагентств соседствуют с сообщениями о важном дипломатическом шаге официального Баку — Азербайджан подготовил для участников СМИД ОБСЕ меморандум, где изложил свою позицию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как подчеркнули в Баку, «урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ». Очертили правовую базу упомянув резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ, в частности, Будапештского саммита 1994 года. И напомнили, что «первым шагом должен стать полный и безоговорочный вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий Азербайджана. За этим должно последовать возвращение насильственно перемещенного азербайджанского населения при соблюдении всех необходимых мер безопасности, а также открытие коммуникаций в регионе». И только потом — «определение статуса Нагорно-Карабахского региона в составе Азербайджана в соответствии с азербайджанской Конституцией и законодательством», причем «определение статуса должно происходить в мирных условиях в рамках законного процесса при непосредственном, полном и равном участии населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а именно — армянской и азербайджанской общин и в их взаимодействии с правительством Азербайджана исключительно в рамках законного и демократического процесса». И самое главное, Азербайджан не видит политического решения конфликта вне очерченных выше рамок.

Здесь огромное поле для анализа и комментариев. По сути дела, Азербайджан обозначил «красную линию», дальше которой наша страна на переговорах уже не отступит. В Баку дали понять, что правовую основу урегулирования должны составлять резолюции СБ ООН и решения ОБСЕ, но не Бишкекский протокол и не Мадридские принципы, которые правовыми документами не являются. И самое главное, открыто обозначили, что будущий статус Карабаха определят две его общины — азербайджанская и армянская, и этот статус будет определен в рамках территориальной целостности и Конституции Азербайджана. Никоим образом не упоминается в документе и возможное появление в регионе миротворцев — а это в последнее время была серьезная тема для обсуждений в экспертном сообществе. Что тоже плохая новость для Еревана: шансов продолжить оккупацию Карабаха уже под охраной миротворцев не просматривается. И самое главное, Азербайджан представил в СМИД ОБСЕ полномасштабный план урегулирования. Над которым теперь предстоит подумать уже Армении. Формально распространенный накануне СМИД ОБСЕ документ — это не военный ультиматум, а дипломатический меморандум. Но нынешние военные новости придают ему уже совсем другое прочтение. Понятно, что теперь условия ставит уже Баку. С учетом своего и правового, и экономического, и военного преимущества. А это не только новости об оружейных договоренностях с Москвой — есть еще Израиль, Беларусь, Турция, наконец, собственный азербайджанский ВПК с «умными бомбами», снайперскими винтовками и ударными дронами. В Ереване еще не улеглась паника после сообщений о том, что у вооруженных сил Турции есть планы удара по Армении. Верить или не верить в эту «утечку» — тема для долгой дискуссии, но вот сам факт наличия планов наступления на Армению в сейфах военных штабов Турции сомнений не вызывает. Военное сотрудничество Турции и Азербайджана, по сути дела, то же.

А тогда уже становится понятным, что Азербайджан включил в регионе «обратный отсчет» — и в дипломатии, и в военной сфере. Так что «шашлычной недодиктатуре» есть от чего схватиться за голову. А еще лучше, пардон, эту самую голову «включить», сделать выводы и приступить к реальному мирному урегулированию. Пока еще время для этого не упущено окончательно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az