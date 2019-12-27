Географические названия одних и тех же стран и городов на разных языках могут и не совпадать — к примеру, немецкое «Deutschland» и азербайджанское «Almaniya» мало напоминают российское «Германия». Но вот когда в Западном Берлине, возле штаб-квартиры газетного концерна Алекса Шпрингера, появился билборд-указатель «До Кенигсберга в Пруссии 590 километров, Данцига — 470 километров, Бреслау — 330 километров», его сочли проявлением реваншизма, а не причудами грамматики. И тем более трудно отнести к «требованиям грамматики» вот такую новость, опубликованную на сайте «РусАрмИнфо»: «В озере Ван в Западной Армении утонули семь человек». Если кто не понял: речь идет о восточной Турции, где и расположено озеро Ван. Но для сайта «РусАрмИнфо» это, оказывается, «Западная Армения».

«Топонимическая агрессия» Армении уже ни для кого не новость и не сенсация. Дело уже не ограничивается тем, что здесь переиначили на армянский лад названия городов, рек, гор, озер на землях Иреванского ханства, где и расположена нынешняя Армения, а теперь с энтузиазмом взялись за переименования всего что можно и что нельзя на оккупированных азербайджанских землях Верхнего и Нижнего Карабаха: Агдам в армянской «тусовке» предписано именовать «Акна», Лачин — «Бердзором» и т.д. Более того, сегодня армянские СМИ без тени сомнения именуют, к примеру, Гянджу «Гандзаком», земли Гирдыманского ханства превратились в «Гардман», Геранбой стал «Северным Арцахом» и т.д. То, что восток Турции и озеро Ван предстали «Западной Арменией» —ожидаемое продолжение «географического психоза», бытующего в армянских СМИ.

Но вот в чем дело. Опубликовало эту новость, как оно само себя именует, «российско-армянское информационное агентство». Главный офис которого находится в Москве, на улице Наметкина, в доме 12 А. И что же — острый приступ «географического психоза» случился на улице Наметкина исключительно по зову сердца редакционного коллектива? И без какой бы то ни было «отмашки» со стороны Кремля?

А вот об этих «отмашках» в истории армянского лобби и армянских притязаний на турецкие земли надо бы поговорить особо.

Вопреки мифам о невероятном «патриотизме», «организованности» и «активности» армянской диаспоры, многочисленные «комитеты помощи Армении» в странах уже не существующей Антанты сколачивались западными же политиками — для «пиара» планов расчленения Османской Империи. Потом, после победы Турции в войне за независимость, о них пришлось забыть. Затем «армянские мечты» попытался реанимировать Сталин — и тоже безуспешно. В пятидесятые годы Турция вступила в НАТО. И в течение всего этого времени о «геноциде армян» за пределами армянской тусовки почти никто не вспоминает. Нет ни «армянских резолюций», ни «вечеров памяти», ни научных работ.

А потом все меняется. В 1962 году грянул Карибский кризис — мир оказался как нельзя близок к ядерному апокалипсису. В конце концов ситуацию удалось «разрулить». Но тогда не только СССР вывел свои ракеты с Кубы, а еще и США — из Турции. Из чего в Кремле сделали вывод: в случае чего Запад может Турцию и «сдать». И вот уже в 1964 году, вскоре после вывода американских ракет из Турции, партийное руководство Армении просит ЦК КПСС разрешить им организовать «мероприятия к 50-летию массовых погромов армян», опубликовать книги и статьи, подготовить радиопередачи и фильмы и, самое главное, построить мемориальный комплекс. Одновременно «армянское лобби» (в которое закачивается изрядное количество советских «нефтедолларов», но это большой секрет) внезапно набирает силу и становится на удивление влиятельным. Под полный контроль КГБ СССР подпадает партия «Дашнакцутюн», которая тут же порывает с прежней «антисоветской» деятельностью, возвращается к «революционным традициям» и разворачивает против Турции террористическую войну.

Наконец, есть серьезные основания полагать, что в 1980 году СССР готовился к прямому военному вторжению в Турцию. Это тоже неудобная тема, но в двадцатые годы СССР заключил однотипные договоры о дружбе и сотрудничестве со своими несколькими южными соседями: Ираном, Афганистаном и Турцией. Вторжение в Афганистан, кроме всего прочего, еще и должно было создать прецедент: сначала на советских штыках приводится к власти лояльное правительство, а потом оно просит СССР о военной помощи. В Иране уже бушевала «исламская революция», а СССР стянул к своим границам впечатляющий военный «кулак». В Турции ситуацию «раскачивали» планомерно и умело. Как грибы после дождя плодились левые террористические группировки. Им — тоже с оружием в руках — противостояли «бозгурды». В крупных городах был взорван водопровод. А по неподтвержденным данным, уже после военного переворота 1980 года в руки турецких «силовиков» попали шокирующие документы. Согласно им, в черноморском Самсуне планировалось поднять восстание, провозгласить «Демократическую Рабоче-Крестьянскую Турецкую Республику» с временным правительством во главе и, в полном соответствии с афганским сценарием, попросить СССР об интернациональной помощи. А как раз в районе Самсуна Понтийский хребет прорезает широкое ущелье, по которому танки могут выйти прямо к столице Турции Анкаре и по сути разрезать страну пополам. К счастью, тогда эти планы так и остались планами, СССР безнадежно увяз в афганской войне, вторжение в Иран так и не состоялось, в Турцию — тем более. Только вот это не означает, что планы захвата турецкой Восточной Анатолии под армянским «соусом» уже списаны в архив. Особенно теперь, когда Турция стремительно набирает силу и наращивает влияние, а ее интересы в Сирии и Ливии входят с российскими в «жесткий клинч». Так что для Москвы самое время в очередной раз пытаться разыграть против Турции «армянскую карту».

Только вот лучше помнить, что такого рода геополитические игры в начале ХХ века закончились распадом Российской Империи, в конце того же века — распадом СССР. А Эйнштейн не зря предупреждал: «Безумие — делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата»

Нурани, политический обозреватель

Minval.az