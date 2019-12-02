Реформенная пора всегда выдается динамичной и взрывной, и не предоставляет политическим, общественным силам времени на раскачку. Такое положение соотносится с требованием большой политики не давать ситуации остыть в эпоху изменений.

Случается и такое, когда действия осуществляются ради картинного эффекта, служат отмазкой, не давая результатов. Подвижки из этой серии быстро сходят на нет.

Азербайджанская власть подает новые примеры рационализма, раскрывая сущность гармонии в государственном управлении. Институциональные, управленческие и кадровые парадигмы, пересекаясь в одной точке, играют на большой результат. При таком раскладе все приходит в действие, и обстановка требует от дееспособных сил соучастия.

В последние дни, как только стало известно об инициативе правящей партии «Йени Азербайджан» распустить парламент, общественно-политическую среду захлестнуло волной неформальных прений. Это в порядке вещей, всем не терпится предугадать ход процессов сквозь призму ожиданий.

Разброс мнений огромен, однако не все мысли и оценки укладываются в русло рациональной логики. Тут срабатывает другое правило политики – чем больше фантазия, тем быстрее в нее верят.

Политики, обозреватели второго ряда, пытаясь спрогнозировать развитие событийной цепочки, не на шутку навязывают аудитории не только свою прозорливость, но и осведомленность. Озвучивая банальные мысли из серии «сон разума порождает чудовища», выстраивают невероятные конфигурации будущих изменений.

Одни утверждают, дескать, параллельно с новыми парламентскими выборами пройдут и внеочередные президентские выборы. Другие заверяют в том, что глава государства задумал трансфер власти. Наиболее же «осведомленные» заявляют, будто предпринятые главой государства пертурбации вызваны нездоровой атмосферой внутри правящей партии, и, дескать, волнорез Ильхама Алиева положил конец нежелательным тенденциям.

Нельзя никому отказывать в прогнозах, но, все же ими должны заниматься не диванные обозреватели и экстрасенсы, а люди, рационально оценивающие ключевые элементы процессов. Очевидно, что новые тренды вызваны желанием лидера выжать максимум из возможностей и рациональных трендов ради мобильного движения социальных лифтов.

Всеобъемлющий взгляд на положение позволяет вычитывать подстрочник предстоящего. Не зря замечают мудрецы, что копошение в прошлом безнадежное дело, ибо старое не повторится, и надо получать максимум прока от настоящего. Правда, они же утверждают, что взгляды, устремленные в будущее, тоже, мол, не прагматичны, потому как грядущее также покрыто мраком.

С этой рекомендацией можно согласиться, но только отчасти.

Профессионалы большой политики, даже если они мыслями находятся в реалиях, шестым чувством коммутированы в грядущее. Больше хлопот политикам достаются от неумения предвосхитить сюрпризы предстоящего.

Давно замечено, что привычка заглядывать в будущее является уделом сильных серьезных политиков.

Вполне резонно поставить вопрос – а мог ли себе позволить отказ от реформ Ильхам Алиев, коль положение во всех сферах не вызывало опасений? Конечно, мог, и тогда бы все шло своим чередом, к чему, собственно, привык инертный легион.

Страна потому и распрощалась с ним, что ему по большому счету не нужно было никаких изменений. Его вполне устраивал тихий, размеренный расклад.

Пытливые умы всегда находятся на волне связи времен. Это качество присуще опытным управленцам, обладающим навыками диалога с грядущим. Не всем оно дано, от того обделенные универсальным качеством нерадивцы воспринимают новизну в штыки.

Сказанное в большей степени касается и радикальной оппозиции, которая, к слову, уже заикнулась о тактике бойкота.

Неподвижный стан оппозиции, хоть и не большой, но разношерстный. И в его рядах спектр мнений довольно широк. Режут слух некоторые мысли, связанные с необходимостью изменения многих положений избирательного кодекса, требования к возврату к пропорциональной системе и так далее.

Не приспособленные к практике полезного взаимодействия радикалы всегда требовали благоприятных условий не для избирателей или же беспартийных номинантов, а исключительно для себя. Они в своем амплуа и желают комфортных и мягких возможностей для собственной борьбы.

Но борьба требует постоянного участия в общественно-политических процессах, а не вахтенных выпадов, синхронизирующихся исключительно с преддверием выборных кампаний.

Людям присуще прислушиваться к мнениям политиков, экспертов, но порой выдающие себя за оракулов доморощенные бонзы забывают, что избиратели тоже обладают даром предвидения, умением отличить рациональное от иррационального.

Многое из того, что озвучивают самодеятельные предсказатели, не есть продукт логического подхода. В топорных бдениях прослеживается попытка поддеть власть, бросить тень на ее обновленческие шаги.

Каждый выбирает свое и служит собственному выбору. При всех раскладах лучше идти рациональным путем и не вводить в заблуждение пользователей легковесными императивами и заголовками. Они беспричинно вызывают пугающий эффект, не давая полезного результата.

Понятия «трансфер власти», «институционализация», «роспуск парламента» и прочее не есть ругательства, это дефиниции, призванные нейтрализовать риски и вызовы.

Правила политического этикета требуют тонкости, такта и, самое главное, оставления места альтернативам и диалогу. На это настраивает соотечественников азербайджанская власть, возглавившая непростой трансфер страны в новую фазу. Вот это и есть направление, где нет смысла искать альтернативы.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az