У пропагандистов каждой страны и каждого времени — свои излюбленные, пардон, «пугаловки». Сегодняшняя российская — не исключение. И неважно, реальные это угрозы или изобретенные самими пропагандистами. Вот недавно российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз обратился к излюбленной теме «нагнетания страхов» — зловредным «американским биолабораториям». И заявил на очередном «вечере имени себя»: «На Украине, Грузии, Казахстане, Азербайджане, Армении, Узбекистане под контролем и на средства Пентагона работают американские биолаборатории. Формально их задача изучение опасных инфекций и вирусов. Фактически их сотрудники собирают биологический материал, в первую очередь, граждан России. Разрабатывают технологию как использовать возбудителей опасных заболеваний в качестве бактериологического оружия. При этом маскировать его под естественные вспышки инфекций среди людей, животных или растений».

Напомним, о чем идет речь. После распада Советского Союза существовавшая в СССР система защиты от особо опасных инфекций, возбудители которых — и это ни для кого не секрет — постоянно циркулируют в дикой природе, рухнула. На нормальное финансирование противочумных станций у государств постсоветского пространства просто не было сил и средств, а природные очаги чумы, туляремии и прочих особо опасных инфекций жили своей жизнью и оставались «тикающей бомбой». США тогда действительно оказали солидную материальную помощь, в том числе и Азербайджану. Но сегодня, как не раз подчеркивали в Азербайджане в ответ на российские «наезды», нет никаких биолабораторий, подконтрольных другим странам. «На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству. Поэтому не может быть и речи об их реконструкции», — заявили в оборонном ведомстве АР в ответ на лживое заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кирилла о том, что якобы реконструкция подконтрольных Пентагону лабораторий продолжается в Украине, Азербайджане и Узбекистане. Но это не мешает Москве регулярно поднимать вопрос об «американских биолабораториях» и старательно добиваться их полного закрытия. Не то чтобы РФ не в курсе, что никакой угрозы в деятельности биолабораторий нет. В Москве намерены поставить под свой плотный контроль сотрудничество государств постсоветского пространства с Западом даже в такой интернациональной сфере, как борьба с чумой.

Так или иначе, на вечере Соловьева заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков решил остудить страсти и предупредил: «Россия не может позволить себе угрозу силы, не говоря уже о применении силы в нарушении международного права. Мы должны исчерпать все остальные ресурсы, прежде чем обращаться к этому крайнему средству. И мы сейчас этим занимаемся. Мы разрабатываем соглашение, протоколы с соседями, которые позволяют получать транспарентность, заглядывать изнутри в эти лаборатории, которые финансируются в том числе на средства Пентагона».

Добавим от себя: Москве уже удалось добиться, что власти Грузии и Армении согласились на «инспекцию» своих лабораторий. Но этого Кремлю показалось мало, и в декабре 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Армения и Россия готовят новое соглашение о сотрудничестве, гарантирующее отсутствие на биолабораториях в Армении иностранных военных. Проще говоря, такой документ уже ставил сотрудничество Армении с зарубежными партнерами под плотный контроль Москвы. Официально новость о подписании такого документа не подтверждена, но курс своей «лабораторной политики» МИД РФ обозначил уже тогда.

Но Соловьеву этого показалось мало, и он принялся рассуждать об опыте Израиля, который, в «соловьевском» прочтении, силовыми методами ликвидирует угрозы национальной безопасности, в том числе и на территории других стран. И предложил: «А может просто долбануть? Ну чего добиваться, если мы знаем где находятся лаборатории. Взять и долбануть».

Тут уже возмутился депутат госдумы РФ Онищенко, бывший главный санитарный врач России: «А, вы хотите бомбить лаборатории? Ну, представьте себе, миллионный город Алма-Ата, когда-то мой институт противочумный, я его курировал в Минздраве Союза, стоял на окраине города – сейчас он в центре города». Подтекст понятен: в случае удара по лаборатории хранящиеся там бактериальные культуры, в том числе опасные, могут распространиться и вызвать эпидемию. Но Соловьева это предостережение не остановило: «А что, власти не понимают, что они у себя на территории держат лаборатории, которые потенциально для них опасны, которые курирует другая страна, они не осознают опасность?»

Намеренно оставим за скобками вопрос, не повод ли это поискать «российский след» в недавних взрывах на военных складах в казахстанском городе Арысь. Важно другое: по сути дела, Соловьев призвал к бомбовым ударам по биолабораториям, в том числе тем, которые расположены на территории дружественных России стран. И даже угроза эпидемии его не остановила.

И что же — у российского пропагандиста «поскользнулся язык»? Он ляпнул, не подумав? Вряд ли. «Цедить базар» российских телеведуших учат неплохо. Вопрос в том, что именно считается в эфире «допустимым», а что — уже нет. И если теперь Соловьев намекает на такие удары, это уже повод озвучить вопрос: стоят ли за словесными заявлениями Владимира Соловьева конкретные планы российских «ястребов»? И надо ли так понимать, что в российских штабах уже готовятся, по выражению кремлевского пропагандиста, «долбануть» по соседним странам, в том числе Азербайджану и Казахстану? И даже угрозу эпидемии среди гражданского населения не считают достойным поводом от такого удара отказаться — так уж им хочется «наказать» и Казахстан, и Азербайджан, и других своих соседей?

Но даже если Соловьев просто «не сдержался», то в цивилизованной стране уже на следующее утро такой «ведущий» в лучшем случае был бы вынужден долго извиняться и объяснять, что его «не так поняли». В худшем — был бы надолго, если не навсегда, отодвинут от эфира. И если Соловьев продолжит исправно красоваться на экране со своими агрессивными «хамло-шоу», это скажет о российской политике куда больше, чем того хотелось бы Москве.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az