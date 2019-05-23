Ситуация вокруг Ирана — по-прежнему в центре внимания. Мировая аудитория следит за передвижением американских авианосных групп, жесткими заявлениями политиков, причем и американских, и иранских. Дональд Трамп в своем «Твиттере» озвучил жесткое предупреждение в адрес Ирана: «Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!». В то же время в США предлагают Ирану переговоры, а вот Тегеран под «переговорами» понимает не меньше чем капитуляцию или по крайней мере серьезные уступки со стороны США. В интервью американскому телеканалу CNN глава МИД Ирана Джавад Зариф пригрозил Вашингтону: «Размещение всех этих военных сил в небольшом районе само по себе чревато случайностями, и тут требуется чрезвычайное благоразумие, а США играют в очень, очень опасную игру». После чего добавил: «Мы не желаем разговаривать с людьми, которые нарушают свои обещания», — и вообще, вести переговоры с Ираном нужно, высказывая не угрозы, а уважение. Что именно понимают в ИРИ под «уважением», не уточнил. Но по опыту известно: в нынешнем Иране вообще отсутствует «культура договора», и под расплывчато-привлекательными терминами вроде «уважение» в ИРИ понимают карт-бланш на все, от продолжения ядерных программ до террористической войны против соседних государств с гарантией, что Тегерану за это не «прилетит» от США.

Так или иначе, поисками ответа на вопрос, будет ли война США и Ирана, сегодня заняты многие политики и эксперты. И вполне предсказуемо, что отметиться по горячей теме решил и Владимир Жириновский. Риски для России в случае конфликта с Ираном он, напомним, очертил так: «Нам в чем проблема? Это обязательно появятся миллионы беженцев. И куда они хлынут? Только на север. Ибо на юг – это суннитская часть мусульманского мира, там их будут уничтожать. Вынуждены будут двигаться на север. На севере – Азербайджан, Армения, Грузия. Они будут смяты. И уже беженцы не только из Ирана, но из Азербайджана, Армении, Грузии попрут на наш Северный Кавказ. И там взрывоопасная обстановка. Там они найдут своих друзей, сторонников, противников. Все это подойдет к Астрахани, Волгограду и Ростову. Вот здесь мы должны будем их остановить». А затем неожиданно устроил экскурс в историю и напомнил: «После войны мы стояли в северном Иране. Сталин не стал оставлять там нашу армию. Надо было оставить. И объединить Азербайджан, был бы большой Азербайджан».

И как это понимать? Жириновский, конечно, политик весьма экстравагантный, но его эскапады никогда не выходят за строго очерченные рамки официального курса Кремля. И если теперь он заявил о событиях в Южном Азербайджане в 1946 году, это был просто экскурс в историю и не более того? Или Владимир Вольфович намекнул на объединение Северного и Южного Азербайджана в скором будущем? И значит ли это, что за его намеками уже стоят некие «геополитические разработки» Москвы, и они предусматривают объединение исторического Азербайджана?

Но если приглядеться, то далеко не все так радужно, как кажется. Особенно с учетом излюбленного российского лозунга «можем повторить». Говорил Владимир Вольфович прежде всего о военном присутствии Кремля в Северном Иране, хотя и «завернул» эту идею в привлекательную для Азербайджана обертку — намек на объединение Северного и Южного Азербайджана. И если Жириновский «не нес отсебятину» и такие планы действительно существуют, то тут как минимум нелишне задать вопрос: а как именно российская армия собирается попасть в Северный Иран? По чьей территории? Сегодня, конечно, есть военно-транспортная авиация, но все же впечатляющим «силам вторжения» (а речь не о той задаче, которая решается «за два часа силами двух полков») нужен сухопутный плацдарм. И с чьей территории Россия намерена вторгаться в Иран? Из Армении, с которой не имеет надежной сухопутной связи? Или Азербайджан «по дружбе» попросят «на время» разместить российские войска на своей территории? При этом Москве даже не надо официально обещать Азербайджану что-то конкретное на южном направлении — достаточно «намеков» со стороны персон вроде Жириновского. В расчете, что мы под соусом наживки в виде «отсылок» к 1946 году «проглотим» сценарии года 1920.

Нелишне вспомнить и еще одну историческую параллель. В 1991 году Советский Союз распался, но его бывшие внешние границы продолжали охранять российские пограничники. И отказывались их выводить: дескать, новые независимые государства свои границы охранять на должном уровне просто не сумеют, и оттуда в Россию хлынет поток разного рода террористов, исламских радикалов и т.д. Правда, Айман аз-Завахири, главарь египетских террористов и будущий преемник бен Ладена, пытался въехать из России в Азербайджан, а не наоборот. Важно другое: удержать под контролем чужие границы РФ удалось в Армении, но никак не в Азербайджане и не в Грузии. Но теперь Жириновский стращает всех и вся миллионами беженцев из Ирана, которые «сомнут» и Азербайджан, и Армению, и Грузию, у которой вообще нет границы с Ираном, и оттуда хлынут на Северный Кавказ. И тут уже не получится исключать, что в России уже завтра могут заявить, что намерены разместить свои войска на чужой территории «для решения проблем с мигрантами». Нелишне поинтересоваться, а когда именно Россия намерена приступить к этому сценарию? Уже сегодня, когда в Иране у власти все еще находится «муллократия»? Или же этот сценарий «заготовлен» на то время, когда США уже свергнут нынешние власти ИРИ, и Азербайджан между делом «сталкивают лбами» с властями Ирана и вообще с США? Или же все грубее и проще? И расчет делается на то, чтобы в Баку увлеклись идеями воссоединения Азербайджана, и тем самым спровоцировать конфликт между Азербайджаном и нынешним Ираном? В Тегеране градус милитаристской истерики зашкаливает, но вот удар по американским войскам в регионе — дело небезопасное. По союзникам США в Персидском Заливе — тоже. А вот Азербайджан может показаться «мягкой мишенью».

И самое главное, если уже устраивать экскурс в историю, то лучше не забывать, что СССР ввел войска в иранский Азербайджан, но потом Кремль очень быстро договорился с Тегераном и вывел войска, предварительно разоружив азербайджанские вооруженные формирования. И вряд ли в Москве заблуждались, что, получив такой карт-бланш, Иран просто потопит в крови национальное движение Южного Азербайджана. И даже если в словах Жириновского кто-то и видит шанс на исполнение вековой мечты, то лучше держать в голове одно правило: под чужим контролем собственные мечты не исполняются. Они в лучшем случае играют роль приманки и не более того. Особенно если озвучивают их персонажи типа Жириновского.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az