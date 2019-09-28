Что стоит за сообщением «НГ» о согласии Пашиняна вернуть Азербайджану 5 районов?

В южнокавказском информационном пространстве — новая сенсация. По сообщению российской «Независимой газеты», Никол Пашинян ни много ни мало согласился вернуть Азербайджану пять районов, окружающих бывшую НКАО и ныне оккупированных Арменией — в обмен на американские финансовые вливания, точнее, 5 миллиардов долларов.

На первый взгляд, речь идет о возможности освободить пять районов без войны и без крови — за деньги, и не сказать, чтобы абсолютно «неподъемные» не только для США, но и для Азербайджана, причем в Ереване, если верить «НГ», на это уже согласны. Но…

Намеренно оставим в стороне вопросы, как в этом случае предполагается решить судьбу самого Карабаха, плюс еще Лачина и Кельбаджара, означает ли этот план, что пять районов вернут, но вот оккупация Карабаха, Лачина и Кельбаджара будет «законсервирована», предполагают ли эти договоренности появление в Карабахе миротворцев, и если да, то чьих, наконец, обговаривался ли такой вариант с Азербайджаном и каким было мнение официального Баку. Просто это как раз тот случай, когда более всего хочется в который уже раз повторить Станиславского с его знаменитым «Не верю!» Очередная «сенсация» от «НГ» звучит слишком уж неубедительно. В поведении нынешних властей Армении и особенно Пашиняна с его демагогией в стиле «Карабах — это Армения, точка!», «чаепитием» в оккупированном Ханкенди и т.д. на готовность к серьезному компромиссу, будем реалистами, ничего не указывает. Непонятно, откуда в распоряжении «Независимой газеты» столь деликатные подробности переговоров Мнацаканяна в Вашингтоне. Может, в распоряжение редакции попали ошеломляющие «утечки» из госдепартамента США? Или хотя бы МИДа Армении? Наконец, что представляли собой эти самые 5е миллиардов «зеленых»: финансовую помощь США, инвестиции или же банальную взятку на личный счет Пашиняна? Все это «НГ» оставляет без ответа, предоставляя читателю полный простор для версий и догадок. Да и появляется эта сенсационная «утечка» по Карабаху в таком «информационном обрамлении», что поверить в нее не получается, даже если очень хочется. Авторы статьи, напомним, анализируют не перспективы карабахского урегулирования, а политические процессы в Армении, которая, по версии газеты, оказалась «в орбите чужих (то есть западных — Minval.az) геополитических интересов». Согласно утверждениям авторов статьи, Никол Пашинян — это, оказывается, «проект Сержа Саргсяна», которому тот передал власть «в результате политической аферы под названием «бархатная революция»», что это Серж Саргсян, оказывается, «преднамеренно наводнял Армению западными НКО, фондами, сектами» и вообще «сдал Армению под полный протекторат США» и т.д. и т.п. «Действующий премьер‑министр и его правительство» — это, оказывается, «проект экс‑президента Армении Сержа Саргсяна и его зятя Микаела Минасяна», «конечная цель этого проекта – приход к власти Минасяна и зачистка политического поля Армении». И, наконец, апофеоз: «Одна из его задач – привести к власти в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) своего ставленника Маиса Маиляна («министр иностранных дел Арцаха») и сдать пять районов «Арцаха» Азербайджану (это план Джона Болтона – бывшего помощника президента США по национальной безопасности). При встрече в Вашингтоне летом 2019 года министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян согласился получить 5 млрд долл. за пять районов». В такой «цепочке» новость «Пашинян готовится сдать Азербайджану пять районов!» более всего походит на этакую «информационную бомбу» под кресло «народного премьера». Тем более что «взорвалась» она в то время, когда отношения Кремля с нынешним руководством Армении натянулись до предела. Накануне визита Путина в Армению, на саммит ЕАЭС, местные СМИ переполнены «утечками», которые никто не торопится опровергать: президент России не будет проводить двусторонних переговоров с премьер-министром Армении — оглушительная дипломатическая «пощечина», он не намерен оставаться в Ереване ночевать — а это уже резко «снижает» уровень визита… Вдобавок ко всему Москва отказывается от концессионного управления армянскими железными дорогами, и это уже не «никем не подтвержденная утечка».

Николу Пашиняну, судя по всему, не простили многого: ни первых его «прозападных» лозунгов, ни большого количества соросовских грантополучателей, назначенных на ответственные посты, ни судебной атаки на действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, ни того, что Пашинян, пардон, выскочил как черт из табакерки и сломал весь сценарий передачи власти в Армении.

Похоже, на фоне столь явного недовольства Кремля Пашинян делал серьезную ставку на свой визит в США. Митинг в Лос-Анджелесе, встречи с конгрессменами, поддерживающими Армению на Капитолийском холме, наконец, переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом — все это, по замыслу Пашиняна, должно было продемонстрировать Путину, что если Армения не получит от РФ желаемого, то может обидеться и уйти к «новым союзникам». Только вот визит этот обернулся провалом. По данным армянских же СМИ, на митинге в Лос-Анджелесе ожидалось 30 тысяч участников, а реально пришли поглазеть на Пашиняна раза в три меньше. На встречу с премьер-министром Армении были приглашены 53 конгрессмена и сенатора, однако в мероприятии принял участие только один конгрессмен – Адам Шифф. И это не считая развернутой в Лос-Анджелесе к приезду Пашиняна азербайджанской агитации. Как утверждают, «народный премьер» пришел в ярость, грозится уволить консула Армении в Лос-Анджелесе, только вот итогов визита это не изменит: Армения — форпост России и в этом своем статусе в США она мало кому интересна. Вожделенного предмета для торга с Москвой Пашинян не получил. Более того, судя по тому, что статья в «НГ» появилась буквально по горячим следам визита, очередная попытка искать «альтернативных союзников» рассердила Москву. Где решили, что достаточно намаялись с Пашиняном, и пора переходить к более решительным шагам на армянском поле. К тому же, как показывает анализ того же текста в «НГ», нешуточная грызня в погоне за благосклонностью Москвы началась и в стане его противников из числа «карабахского клана»: здесь «при живом дедушке», то бишь при действующем премьере, уже готовы объявить «западными агентами» Сержа Саргсяна и Маиса Маиляна, чтобы «не мешались под руками» в решающий момент дележа власти «после Никола». Впрочем, на армянском информационном поле можно встретить и не такое — достаточно вспомнить, как местные вроде бы уважаемые СМИ были готовы записать в «агенты Азербайджана»… Джорджа Сороса и на полном серьезе уверяли, что власти Азербайджана передали ему аж 200 миллионов на «реализацию турецко-азербайджанских планов» в Армении и Карабахе. Причем говорилось это абсолютно всерьез.

Понятно и другое. Конечно, вся эта «охота на ведьм» с армянской спецификой — внутреннее дело Армении. Только вот если во внутриполитических играх активно используется «карабахская карта», где согласие на освобождение оккупированных районов, чего требует от Армении мировое сообщество, представляется как невиданное предательство — это уже считать «внутренним делом» не получится. А если эту карту во внутриполитический баланс «вбрасывают» российские СМИ — тем более. Особенно с учетом того, что в «Незавивисмой газете» Нагорный Карабах именовали «Арцахом» и позволили себе формулировку «пять районов Арцаха». И да, «Независимая газета» — это не «Новая» и не «Дождь».

Но самое главное, «НГ», пытаясь «раскачать кресло» под Пашиняном, нечаянно продекламировала США для азербайджанской аудитории и еще похоронила все «неофициальные дипломатические инициативы» типа «плана Дугина» или «плана Проханова». По ее словам выходило, что в то время, когда Россия пыталась навязать Азербайджану торг по принципу «реальный суверенитет в обмен на обещание посодействовать освобождению пяти районов», США были готовы за это освобождение сами заплатить. Фейк, конечно, но «фейк по Фрейду».

И даже если верить «утечке» насчет «пяти районов за пять миллиардов» по понятным причинам не приходится, то очевидно, что о реальной российской политике в регионе «НГ» рассказала куда больше, чем собиралась. И вот из этого точно стоит сделать выводы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az