Точно и объективно оценить итоги дипломатических переговоров — задача не такая простая. Дипломатия — это не футбол, где счет на табло, и Достаточно вспомнить хрестоматийный пример: британский премьер Невилл Чемберлен, вернувшись в 1938 году из Германии, после заключения «мюнхенской сделки», уверенно возвестил: «Англичане, я привез вам мир!» — за что удостоился язвительной реплики Уинстона Черчилля: «Те, кто при выборе между войной и позором выбирают позор, в результате получают и войну, и позор».

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Вашингтоне намечена на 20 июня, и, казалось бы, пытаться уверенно предсказывать ее итоги еще слишком рано. Но изрядную пищу для размышлений дают уже и «расписание» вашингтонского раунда «большой дипломатии», и расклад сил накануне встречи.

По совести говоря, сам факт проведения переговоров в Вашингтоне — уже «тактический успех» Азербайджана. Напомним: предыдущая встреча состоялась в Москве. Затем министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров сообщил, что следующая пройдет в столице США, что вызвало в Армении весьма нервозную реакцию: такое «дипломатическое расписание» разрушало российскую «переговорную монополию», чего по понятным причинам не хотелось Еревану. Не говоря о том, что еще в 2016 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал понять: по мнению Москвы, в регионе не следует ничего менять, вот пусть пройдут два, три, еще лучше четыре поколения, а там «посмотрим». И если теперь встреча в США все же состоится, это уже завуалированное дипломатическое поражение и России, и ее любимого «форпоста».

Плюс ко всему понятно и другое. Обсуждать в США предстоит Карабах, но вот переговоры идут под американской модерацией, и на них уж точно повлияет и общий баланс сил на американском треке. Азербайджан накануне встречи свои позиции на «западном направлении» заметно укрепил. За несколько дней до начала переговоров в Вашингтоне азербайджанский газ по «Южному газовому коридору» достиг границ Евросоюза. США, напомним, этот проект открыто поддерживают. Президент США Дональд Трамп высказывался в его поддержку даже в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики. В поддержку ЮГК высказывался и госсекретарь Майк Помпео. И если теперь, как раз накануне встречи, Азербайджан добился такого «продвижения» — это солидный «козырь» на переговорах, причем не в рукаве, а на столе.

Но самое главное, уже объявлено, что с главами МИД Азербайджана и Армении встретится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он уже написал в своем «Твиттере»: «С нетерпением ожидаю встреч в конце этой недели с министром иностранных дел Армении и министром иностранных дел Азербайджана с тем, чтобы способствовать продолжению диалога между ними» — и заверил: «Соединенные Штаты готовы оказать содействие в продвижении дела мира в регионе». Казалось бы, традиционная дипломатическая лексика. Но «за кадром» — визит Джона Болтона на Южный Кавказ меньше года назад — в октябре 2018 года. Тогда, напомним, советник президента США и не скрывал, что главный пункт его переговоров — это Иран. Однако региональным наблюдателям кавказское турне Болтона запомнилось главным образом «карабахскими» заявлениями. Напомним: еще на стадии подготовки его визита американские дипломаты, включая тогдашнего посла США в Армении Ричарда Миллса, «на диктофон» и «на камеру» дали понять, что урегулирование конфликта должно включать вывод армянских войск с захваченных азербайджанских земель, а его базовые принципы включают и уважение территориальной целостности Азербайджана, что оказалось шоком для Армении.

Теперь же, накануне переговоров в США, Ереван получил несколько увесистых дипломатических пощечин от Парижа, где уж точно армянские аналитики не ждали «сложностей». Армянские делегаты в ПА НАТО жалуются на то, что Азербайджан их «изматыает». Наконец, никуда не исчезло изначальное правовое преимущество Азербайджана. Тем более что после «крымнаша» на Западе к границам новых независимых государств относятся с большим уважением, чем прежде.

Уже во время обсуждения «иранской» тематики Болтон, судя по «утечкам», потребовал от Еревана ужесточить контроль на армяно-иранской границе. Никол Пашинян в ответ завел привычную жалобную песню о «блокаде», но тут американский дипломат посоветовал Николу Воваевичу урегулировать конфликт с Азербайджаном и добиться разблокирования границ. Что опять оказалось для Армении шоком и «холодным душем». Тем не менее после визита Болтона переговоры по Карабаху набрали темп. В регионе заговорили о «плане Болтона», более выгодном Азербайджану. Тогда, к сожалению, оптимизм не оправдался: переговоры очень скоро были сорваны Ереваном. Но теперь «план Болтона», судя по всему, возвращается, и если в Вашингтоне не напомнят вслух, что первый «дипломатический подход» сорвала Армения, это еще не значит, что здесь обо всем забыли.

Тем более здесь примут во внимание, что как раз накануне переговоров Армения устроила «игру с огнем» на линии фронта, от убийств азербайджанских военнослужащих до попытки сбить азербайджанский военный самолет. Напомним: 17 июня оккупанты объявили о старте «широкомасштабных учений» на захваченных землях. Но, как теперь указывает пресс-служба минобороны Азербайджана, передовые подразделения азербайджанской армии с помощью специальных средств и приборов наблюдения тщательно следят и держат под полным контролем так называемые «широкомасштабные» военные учения вооруженных сил Армении. Распространены и видеокадры, не оставляющие сомнений: информация о «широкомасштабных учениях» с привлечением 10 тыс. личного состава и большого количества военной техники не соответствует действительности. «Армянская сторона снова обманывает свою общественность путем фальсификации в своеобразной манере, как они делают это всегда»,- отмечается в сообщении. Добавим от себя: сам факт появления таких фотографий уже показывает, кто контролирует небо над Карабахом. А военные беспилотники — это еще и средство наведения артиллерийского огня. Но самое главное, армянская провокационная возня напоминает попытку и сорвать переговоры, которые теперь уже проходят под американской модерацией, и затормозить те самые азербайджанские трубопроводные проекты. Сказать, что таким образом Армения ухудшила свои «переговорные позиции» — ничего не сказать. Особенно с учетом того, что и «силовое давление» у Еревана не получилось.

Но самое главное, у Армении за последнее время заметно пошатнулись и без того не ахти какие прочные позиции в США. Вашингтон заметно тревожат связи этой страны с Ираном. Напомним: переговоры Болтона по Ирану в Армении были непростыми и завершились без больших достижений. Советник президента США, конечно, опытный дипломат, он не позволит личным обидам и эмоциям взять верх над дипломатией как таковой, но вот отношение США к Армении — это уже не эмоции, а real politic. Где свою роль сыграет и сотрудничество Еревана и Тегерана, особенно теперь, на фоне резкого взлета напряженности вокруг ИРИ, и статус Армении как «форпоста» России, и самое главное, отправка в Сирию в составе российского контингента армянских саперов, подготовленных в рамках программ сотрудничества с США. В Вашингтоне этот шаг Армении расценили как открытое нарушение правил игры. Формально это все как бы не имеет прямого касательства к переговорам по Карабаху, но вдумчивые дипломаты не могут не понимать: если Азербайджан свои позиции накануне встречи заметно улучшил, то вот Армения «вашингтонский раунд» большой дипломатии проиграла еще до его начала. Пусть даже это обстоятельство и не отразят в официальных «обтекаемых» пресс-релизах.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az