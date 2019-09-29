Как шведская школьница лишила эко-движение статусности и авторитета

На уходящей неделе по авторитету мирового экологического движения был нанесен сокрушительный удар. Нет, оно, конечно, не разрушено, «Гринпис» не объявил о самороспуске, а активисты «зеленых» не встали в очередь за новыми шубками из натурального меха. Но вот прежнего авторитета, белых одежд, ангельских крыльев и т.д., увы и ах, более не существует. А все потому, что на трибуну Генассамблеи ООН вышла 15-летняя шведская школьница Грета Тунберг со своими эмоциональными выкриками «Да как вы смеете! Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием». Говорила Грета с высокой во всех смыслах трибуны о глобальном потеплении, о том, какую угрозу оно несет, что времени не осталось, и сильным мира сего надо действовать, и действовать немедленно. И вроде бы эко-активисты хотели как лучше. И вроде бы даже у них получилось. Во многих СМИ — восторги и даже призывы выдвинуть Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира. Но…

Намеренно оставим в стороне вопрос, почему на этой же трибуне не появились дети из лагерей беженцев, из многочисленных регионов «локальных конфликтов», в том числе и из прифронтовых азербайджанских сел. У них, кстати говоря, куда больше оснований рассказать о том, что своей нерешительностью мировые лидеры украли у них детство. Просто, как бы это поделикатнее, зал заседаний Генассамблеи ООН — это, во-первых, не самое подходящее место для школьной самодеятельности. А во-вторых, не Гайд-парк. Рядовому человеку, который не постпред своей страны и не глава ее делегации на сессии Генассамблеи ООН, попасть на трибуну весьма и весьма затруднительно. И если Грету Тунберг туда вывели, то…зачем? Рассказать об экологии? Обратить внимание мировых лидеров на то, что планете угрожает «парниковый эффект»?

Простите, но это не та версия, которую можно рассматривать всерьез. Некоторое время назад по соцсетям загулял показательный «мем» о значении слова «эксперт». В восьмидесятые это был ученый. В девяностые — аспирант. В «нулевые» — журналист. А в десятые — «Катя с Фейсбука». Грета Тунберг, несмотря на всю свою экспрессию, является как раз такой «Катей с Фейсбука». А глобальное потепление и парниковый эффект — это тема, о которой с трибуны ООН должны рассказывать ученые-климатологи. И желательно, чтобы они не только пугали аудиторию надвигающейся катастрофой, а постарались развеять сомнения скептиков и объяснить, можно ли делать столь далеко идущие выводы об изменении климата, если инструментальные наблюдения за погодой ведутся лишь 100-150 лет, являются ли зарегистрированные сдвиги температуры достоверными или же это все на грани статистической погрешности, как быть с данными о том, что климат на Земле даже в историческое время резко менялся и прежде, здесь случались и похолодания, и потепления, и куда девать, к примеру, последний ледниковый период — в сказаниях и легендах многих народов еще сохранились воспоминания о тех временах, когда по Земле бродили мамонты, и тогда тоже температура на планете внезапно поползла вверх, ледники растаяли, мамонты исчезли, и вряд ли это произошло потому, что первобытные люди того времени жгли костры. А если для того, чтобы «встряхнуть» мировую элиту, требовалось шоу с участием детей, то «главный герой» должен был быть другим. С трибуны ООН куда убедительнее прозвучал бы рассказ ребенка откуда-нибудь из засушливой Африки — о том, что раньше в их деревне был колодец, а теперь за водой приходится ходить за несколько километров, что пересохло и погибло поле, где его семья выращивала ямс, и теперь они вынуждены голодать…Но такого ребенка то ли не нашли, то ли даже не искали. Организаторы предпочли вывести на трибуну сытую и ухоженную девочку из благополучной Швеции, которая никогда не знала, что такое голод и война, которой не приходилось работать, чтобы прокормить свою семью и у которой — ах, какое досадное упущение! — даже не нашлось собственной истории, как изменение климата коснулось ее лично. Что же до показательной истерики, то для думающей аудитории как раз очевидно, что к подобным театральным эффектам прибегают, когда действительно серьезных аргументов не просматривается. В переводе: вряд ли организаторы «Грета-шоу» в ООН действительно думали об экологии. Но тогда… о чем?

Между тем Грета Тунберг уже не первая девочка-подросток, которая обращалась к мировым лидерам с ооновской трибуны.

В 2012 году на первых страницах мировых СМИ мелькало имя другой школьницы — Малалы Юсуфзай. Она жила в Пакистане, в долине Сват, где пытались установить свои порядки талибы. Малала вела блог на сайте Би-Би-Си — о том, как ей жилось при их власти и о том, как важно, чтобы девочки имели возможность учиться, что при талибах было категорически запрещено. Блог Малалы приобрел небывалую популярность. В самом Пакистане Малала стала лауреатом престижной Национальной пакистанской молодежной премии мира. А потом…9 октября 2012 года в автобус, в котором девочка возвращалась домой из школы, врываются боевики. Они ищут именно Малалу. Ей выстрелили в голову. Девочка чудом осталась жива. После долгого лечения сначала в Пакистане, затем в Великобритании, в июле 2013 года, Малала Юсуфзай в день своего 16-летия выступала в ООН. Через год, в 17 лет, стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира за все время ее существования. История Малалы Юсуфзай действительно потрясла мир. Для многих это был шок: в XXI веке далеко не везде девочки имеют возможность учиться, а за свое желание посещать школу и заявить об этом публично могут получить пулю в голову. Это действительно была история о мужестве, вызове, смертельной опасности и стремлении сделать мир чуточку лучше и светлее.

А теперь на ооновскую трибуну вывели Грету Тунберг из благополучной Швеции с ее «Да как вы смеете! Вы украли мое детство!» Которой до Малалы — как из Стокгольма до Пешавара пешком (а что? вполне экологично), но зато с уже обозначенными претензиями на Нобелевскую премию мира. Классическое доказательство, что история повторяется дважды — сначала как трагедия, а затем как фарс.

И вот тут уже не получится не спросить: а в чем истинные цели этого фарса? Спасти планету? Произвести впечатление на мировых лидеров? Извините, это даже не смешно. Кому-то из тех, кто стоял и стоит за «раскруткой» Греты Тунберг, показалось «неправильным», что 17-летняя девушка, лауреат Нобелевской премии мира — пакистанка, и нужно срочно «создать» нового юного лауреата, но уже из Европы? К сожалению, рост в мире ультраправых настроений — реальность, их связи с эко-движением — тоже. Но прямых доказательств здесь нет, косвенных — слишком мало, так что от подозрений и тем более обвинений лучше воздержаться.

Но тогда все куда проще, грубее и оттого еще циничнее. Потому как в предыстории появления Греты на ооновской трибуне есть неудобные обстоятельства. Вспомним: Грета, по официальной версии, сидела у здания шведского парламента с большим розовым рюкзаком с надписью «Skolstrejk for klimatet» («Школьная забастовка за климат») и призывом к своим сверстникам не ходить в школу по пятницам, требуя, чтобы взрослые позаботились об их будущем в экологическом прочтении. А мимо — ну совершенно случайно! — проходил влиятельный шведский пиарщик Ингмар Ренцхог, основатель интернет-платформы для экоактивистов «We Don’t Have Time» («У нас нет времени»), который к тому же был неплохо знаком с ее родителями. Начались посты в соцсетях и на онлайн-платформах экоактивистов, статьи в ведущих шведских газетах…На редкость вовремя подоспела книга родителей Греты о детстве юной экоактивистки с претенциозным названием «Сцены из сердца». В США Грета прибыла не на самолете — это противоречит ее кристальным экологическим убеждениям, а на яхте с солнечными батареями, предоставленной ей, ну разумеется, бесплатно. Красивая история, только вот экипаж этой яхты периодически сменялся, и прибывали моряки на место самолетом. Но экоактивисты продолжают усиленно раскручивать Грету в качестве этакой «экологической святой».

Это — то, что находится «на виду». А за кадром — невидимая и неафишируемая сторона жизни разного рода некоммерческих организаций: пожертвования. Сумма которых прямо пропорциональна степени «раскрутки». Под имя Греты, как утверждают ее родители, пиарщик Ингмар Ренцхог собрал ни много ни мало полтора миллиона «зеленых». Сколько перетекло разного рода эко-НПО, с которыми она сотрудничала, можно только догадываться. До какого уровня эти суммы могут взлететь теперь, после шоу в ООН, тем более. То есть, если кто не понял, на Грете Тунберг эко-активисты банально делают гешефт. И совершенно не думают при этом ни об экологии, ни о самой Грете, которой в этой истории не позавидуешь. Это сегодня фанатичная и эмоциональная девочка, из которой лепят образ «святой эко-движения», купается в лучах славы. А завтра Грета Тунберг публике просто надоест. И тогда, если кто забыл, прекратятся и интервью, и ролики в соцсетях, и тем более выступления перед большими дядями и тетями. Прекратится слава, известность и внимание. Такой кризис не всегда могут пережить даже взрослые. Подростку справиться с «прекратившейся славой» еще труднее. А тут речь идет о девочке, у которой уже диагностированы проблемы с психикой (синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм). Как она переживет такое потрясение? Особенно если вспомнить, что эта девочка в 11 лет уже перенесла депрессию, что она прекращала есть и разговаривать? Но это, похоже, участников, вернее, соучастников «проекта по имени Грета» не волнует. Эко-активисты слишком заняты раскруткой, сбором пожертвований — словом, своим далеко не мелким гешефтом. И пребывают в полной уверенности, что уж им-то никто не бросит в лицо вполне заслуженное «Да как вы смеете!»

Нурани, политический обозреватель

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