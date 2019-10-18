«Бесплатный сыр» бывает только в политической «мышеловке»

18 октября Азербайджан отмечает свой праздник — день независимости. Это сегодня уже не красный день календаря: двух дней независимости у одной страны быть не может, и свой главный государственный праздник — День Республики — Азербайджан отмечает 28 мая, в тот день, когда в 1918 году была провозглашена независимая Азербайджанская Демократическая Республика — первое на Востоке демократическое государство с многонациональным и многопартийным парламентом и равными избирательными правами для женщин. Но именно 18 октября 1991 года тогда еще не Милли Меджлис, а Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Конституционный акт о государственной независимости.

Об этом сегодня не очень модно вспоминать, но движение за независимость в Азербайджане по своей силе и влиянию ненамного уступало странам Балтии. Уже в ноябре 1998 года на митинге на площади Азадлыг, где еще стоял памятник Ленину, подняли азербайджанский триколор. Уже 23 сентября 1989 года Верховный Совет Азербайджана под давлением оппозиции принял Конституционный закон «О суверенитете Азербайджанской ССР», согласно которому, законы Азербайджанской ССР получали приоритет над союзными, и особо оговаривалось право Азербайджана на выход из СССР. Но настоящую «красную линию» прочертили гвоздики на бакинских улицах в январе 1990 года. После карательной акции Кремля в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, когда советская армия в советском городе давила танками безоружных людей, стреляла по рейсовым автобусам, освещенным окнам домов и машинам «Скорой помощи», окончательное «размежевание» с Кремлем было вопросом времени, и не такого уж долгого времени.

Наверное, сегодня, через 27 лет, можно было бы отнестись к тем событиям как к истории. Но…не получается. В том числе и потому, что слишком уж много попыток перечеркнуть, переиначить реальную историю распада советской империи и представить аудитории этакое новое прочтение легенды о потерянном рае: была, мол, такая счастливая страна — СССР, но пришли злые дяди, «агенты влияния Запада», которые взяли и уничтожили эту воплощенную мечту человечества с бесплатными квартирами, бесплатными школами, бесплатным лечением и вкусным пломбиром.

Сегодня, когда уже у многих стерся из памяти реальный СССР с его убогой мешковатой серостью «для всех» и номенклатурным «спецраем» для избранных, по принципу «Фейсбук все стерпит» можно, конечно, рассказывать красивые сказки, что в СССР «все молочные продукты были натуральные» (интересно, откуда тогда в стихах Евтушенко, опубликованных еще в шестидесятые годы, взялась строчка «К порошковому привыкнув молоку, мы не верим никакому маяку»?), «снимали очень добрые фильмы» и «правильно воспитывали детей» (надо полагать, на примере «героев» типа Павлика Морозова) и т.д. Но теперь основная «смысловая нагрузка» приходится уже на воспоминания о бесплатных квартирах, бесплатных школах, бесплатных больницах и т.д.

Намеренно не станем напоминать, что советская медицина отставала от мировой на пару поколений. Не говоря о том, что в СССР была медицина «для всех», а была еще медицина 4-го управления Минздрава — для партийных чиновников, и разница между ними была примерно такой же, как между переполненным советским автобусом где-нибудь на заводской окраине и поездкой на персональной «Чайке». Не будем полемизировать с теми, кто патетически восклицает: «Вы можете себе представить, чтобы в СССР собирали деньги на операцию ребенку за рубежом?!!!!» и воздержимся от встречных вопросов, могут ли они представить себе, чтобы ребенок из СССР выехал для лечения за границу. Просто вспомним: в нашем мире дороже всего обходится именно «халява». Где есть такой прекрасный пример, как классические авиакомпании и набирающие популярность лоукостеры. Купив билет на «классический» авиарейс из точки «а» в точку «в», потенциальный авиапассажир, кроме перелета как такового, получает еще изрядное количество приятных дополнений: право на провоз 10 кг ручной клади и 20 кг багажа, обед на борту, напитки, и не только минеральную воду, но и дорогие сорта виски или коньяка…И даже если этот пассажир намерен путешествовать с одной сумкой, а пить виски и даже есть «бортпитание» не собирается от слова вообще — это ничего не меняет. Цена провоза багажа, обеда на борту, коньяка, виски и отеля «на стыковке» заранее «вбита» в цену билета. А значит, за всю эту как бы халяву пассажир УЖЕ ЗАПЛАТИЛ. Икогда авиакомпании—«лоукостеры» попытались освободить цену на билет от всех дополнений, оставив только перелет, стоимость билетов обрушилась в разы. Такая вот «цена халявы».

С «государственной халявой», конечно, не так очевидно. Но и здесь действует тот же механизм: за все, что официально считается бесплатным, отдельно взятый гражданин уже заплатил. В странах с рыночной экономикой это налоги и страховые взносы, из которых оплачиваются не только армия и госаппарат, но и все многочисленные социальные и вроде бы бесплатные «конфетки». А в СССР все делалось проще и грубее: то, что при капитализме должно было бы составлять, к примеру, ипотечный взнос за квартиру (в которой, кстати, при ипотеке ее владелец уже живет), оплату обучения ребенка в школе (частной, дорогой и достаточно качественной, чтобы потенциальный родитель «проголосовал долларом» именно за нее) или взносы по медицинской страховке, заранее вычиталось из «государственной» зарплаты на «государственном» предприятии. А вот получит ли гражданин то, за что он тоже заплатил, пусть даже об этом не задумался — вот тут начиналась «советская специфика». Где для получения, к примеру, этой самой «бесплатной квартиры», о которой любители СССР уже прожужжали аудитории все уши, надо было сначала встать на квартирный учет как лицу, нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Таковыми признавали тех, у кого в квартире приходилось менее 5 кв.м на человека. Если их было хотя бы пять с половиной — квартира не полагалась. «Удобства» в коридоре на десять семей, несколько семей под одной крышей — все это не имело никакого значения. А затем…затем начинался период ожидания квартиры, который мог затянуться лет этак на 10-15, и да, выбирать район, количество комнат и т.д. советскому человеку никак не полагалось — бери что дают. Иначе вообще «вылетишь из очереди». И это все — не считая дефицита на все и вся, и не только импортный ширпотреб, но и мясо и масло, не считая пустых прилавков, где присутствовала в лучшем случае хрестоматийная «Килька в томате» и огромные пожелтевшие маринованные огурцы в трехлитровых баллонах, тотальной лжи, цензуры и мелочных попыток регламентировать всю жизнь «советского человека» — что ему есть, что пить, какую одежду носить, какие книги читать, какие фильмы смотреть (точнее, чего не читать, не смотреть, не носить и тем более не знать).

Но теперь эти рассказы о советской «всеобщей халяве» получают уже другое прочтение. Они, как и положено бесплатному сыру, точнее, обещаниям этого самого бесплатного сыра, представляют собой не более чем политическую приманку в мышеловке. И предназначена эта мышеловка не для особо легковерных субъектов. В эту мышеловку ее устроители рассчитывают заманить целые страны — руками и голосами их же граждан. Тех, кто, не задумавшись, как работает «халява», тем более не задаст себе вопроса, «как работает империя». А смысл любой империи состоял и состоит в грабеже колоний и национальных окраин — иначе их просто незачем удерживать под своим контролем и тем более незачем заманивать в новые «интеграционные объединения». Особенно если речь идет о такой стране, как Азербайджан, с его нефтью, газом, 8 из 11 климатических поясов и множеством других ресурсов. Тем самым Азербайджаном, который был завоеван силой 28 апреля 1920 года и в течение всего времени пребывания в составе СССР отдавал в союзную «копилку» куда больше, чем получал из нее — такой милый и длинный эвфемизм, призванный заменить куда более понятный термин «колониальный грабеж».

И самое главное, всерьез рассчитывают на успех такой примитивной политической уловки. И это не тот случай, когда за державу обидно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az