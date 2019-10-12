Азербайджан продолжает свою «наступательную дипломатию» на российском поле. Очередной ее этап развернулся в ходе саммита СНГ, где президент Азербайджана Ильхам Алиев аргументированно обвинил власти Армении в героизации гитлеровского фашизма.

Поясним. Среди итоговых документов саммита СНГ в Ашхабаде —Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В ходе своего выступления на саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомнив о роли азербайджанского народа в победе над Гитлером и о том, что главы стран СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов, продолжил (цитата по РИА «Новости»): «К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде». Затем процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, где отмечалось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. И подвел итог: «К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ».

Здесь бы премьер-министру Армении Николу Пашиняну изобрести удобоваримое объяснение или хотя бы промолчать. Но он умудрился не просто влезть в дискуссию, но еще и привел «неотразимый», как ему казалось, аргумент: дескать, Нжде боролся против «турок»!

Здесь, конечно, уместно поинтересоваться: премьер-министр Армении действительно считал, что он привел неотразимый аргумент? Никол Воваевич уверен, что весь мир заражен той же тюркофобией, какая наличествует в Армении, и «он боролся против турок!» — это ответ на все мыслимые и немыслимые вопросы? И даже если Гарегина Нжде, который устраивал жестокие «этнические чистки» в азербайджанских селах Зангезура, в Армении именно за это объявили национальным героем, это отменяет все его последующие «подвиги» уже на службе Гитлеру? Впрочем, это все риторические вопросы и не более того. Куда важнее другое. Напомнив о героизации нацизма в современной Армении, президент Азербайджана нанес еще один, и очень сильный, удар по отношениям Еревана и Москвы. Героизация пособников Гитлера — тема, которой в Кремле и на Смоленской площади придают особое значение. А тут президент Азербайджана, ссылаясь на доклад российского МИДа, напоминает о памятнике гитлеровскому пособнику Нжде, установленному в центре Еревана.

Неудивительно, что заявление Ильхама Алиева нашло отклик среди российских политиков и экспертов. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев заявил, что «Россия должна дать адекватный ответ подобным явлениям». Парламентарий справедливо возмутился: «Есть официальные бумаги, доказывающие, что он (Нжде — Minval.az) ставленник нацистов – вербовал в Болгарии агентов для диверсий в тылу Красной армии. А ему ставят памятник». Российский политолог Игорь Коротченко назвал Нжде «нацистским коллаборантом и преступником». А это не только историческая и моральная оценка. Речь идет еще и об отношениях Москвы и Еревана, причем этот разговор явно выходит за рамки оценки политики отдельно взятого господина Пашиняна — памятник Нжде в Ереване появился в то время, когда пост президента Армении занимал Серж Саргсян.

И самое примечательное, президент Азербайджана напомнил о героизации нацизма в современной Армении в то время, когда отношения Москвы и Еревана переживают далеко не лучшие времена. И в самой Армении растет обеспокоенность: а что дальше? Что произойдет с этой «маленькой, но гордой многострадальной страной», если она лишится российской поддержки? Да еще после того, как Армения в результате своей агрессивности превратила во врагов и Азербайджан, и Турцию? Ереванский эксперт Корюн Манукян если и сгущает краски, то ненамного: «Если РА (Республика Армения — Minval.az) выйдет из состава ОДКБ и будет вести антироссийскую политику, как это предлагают и требуют внешние пайщики «бархатной» революции и партнеры Никола Пашиняна из «Сасна црер», то мы получим нечто вроде падения Карса или имевшего место в 1920 году с намного более худшими последствиями. Если в 1920-ом хоть что-то и сохранилось в составе Советов, став в 1991-ом независимой единицей, то в случае повторения аналогичного и потери государственности это станет концом нашей истории». О том, что в 1920 году Армения получила в подарок Зангезур, а Карсский и Московский договоры закрепили линию границы с Турцией, более выгодную Армении, чем подписанный накануне Александропольский договор, аккуратно вынес за скобки. Но главный вектор обозначил правильно: взятый Арменией в отношениях с соседями агрессивный тон становится слишком опасным для нее самой. Особенно если внешняя поддержка в какой-то момент прекратится или хотя бы уменьшится. А наступательная дипломатия Азербайджана и уверенная работа Баку с российским экспертным сообществом — верный признак, что этот сценарий в регионе уже реализуется.

И тогда уже трудно исключать, что хрестоматийные кадры сноса памятника Саддаму Хусейну в Багдаде повторятся в Ереване. И тоже после внешней «зачистки».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az