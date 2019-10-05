В Азербайджане дан старт международной молодежной кампании «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак» Как пояснили в Министерстве молодежи и спорта, в ее рамках в социальных сетях Facebook и Twitter под хештегами #Karabakh #AllForKarabakh и #KarabakhIsAzerbaijan будут размещены принятые международными организациями официальные документы, фотографии и видео, разоблачающие армянскую ложь и провокации.

Это пока что первая реакция на программное выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Валдайском форуме. И тем более очевидно, что «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак» будет повторяться еще не раз. И, должно быть, следовало ожидать, что эти заявления Ильхама Алиева вызовут в Армении весьма острую реакцию. Так и произошло. В МИД Армении — очередная истерика в исполнении пресс-секретаря Анны Нагдалян: многословная, эмоциональная и, пардон, абсолютно бессвязная. В Ереване упрекают Азербайджан в «максималистской позиции», упорно пытаются убедить всех и вся (и себя в первую очередь), будто бы существуют некие «договоренности сторон, которые предполагают подготовку народов к миру», а вот такой-сякой Азербайджан их не соблюдает…

Только вот в том, что должно было звучать принципиально и даже угрожающе, на самом деле чувствовались страх и растерянность. По всему заметно: в Армении, и не только в ее МИДе, оказались просто не готовы к той «наступательной дипломатии», которую продемонстрировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тем более что речь здесь не только о Валдайском форуме.

В самом деле, о принадлежности Карабаха Азербайджану, армянской оккупации азербайджанских земель, о необходимости скорейшего выполнения «карабахских» резолюций СБ ООН и принятия действенных мер в отношении Армении президент Азербайджана говорит постоянно и практически на всех международных «площадках», будь то ООН, «Восточное партнерство», саммиты НАТО или встречи глав стран СНГ. Более того, число таких «площадок» планомерно расширяется — достаточно вспомнить неожиданный для многих политический маневр Азербайджана с вступлением в Движение неприсоединения. Ильхам Алиев поднимал и поднимает эту тему на встречах с представителями ЕС, с главами других государств, которые посещают Азербайджан с визитами. И такую «наступательную дипломатическую тактику» президент Азербайджана последовательно проводит уже с 2003 года, когда он и занял высший пост в государстве.

Пожалуй, одна только эта жесткая и принципиальная позиция Азербайджана уже оказалось полной неожиданностью для многих. От официального Баку на фоне оккупации 20% территории и миллиона беженцев ждали поведения в стиле «политика — это искусство возможного», «к сожалению, мы должны учитывать сложившиеся реалии» и т.д. Но вместо этого наша страна продолжает четко и недвусмысленно озвучивать свою позицию и свои требования, да еще в полной увязке с международным правом.

Это не просто патриотизм. Это патриотизм, помноженный на политическую волю и на профессионализм, в том числе в вопросах дипломатии и внешней политики.

И самое главное, свою «наступательную дипломатию» президент Азербайджана реализует на фоне заметного роста «политического веса» и влияния Азербайджана. Где в единую стратегию увязаны и экспорт энергоресурсов, и инвестиции, и несомненные успехи военного строительства, и принципиальная позиция на международной арене, и умение оценивать риски.

И в результате Азербайджану за последние годы удалось добиться впечатляющих политических сдвигов. Напомним: совсем недавно, в конце сентября, административный суд французского Лиона вынес решение об аннулировании незаконных «соглашений о побратимстве» между французскими городами Десин-Шарпье и Сент-Этьен с находящимися под оккупацией Армении административными единицами Ходжавендского района и города Шуша. Это не просто звонкая пощечина Еревану — на особые отношения с Францией здесь делали и делают более чем серьезную ставку. К тому же такого рода декларации аннулируются впечатляющими пакетами и в судах других городов Франции. Не увидеть за этим существенного политического «сдвига» невозможно. Еще раньше региональные СМИ обсуждали новости из США — об увеличении военной помощи Азербайджану. Еще раньше в центре внимания были заявления американских дипломатов, что процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе должен основываться на принципе территориальной целостности и обязательно включает в себя вывод армянских войск из оккупированных азербайджанских земель. В Ереване такая риторика США, напомним, вызвала настоящий шок и трепет. Теперь в центре внимания — политика России, и здесь тоже для Армении предостаточно плохих новостей. Дело не только в недовольстве Кремля поведением Пашиняна — Россия ведет себя на азербайджанском треке с невиданной прежде осторожностью. Четко и недвусмысленно в поддержку Азербайджана высказывается руководство ЕС. И этот политический разворот — уже зримый и заметный результат «наступательной дипломатии» Ильхама Алиева.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az