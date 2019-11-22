Тема Гарегина Нжде имеет отношение к нашей общей истории, к истории Второй мировой войны. Такое заявление в беседе с журналистами сделал чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин. «Эти вопросы достаточно деликатные. Мы видим, что в политическом и международном контексте делаются попытки переписать историю, переквалифицировать то, что тогда происходило», — цитируют его информагентства.

Как уверены эксперты, заявление посла РФ в Армении — это ответ на нашумевшую реплику Пашиняна на встрече с российскими журналистами. Напомним: как уже сообщал Minval.az, премьер-министр Армении тогда уверял, будто бы «никто и никогда в нашем общении с российскими коллегами имя Гарегина Нжде не называл. Я думаю, этот вопрос присутствует в повестке наших отношений с Азербайджаном», и еще выступил против предложения главы Союза армян России А.Абрамяна создать совместную комиссию российских и армянских историков по вопросу Нжде, высокомерно заявив, что «было бы странно, если бы мы создали комиссию с Россией, чтобы изучив нашу собственную историю».

И вот теперь посол РФ в Армении Сергей Копыркин, во-первых, напомнил официальному Еревану, что тема Гарегина Нжде имеет отношение к общей истории России и Армении, к истории Второй мировой войны. А во-вторых, напомнил, что «в политическом и международном контексте делаются попытки переписать историю, переквалифицировать то, что тогда происходило». То есть, в переводе с «дипломатического», дал понять, что Москва рассматривает «дело Нжде» именно в контексте «переписывания истории» и попыток героизации нацизма, что в Москве (и не только в Москве) считают недопустимым.

Эти слова Копыркина — верный признак, что в Москве самым внимательным образом ознакомились со словоизлияниями Пашиняна в стиле «для нас нас Гарегин Нжде и Ованес Баграмян имеют одинаковые истоки, как фигуры нашей истории» и «сначала разберитесь с Молотовым». Это уже можно считать большой политической и дипломатической победой Азербайджана — не секрет, что «вопрос Нжде» первым поднял именно президент нашей страны Ильхам Алиев и на саммите СНГ в Ашхабаде, и на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и на других площадках. А теперь понятно, что нашей стране удалось превратить «дело Нжде» уже в проблему российско-армянских отношений.

Другой вопрос, последует ли за этим заявлением главы диппредставительства РФ в Армении более серьезное и результативное давление на Ереван. Тем более что одного дипломатического «а-я-яй» здесь слишком мало. А вот возможностей серьезного давления на Армению у РФ предостаточно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az