Есть такая популярная, ели не сказать избитая, поговорка: «Каждый судит в меру своей испорченности». Вот и в Ереване «в меру своей испорченности» попытались ни много ни мало сфабриковать «азербайджанский след» в охвативших столицу Грузии беспорядках. Особо отличилась здесь ереванская «Лрагир». По версии которой, у Грузии, во-первых, испортись отношения с Азербайджаном из-за комплекса Давид Гареджи. Затем в Ереване дали волю фантазии: оказывается, такие-сякие азербайджанские ученые «обозначили весь юго-восток Грузии как азербайджанские территории, а Тбилиси причислили к памятникам азербайджанской культуре». Дальше-больше: оказывается, «Баку бросил Тбилиси историко-политическую перчатку, и это не может не привести к обострению отношений двух стран», «это не только историко-политические, но и военно-политические претензии к Грузии, в том числе, и по части интересов Турции, на пути которых «лежат» Армения и Грузия», а «российско-грузинское столкновение на православной почве может привести к внутреннему расколу в Грузии, ее ослаблению и, соответственно, усилению позиций Азербайджана».

Этот провокационный «наскок» — из числа тех, что шиты даже не белыми нитками, а канатами в горошек. Прежде всего, устраивать провокации и «раскачивать» ситуацию на территории соседних стран — не в традициях и не в стиле азербайджанской внешней политики. Тем более если речь идет о Грузии, с которой у нашей страны многогранное и плодотворное сотрудничество. И самое главное, вопрос с делимитацией и демаркацией границы тоже решается, причем и в Баку, и в Тбилиси намерены решать его в духе братских отношений и не доводить до полномасштабного кризиса. Наконец, Азербайджан кровно заинтересован и в стабильности в Грузии, и в развитии братских отношений с этой страной. Никаких притязаний на «весь юго-восток Грузии», а тем более Тбилиси Азербайджан не предъявлял и не предъявляет. Наша страна уважает международное право и его основополагающий принцип — уважение границ и территориальной целостности — в отличие от самой Армении. Эта страна, напомним, заполучив еще в начале ХХ века Лори, исторические земли Грузии, теперь строит планы «приармянить» еще и Джавахетию. Здесь готовы объявить Тбилиси «армянским городом». По всей Грузии возникают «спорные церкви».

Более того, вбить клин в отношения Азербайджана и Грузии армянские националисты тоже пытаются регулярно. Достаточно вспомнить регулярные попытки запугать слабонервную часть аудитории «турецкой экспансией» или попытки обвинить азербайджанцев в «осквернении армянской церкви» в Грузии. В самом деле, сотрудничество Азербайджана и Грузии доводит ереванский политический бомонд до форменной истерики. Особенно теперь, когда к взаимовыгодному гражданскому сотрудничеству добавился военный компонент. И не только ереванский бомонд, кстати говоря: раскачать ситуацию в Грузии постоянно пыталась и пытается Россия. Которую не устраивает не только прозападный курс Тбилиси, ни развитие отношений этой страны с НАТО и ЕС, но и те самые трансконтинентальные проекты, которые реализует сегодня Азербайджан в сотрудничестве с Грузией и Турцией: нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, «Южный газовый коридор», железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

И в результате армянские аналитики по приказу из Кремля то играют на обострение с Грузией, пытаясь реализовать «карабахский сценарий» в Джавахетии, то старательно вбивают клин в отношения Тбилиси и Баку. Вот и теперь ереванские, с позволения сказать, «аналитики», выполняя «распоряжение начальства», изобретают «азербайджанский след» в грузинских протестах, пытаясь на фоне общей нервозности, охватившей Тбилиси, рассорить Азербайджан и Грузию.

Только вот, во-первых, в Тбилиси вряд ли станут руководствоваться нашептываниями из Армении, выстраивая свои отношения с Азербайджаном. И уж тем более отличат, где версия, где «сплетни в виде версий», а где провокация. Особенно если провокация эта настолько примитивная. Судя по всему, миграционный «сквозняк» выдул из Армении даже мало-мальски профессиональных провокаторов. Так что политический заказ есть, а вот найти достаточно искусных исполнителей не получается. Но это уже не наши проблемы.

Нурани, обозреватель

Minval.az