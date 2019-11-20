Рассказывать о своих победах любят если и не все, то многие. А уж если в стране место честных и объективных СМИ занимает «агитация и пропаганда», то тем более. Россия — пример классический. В числе прочего, здесь любят порассуждать и о феноменальных успехах российской дипломатии, где в последние недели особое внимание уделялось договоренностям с Турцией о совместном патрулировании на севере Сирии.

Но теперь все больше свидетельств, что разногласия между Москвой и Анкарой по Сирии куда глубже, чем это казалось многим по горячим следам российско-турецких договоренностей.

Напомним: накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова возобновить трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии, если «Силы народной самообороны» не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. По его словам, «США и Россия не сделали необходимые шаги [в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей]. Если территории не будут очищены, то мы вновь начнем операцию». Как отметил Чавушоглу, Анкара «должна непременно избавиться от угрозы терроризма». В свою очередь, пресс-секретарь и советник главы турецкого государства Ибрагим Калын, сообщив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в четырёхстороннем саммите по Сирии с участием лидеров Великобритании, Германии и Франции, который состоится вслед за сочинским саммитом НАТО, отметил, что США и Россия всё ещё не выполнили в полной мере договорённости с Анкарой по урегулированию ситуации на севере арабской республики, и добавил: «Анкара вновь призывает США к выполнению договорённостей от 17 октября, а Россию — Сочинского меморандума от 22 октября». Однако в обоих случаях российские СМИ сообщали об этом под кричащими заголовками в стиле «Турция обвинила Россию в невыполнении обязательств» — притом что обычно роспропаганда как раз предпочитала смаковать разногласия Турции с США. Более того, в «Арбатском военном округе» поторопились ответить — чем явно выдали свою нервозность. «Хотим напомнить, что Россия в полном объёме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума „О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой“ от 22 октября. Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооружёнными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Намеренно оставим за скобками конспирологические версии, связано ли с этой перепалкой нападение на российский патруль с «коктейлями Молотова» боевиков РКК, и если да, то не имела ли место инсценировка и не пыталась ли РФ на фоне еще не заявленного официально, но уже известного по конфиденциальным каналам недовольств Анкары продемонстрировать, что она ни в коей мере не «крышует» РКК на севере Сирии. Но даже если поверить, что атака на российский патруль на неспокойном севере Сирии действительно было случайностью, то вот интервью Башара Асада в эфире телеканала «Россия», где он обвинял Турцию во всех смертных грехах, такой случайностью уже быть не может по определению.

Важно другое. Да, Реджеп Тайип Эрдоган вел и ведет тонкую, многоходовую и достаточно рискованную внешнеполитическую игру и умело использует «российскую карту» на американском треке, по меньшей мере не позволяя вашингтонским, парижским, берлинским и другим «стратегам» вести себя с Турцией по принципу «а куда они денутся». Но тем не менее в самой Анкаре прекрасно отдают себе отчет: из Кремля друга для Турции не получится. Историки насчитывают в общей сложности 12 русско-турецких войн и отмечают: за 351 год, с 1568 по 1918 годы, Россия и Турция воевали в среднем каждые 25 лет. После первой мировой войны, когда Российская и Османская империи вновь оказались по разные стороны линии фронта, открытых военных столкновений России и Турции не было. Но депортации в 1944 году азербайджанцев из сопредельного с Турцией и очень удобного для сухопутного вторжения в эту страну Ведибасара, турок-месхетинцев — из приграничных регионов Грузии, крымских татар — с полуострова, где расположена главная база Черноморского флота, предназначенного для удара с моря по проливам Босфор и Дарданеллы многие эксперты расценивают как часть подготовки к новой войне с Турцией. Тем более что Сталин требовал для СССР права разместить в Босфоре свою военную базу и еще шесть восточноанатолийских вилайетов, на которые претендовали армянские националисты, в качестве приятного бонуса. Можно, конечно, попытаться убедить себя, что все эти страсти канули в Лету вместе с почившим в бозе СССР, только вот и накачивание оружием российской базы в армянском Гюмри, и тем более аннексия Крыма и развернутые там репрессии против крымских татар, которые только после распада СССР получили реальную возможность вернуться на родной полуостров — это уже реалии сегодняшнего дня. Не говоря о том, что в стремлении России любой ценой удержаться в Сирии тоже легко прочитывается «антитурецкий» прицел.

Только вот, как показывает даже беглый анализ, «сирийская» задача для России оказалась куда более трудной, чем это представлялось вначале. Прежде всего, эксперты уже предупреждают: полноценная сухопутная полицейская операция на таком удаленном театре военных действий, как Сирия, потребует от России солидных ресурсов, что уже заставляет вспомнить о войне в Афганистане. Кроме того, нельзя забывать и о том, что в Сирии далеко не все — и это еще мягко сказано — готовы встречать россиян цветами и объятиями. Здесь не забыли (и вряд ли забудут) российские бомбовые удары, и прежде всего катастрофу в Алеппо. И если теперь на сирийском театре военных действий РФ еще и втянется в противостояние с Турцией, то такое развитие событий для Москвы может обернуться настоящей катастрофой. И не только военно-логистической, кстати говоря

Нурани, политический обозреватель

Minval.az