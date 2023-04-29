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Состоялась церемония очередного выпуска «Начального курса коммандо»

komandos

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония очередного выпуска «Начального курса коммандо».

Как сообщили в Минобороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и суверенитета нашей Родины.

Участникам курса были переданы поздравления руководства Министерства обороны.

Выступившие на церемонии отметили важность проведения подобных курсов в повышении профессионального уровня и боеспособности военнослужащих, и пожелали успешно окончившим курс успехов в дальнейшей служебной деятельности.

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