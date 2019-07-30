Большинство межгосударственных и межнациональных конфликтов, возникших на почве территориальных претензий или оспаривания статус-кво, перерастает в кровавые события. Практика доказала опасную мобильность такого рода споров. Они легко трансформируются в затяжные конфликты, особенно, если к ним примешивается фактор крови.

Недавний инцидент на азербайджано-грузинской границе вокруг исторического албанского комплекса Кешикчидаг, благодаря разумным действиям сотрудников Государственной пограничной службы Азербайджана, не перерос в межгосударственную проблему. Власти двух стран, поставив на предупредительные действия, удержали положение под контролем.

Но действия отдельных сил показывают, что успокаиваться нельзя, и необходимо укрепить базу взаимного доверия.

Логика тут проста. Чтобы центры сил не шли на поводу у маргиналов, необходимы также согласованные действия. Ведь наличие точки напряжения отдельные силы оценивают по-разному.

Взрывоопасный выпад горстки грузинских националистов удалось купировать сдержанностью, и из Баку прозвучали вполне дельные призывы не накалять ситуацию и воздерживаться от необдуманных шагов.

Размеренность должна предоставить полномочным представителям сторон возможность найти золотую середину. Вопрос о том, когда и как это произойдет, дело практического характера. Потому Баку напомнил, что работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы не завершены, и процесс согласования разделительных линий должен охватить весь регион с Кешикчидагом.

Это означает, что нельзя форсировать процесс, который итак вызвал бурный всплеск эмоций. Положение требует осторожных подходов, потому непонятно, почему вдруг департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии решился на отсебятину, опосредованно возмутив спокойствие.

Распространив информацию через социальные сети о выделении финансовых средств на ремонт 13-километрового участка дороги Сагареджо-Удабно-Кешикчидаг, Тбилиси нарушил джентльменское соглашение о недопущении вредоносных инициатив. По сути, этот шаг провокационный, и не вписывается в контекст востребованной ответственности.

После пограничного инцидента стороны обязались сохранить режим тишины, чтобы успокоить горячие головы и создать предпосылки для урегулирования на почве компромиссов.

Не исключено, что распространившие новость государственные службы вознамерились угодить пользователям социальных сетей, чтобы сбить накал актуальности проблемы Кешикчидага. Но даже если это так, почему об том заранее не были проинформированы азербайджанские власти?!

Благоустройство дороги, бесспорно, важно для придания динамики экономической жизни региона. В случае, если бы проект стал продуктом совместного происхождения, и к нему были бы допущены азербайджанские подрядчики, это уж точно сыграло бы на результат.

Азербайджанские строительные кампании благополучно строят хозяйственные объекты, дороги и развязки в Грузии, и Тбилиси их работой доволен. А тут вылезла какая-та партизанщина под видом благих намерений, связанных с заботой о местных жителях, паломниках и туристах. Так ли это на самом деле?

Тбилиси решил отрядить на реконструкционный проект более 2-х миллионов долларов, и это для Грузии крупный задел. Однако он обходит стороной социально неустроенные районы Квемо-Картли, где преимущественно живут азербайджанцы, без конца жалующиеся на плачевное состояние транспортно-коммуникационной инфраструктуры, не говоря о состоянии региональной социалки.

Если власти в спешке принимают решение о выделении средств на реконструкцию дорог, связанных с Кешикчидагом, это свидетельствует о настроенности будировать горячие головы на чреватые «геройства». Другого объяснения найти трудно.

Потакая радикалам и фанатикам из религиозно-националистических групп, власти Грузии, похоже, больше пекутся о своем политическом благополучии, чтобы никто не осмелился их обвинить в нерешительности и отступничестве, хотя почвы для такого рода беспокойств нет.

Компетентная и ответственная власть во всем придерживается принципа прагматизма, не идет на поводу низменных интересов убогих сил. Последним все равно, чем щеголять, лишь бы быть на виду. А облеченным ответственностью за судьбы межгосударственных отношений и сограждан по долгу службы предписано избегать искушений, не ударяться в келейность, коль на кону серьезная повестка.

Кешикчидаг находится на территории Азербайджана, невзирая на провокации недовольных сил, пересмотра положения, отраженного в топографических дежурных картах, что были утверждены во времена СССР и приняты властями Грузии вплоть до распада империи, не будет.

Соблазн поставить Баку перед фактом, дескать, за нами право решать вне обсуждений, самый худший способ урегулирования, который неминуемо обернется фиаско.

Согласование вопроса в рамках делимитации, на который с начала обострения указал Баку, это проявление не слабости, как наивно полагают в Грузии, а цивилизованного настроя. Если кто-то не понял, это его проблемы.

Нынче в мире укоренилась практика сооружения стен отчуждения, и ею увлеклись не в меру довольные собой, бравирующие показной платежеспособностью. Баку отвергает такой подход. Похоже, Тбилиси нет, если намеренно идет на игру без правил?

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az