Джахит Багчи: Для голосования граждан Турции в Азербайджане установят 15 урн

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В Азербайджане для участия граждан Турции в голосовании будет установлено 15 урн.

Об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, сообщает Trend.

Посол отметил, что завершена подготовка к тому, чтобы граждане Турции, проживающие постоянно или временно за пределами Турции, могли проголосовать на выборах.

«Начинается процесс голосования наших граждан, проживающих за пределами Турции, на президентских и парламентских выборах. Всего будет установлено 15 урн для голосования: 9 — в Баку, 3 — в Гяндже и 3 — в Нахчыване. Наши граждане смогут проголосовать в Баку, Нахчыване и Гяндже с 9:00 до 21:00 5 мая», — сказал Багчи.