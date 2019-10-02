Провокация является широко используемым в обычной политической практике инструментом, и им обычно пользуются ради достижения противоречащих здравой логике целей или же дезавуирования действия международного права. Пускаться за примерами в долгие поиски не надо.

Каждодневно армянские вооруженные силы умышленно нарушают режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Карабахе. Они все время наращивают разрушительные усилия, чтобы доказать международному сообществу отсутствие предпосылок в достижения всеобъемлющего мира.

Для государств-посредников ничего не стоит убедиться, что все именно так и обстоит. Азербайджанские дипломаты всегда и во всех деталях ставят в известность Минскую группу ОБСЕ, напоминая, чтобы те оказали воздействие на агрессивный Ереван.

Дефицита информации о действующем положении вещей нет, и чтобы придать толчок мирным усилиям, необходимы направленные предупредительные сигналы увлекшейся провокациями Армении.

В дни, когда Ереван принимал саммит ЕАЭС, в числе гостей мероприятия был и президент Ирана Хасан Роухани, коснувшийся актуальной темы региональной безопасности. И он затронул болезненную тему провокаций, что сводят на нет многосторонние усилия, направленные на стабилизацию положения в регионе. Ответственности перепало не только стране-хозяйке мероприятия.

Указав на склонность американского истеблишмента к нарушению обязательств и соглашений, иранский глава особо подчеркнул, что Вашингтону следует отказаться от вызывающего противопоставления своих действий курсу государств, которые отдают себе отчет в серьезности положения и пытаются внести вклад в де-эскалацию ситуации.

Как раз в день саммита ЕАЭС сопредседатель Комитета по армянским вопросам Конгресса США Франк Паллоне посетил оккупированный Арменией Нагорный Карабах на военном вертолете. Слов нет, что это была тщательно продуманная провокация, адресованная России и Ирану с явно прослеживаемым смыслом. Вашингтон дает знать, что держит руку на пульсе Кавказского региона, даже в мыслях не допуская усиливающегося регионального лидерства Москвы и Тегерана.

Нежданный гость, по информации армянского национального комитета Америки (ANCA), наметил встречи «с официальными лицами правительства для изучения путей укрепления связей между США и Карабахом, рассмотреть финансируемые США проекты и новые пути помощи молодой развивающейся демократии». Так и хочется вопросить – господа политики, а вы больше ничего не забыли?

Символична для американской практики эволюция процесса. Оказывается, еще 27 сентября Комитет по армянским вопросам Конгресса США официально обратился к госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу с тревогой в связи с увеличением масштабов предоставляемой военной помощи Азербайджану. Ревнители справедливости указали не мнимое нарушение паритета между Арменией и Азербайджаном, что, думается, глубоко тронуло политиков и военных США.

Как видится, решение по направленному шефам внешнеполитического и военного ведомств обращения было все же рассмотрено, и его воплощением стал приезд в оккупированный Карабах конгрессмена, который должен-де на месте разобраться в существующем положении вещей. Однако такое решение даже при большом желании язык не поворачивается называть рациональным.

Во-первых, полномочный представитель законодательного органа грубо нарушил режим государственной границы Азербайджанской Республики. Во-вторых, поддавшись топорной уловке ANCA, конгрессмен Паллоне согласился сесть за один стол с представителями никем непризнанного образования, чем допустил еще одну политическую ошибку. В-третьих, с каких это пор отношения между США с Карабахом стали частью внешнеполитических связей Вашингтона, если дается обещание рассмотреть гуманитарные и иные финансируемые США проекты совместного характера?

И потом, если США так уж заинтересованы в укреплении демократии, касаясь положения армянского меньшинства Азербайджана, то почему до сих пор никто из того же Конгресса ни словом не обмолвился о трудном положении сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, что стали жертвами армянской агрессии? Неужели ни их, ни их проблем и ожиданий не существует?

Впрочем, большая часть озвученных вопросов давно обросла риторической оболочкой. Вашингтон заигрывает с армянским кластером США не только ради интересов последнего, но и во имя собственных целей. И на сегодня они таковы, что в Армении Пашиняна выделяется тонкая кишка. Она в любой момент может порваться, и чтобы не опоздать к часу «Х», предпринимаются страховочные варианты.

Однако надо указать, не беспокойство по поводу нарушенного паритета в финансовой и военно-технической помощи подвигло Паллоне пуститься в дорогу, тем более никакого увеличения помощи Пентагона Азербайджану в помине нет, а стремление внедрить новые рычаги эффективного воздействия в регион.

Провокация чистой воды пришлась по душе Еревану, ибо может сослужить службу только в наращивании эскалации. Это добавит стимула агрессору, который везде и во всем преследует цель ущемления азербайджанских интересов. Но даже если США удвоят помощь Армении и ее незаконнорожденному карабахскому чаду, это не запугает Баку.

Азербайджан получил еще одно подтверждение тому, насколько двулична и ненадежна система подходов группы лидеров. Она обязана пресекать вседозволенность неадекватных фигурантов международного права. Впрочем, насколько реалистично ожидать объективности от мировых судей, если они сами норовят выуживать себе преференции, грубо и беспардонно обрушивая систему легитимности? Собственно, об том и речь.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az