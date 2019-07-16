Когда на самом деле началась деградация спецподразделения «Альфа»?

Деятельность спецслужб в любом государстве по определению покрыта тайной. Сотрудникам таких ведомств «по штату» положено участвовать в тонкой игре разведок, раскрывать хитроумные заговоры иностранных шпионов…Могут здесь, конечно, вспыхивать свои скандалы, от слишком рьяного вмешательства в политическую жизнь государства до «излишне жестких» допросов подозреваемых, но все же за кадровыми сотрудниками спецслужб общественное мнение «по умолчанию» закрепило статус «элиты», этаких «джеймсов бондов». Тем более что было и свое кино: «Семнадцать мгновений весны», «Мертвый сезон», «ТАСС уполномочен заявить»…Уже потом в СМИ начала просачиваться информация про спецподразделение «Альфа». Оно было создано в семидесятые годы для борьбы с международным терроризмом. Конечно, существования доморощенного террора в СССР официальная идеология не допускала, но главным образом для освобождения заложников. Их общественное мнение тоже сочло этакими «ожившими киногероями», но уже американских лент в жанре «экшн».

Но теперь на экранах и мониторах — совсем другое кино. В Москве ушел в отставку командир Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ генерал-майор Валерий Канакин. Валерий Канакин возглавлял Управление «А» с 2014 года, в «Альфе» служил с 1984 года, участвовал в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году, за операцию по освобождению заложников в Беслане в 2004 году получил звание Героя России. По официальной версии, рапорт об отставке Канакин подал еще в апреле, Путин подписал его в мае. И самое главное, источники, включая почетного президента Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, всячески уверяют: эта отставка ну никоим образом не связана с недавними арестами офицеров ФСБ, в том числе бойцов «Альфы».

Ой ли?

Напомним: в начале июля задержали семерых сотрудников ФСБ, в том числе троих офицеров «Альфы» — их обвиняют ни много ни мало в разбое при отягчающих обстоятельствах. По некоторым данным, речь идет о вооруженном налете на банк. Еще 15, находившихся в этот момент в командировке на Северном Кавказе, предпочли скрыться. Теперь еще один арест: в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники, задержаны два офицера управления ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel. Речь, судя по всему, идет о банальном рэкете: офицеры ФСБ Сергей Богданов и Сергей Иванов требовали от владельцев отеля платить им по пять миллионов рублей в месяц, а взамен «предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания, в котором расположен отель».

Сегодня можно, конечно, вслед за российскими изданиями пытаться разобраться в паутине бизнес-связей и понять, кого же грабили «господа офицеры». В экспертном сообществе есть те, кто напоминает: бизнес-поле в России сужается, аппетиты разнообразных «крыш» растут, рано или поздно интересы «крышующих» входят в клинч — со всеми красочными последствиями с «маски-шоу», «корочками» и т.д. Есть и те, кто напоминает: терпеть произвол «силовиков» на поле рэкета становится слишком опасно. Но сегодняшняя власть в РФ держится по сути дела на репрессивных «стяжках». Если Путин даст отмашку на слишком уж рьяную «чистку» в рядах силовых структур, это может ему очень дорого обойтись.

Но есть еще одна, куда более опасная и неприятная тема — профессиональная деградация спецслужб. Причем по всем направлениям. Эксперты советуют вспомнить историю «Петрова» и «Боширова», главных фигурантов «дела Скрипалей», которые, кроме всего прочего, допустили чудовищное количество профессиональных «ляпов». Да тут еще стали выплывать пикантные подробности, что «ляпы» допускали не только «Петров» и «Боширов» лично — достаточно вспомнить регистрацию загранпаспортов на адрес штаб-квартиры разведки. Конечно, заслать провокатора в группу подростков и грамотно подвести их «под статью», как это было с Аней Павливокой, или выискивать в Сети посты, которые можно счесть «оскорблением власти», позволяет и нынешний уровень «профессионализма». Но вот те задачи, ради которых и создаются спецслужбы, никто не отменял. И теперь и «широкая аудитория», и отставные офицеры «Альфы» задают вопросы: как это вообще могло получиться? «Отбор у нас очень тщательный, и случайных людей в подразделении нет, — уверял один из них, майор запаса Игорь Шевчук, в беседе с «державным» телеканалом «Царьград». — И я очень удивлён, что информация подобного рода прошла, я надеюсь, что в ближайшее время будет какое-то уточнение, я очень хочу верить в то, что это какая-то ошибка».

А его коллега, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов, разоткровенничался в беседе с «Московским комсомольцем»: «Недавно мы столкнулись с арестом больших начальников, которые присваивали себе безумные деньги непонятного происхождения. Сегодня — вот это… Такое ощущение, что сыпется все». Как сетовал Михайлов, он 20 лет проработал в КГБ, и за это время было заведено всего 3 уголовных дела, а сейчас, похоже, аресты правоохранителей стали нормальной практикой, и не только он, но и «вся старая гвардия» в шоке от происходящего — ветераны не понимают, откуда во власти взялось столько преступников. Напомнил про нашумевшую историю, когда летом 2016 года выпускники Академии ФСБ устроили в Москве «парадный заезд» на дорогущих «Гелендвагенах» с тонированными стеклами — выстраивались в ряд, синхронно трогались с места и т.д. Михайлов, который возмущался тогда, теперь тоже не скрывает своего отношения: «Яркий пример того, как желторотые пацаны возомнили себя королями жизни. Ничего не изменится, пока в системе МВД, ФСБ не перестанут создавать инкубаторы для блатных. А то, что происходит — серьезная проблема для ведомства и безопасности страны».

Только вот начинать рассказ о деградации ФСБ вообще и группы «Альфа» в частности надо бы с событий, происходивших на четверть века раньше, чем «парад на «Гелендвагенах»». И сам господин Михайлов должен быть осведомлен об этом лучше многих.

Напомним: сей офицер тогда еще КГБ СССР в январе 1990 года находился в Баку. Где офицеры той самой «Альфы» и «Вымпела», если кто забыл, вечером 19 января 1990 года совершили террористический акт — взорвали энергоблок телерадиоцентра. Затем этот теракт «навесили» на мифических «исламских экстремистов» и использовали в качестве повода для «Черного января» — если уж называть вещи своими именами, карательной акции советской армии в советском же городе, с огнем на поражение по освещенным окнам домов, рейсовым автобусам и машинам «скорой помощи». А еще — банальным мародерством, вроде нашумевшего случая, когда доблестные советские солдаты «изъяли» в зале ожидания на бакинском Морском вокзале все запасы спиртного и еще цветной телевизор впридачу. Через год был Вильнюс, где «Альфа» штурмовала местное телевидение — тоже с огнем по безоружным людям, которых командование предписывало все еще считать гражданами СССР, потом — Рига. Некогда «гордость КГБ» превращалась в нечто среднее между оккупантами и карательным подразделением. Об этом, конечно, не писали на своей первой полосе «Правда» и «Красная звезда», но ничего не разлагает армию так, как выполнение подобных «боевых задач». Тем более что расправы с гражданскими особого профессионализма не требуют. В годы второй мировой войны с этим справлялись даже набранные из уголовников полицаи. Не станем с изрядной долей ехидства интересоваться, на самом ли деле генерал Михайлов об этом не знает или же обходит неудобные темы, но в чем действительно нет сомнений, так это в том, что на улицах Москвы сработало эхо бакинского «Черного января». Просто потому, что закон бумеранга в политике еще никто не отменял.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az