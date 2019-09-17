Официальный Баку ставит точку

Азербайджан не намерен добиваться получения статуса наблюдателя в ОДКБ — теперь это уже официальная позиция. «Азербайджан на данный момент не рассматривает участие в ОДКБ в какой-либо форме, в том числе в качестве наблюдателя,» — такое заявление сделал завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Такую позицию вполне можно назвать ожидаемой. Еще в январе нынешнего года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос об интеграции Азербайджана в ОДКБ не в стадии дискуссии. Добавим от себя: Баку на официальном уровне никоим образом не обозначал своего интереса к такому формату, как ОДКБ, притом что успешно выстраивал и выстраивает отношения практически со всеми его членами, кроме Армении. Но все дело в том, что в дипломатии столь категоричные заявления, прямо сказать, звучат нечасто. Тем более что возможности «дипломатического языка» позволяют изобрести множество обтекаемых формулировок в стиле «мы изучаем вопрос», «да, здесь есть определенные перспективы, и мы не исключаем начало конкретных переговоров», намекнув тем самым на начало более конкретных переговоров, или же просто «держать паузу», оставляя простор для версий и для торга. Но в Баку предпочли «отрезать». И самое главное, произошло это как раз в те дни, когда вновь оживилась «хроническая вялотекущая с обострениями» дискуссия на тему «пойдет ли Азербайджан в ОДКБ, если в этом случае Россия предложит свое содействие в Карабахе». Вспыхнула эта дискуссия не сказать чтобы спонтанно: в Баку приехал с визитом секретарь Совбеза России Николай Патрушев, а вслед за этим парламенту Армении «спустили» на обсуждение те самые поправки к уставу ОДКБ, которые регламентируют статус наблюдателя и партнера. Слухи, что статус наблюдателя создается именно «под Азербайджан», ходили, напомним уже в который раз, достаточно давно. А тут еще масла в огонь подлили и вице-премьер РФ Юрий Борисов, и и.о. генсека ОДКБ Владимир Семериков своими рассуждениями об «открытых дверях» этого блока и о том, что РФ не будет возражать, если Азербайджан запросит для себя статус наблюдателя. Правда, оговаривались: есть процедура, и нужно согласие других членов организации. Но этого вполне хватило для реанимации споров и версий: а что, если Россия намерена завести Азербайджан в ОДКБ в обмен на «встречные шаги» в Карабахе? И в Баку на это готовы согласиться?

В Азербайджане развернулась понятная и ожидаемая дискуссия: можно ли поступаться своим суверенитетом, даже если в обмен обещают «что-то» на карабахском направлении? О чем идет речь — о полноценном урегулировании или косметических «подвижках», которые оставят конфликт в рабочем состоянии? Особенно если официально никакого «карабахского пакета» Москва не озвучила?

А вот в Армении вспыхнула форменная паника. Политологи и эксперты били во все колокола и хватались за сердце: а что, если Россия меняет приоритеты? И готова «оплатить» эту интеграцию Азербайджана в ОДКБ? МИД Армении на самых разных уровнях, от заместителя министра до споуксмена, принялся успокаивать публику: мы наложим вето! Без нашего согласия Азербайджан не получит статус наблюдателя!

И вот в разгар этих споров, «политических обмороков» и успокоительных заявлений официальный Баку «включает холодный душ» и подводит черту под дискуссиями, выкладками, предположениями и версиями: Азербайджан не намерен вступать в ОДКБ. И статус наблюдателя тоже просить не намерен.

Добавим от себя: причины столь прохладного отношения Баку к подобной перспективе излагались, в том числе и на сайте Minval.az, многократно. Тем не менее в который уже раз напомним: прежде всего, в Азербайджане не считают свой государственный суверенитет предметом для торга. Особенно если в самых оптимистичных для нашей страны вариантах предлагаются частичные шаги, а не коренное урегулирование. И самое главное, как показывает опыт пребывания в составе СССР, после утери суверенитета шансов удержать территории тоже немного. И это не считая нынешних политических проблем России, которые вряд ли можно считать аргументами в пользу более тесного военно-политического союза с ней.

А что же Армения? Здесь объявлен «отбой тревоги»? Или..?

Конечно, Еревану будет очень непросто найти достойный выход из сложившейся ситуации. В самом деле, несколько дней «ломали табуретки» на тему «как помешать Азербайджану вступить в ОДКБ», и вдруг оказалось, что вся задуманная шумная кампания не имела ровно никакого смысла. Выходит, что Армения обещала всеми силами «держать дверь», в которую никто и не собирался стучаться. А дипломаты даже не удосужились прозондировать вопрос, вызывает ли вопрос ОДКБ интерес у Азербайджана или нет. Впрочем, армянская дипломатия так часто оказывается в смешном и нелепом положении, что к имиджевым потерям здесь уже успели привыкнуть и не особенно переживать.

Но на сей раз ставки, по всей видимости, выше. В Ереване не просто обсуждали возможность обращения Азербайджана в ОДКБ за статусом наблюдателя. В Ереване явно рассчитывали на свое участие в закулисных переговорах по этому вопросу, причем и с Баку, и с Москвой одновременно. И, скорее всего, уже прикидывали, как бы не продешевить. И теперь для Армении звучит вовсе не сигнал «отбоя тревоги», а объявление об отмене политического торга, который здесь считали весьма многообещающим. Да тут еще в Армении уже не могут не задавать опасных вопросов: если в Баку позволяют себе такие демарши, то не означает ли это, что Москва более не имеет в регионе прежнего влияния и былой свободы рук? И если так, то не переоценивают ли в Армении ее заступничество?

И это еще не все. Самое главное, Баку продемонстрировал внешнюю политику того уровня самостоятельности и, если угодно, «правосубъектности», о которой в Ереване не могут даже мечтать. Проще говоря, споры вокруг ОДКБ не просто обозначили «системный кризис» армянской политики. Они еще и продемонстрировали, что армянская дипломатия отстает от азербайджанской столь же существенно, что и армейская «матчасть». Пусть даже заметить это потруднее, чем просто сравнить съемки военных парадов.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az