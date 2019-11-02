В 2005 году на экраны мира вышел фильм «Мемуары гейши», снятый по одноименному бестселлеру Артура Голдена. Где, в числе прочего, есть и такой эпизод: юная гейша на званом вечере преподносит пирожное сначала одному из солидных господ, затем — другому, и тем самым «обозначает» участников аукциона по продаже собственной невинности.

Насколько эта сцена соответствует историческим реалиям — тема отдельного разговора, тем более что ученые-японисты предупреждают: эту сцену, как и весь роман Голдена, не стоит воспринимать как исторически достоверное свидетельство. Но это тема отдельного разговора. Примечательно другое: подобный аукцион кое-кто не прочь устроить и в большой политике — к примеру, ереванские политические дельцы. Те самые, в чьей среде любая новость, будь то военный переворот на Коморских островах или волнения в Гонконге, рассматривается с одной точки зрения: а как это может продвинуть армянские притязания на чужие земли?

Сегодня, судя по многим признакам, армянскую околополитическую «тусовку» не на шутку воодушевили две новости. Во-первых, после нескольких десятков лет безуспешных попыток палата представителей конгресса США наконец приняла «армянскую резолюцию». Правда, принимали ее в пику Дональду Трампу, и это было настолько очевидно, что в Турции, выразив свое возмущение и категорическое несогласие с принятым документом, открыто посоветовали США не решать таким образом свои внутриполитические проблемы, да и практического эффекта от этой резолюции не будет, но для ереванского воодушевления вполне сгодится. А во-вторых, все более обсуждаемой в мире темой становится необходимость защиты христиан на неспокойном Ближнем Востоке. На эту тему уже высказываются и вице-президент США Майкл Пенс, и госсекретарь Помпео, и папа Римский. А на днях Владимир Путин в ходе своего визита в Венгрию провел встречу с иерархами ближневосточных христианских церквей. Причем организатором выступила венгерская сторона.

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. Армяне — далеко не единственные христиане на Ближнем Востоке. В Египте с незапамятных времен существует Коптская церковь, в Сирии в некоторых селах до сих пор говорят на арамейском языке, на котором разговаривал Иисус Христос, а еще есть ассирийцы, есть христианские общины арабов…Известно и другое: численность ближневосточных христианских общин неуклонно падает. Особенно на фоне нынешней, простите за цинизм, «мясорубки».

Понятно и другое. Мировые лидеры, рассуждая о судьбе христиан, имеют в виду в первую очередь их физическую безопасность, «культурную автономию», возможность говорить на своем языке, иметь свои церкви, школы и т.д. — то есть базовые права и свободы. А вот в армянских кругах на этот счет своя специфика. Здесь еще с начала ХХ века активно использовали и используют разговоры о защите христиан как пиар-обоснование для претензий на чужие земли. Еще в «нулевые» в армянской среде начали активно обсуждать планы создания в Ираке некой «христианской автономии», причем выкраивать ее предполагалось именно на нефтеносном севере страны. Здесь, правда, у армян не было большинства, но зато в региональном правительстве КРАИ обнаружился некий Саркис Агаджан, официально считавшийся ассирийцем, который начал активно уговаривать армян из Багдада и других городов Ирака перебираться на север. Затея предсказуемо закончилась ничем, но планы такие существовали. И продвигали их весьма активно.

Теперь же, после скандальной резолюции Палаты представителей и встречи Путина с иерархами ближневосточных церквей, в армянской «тусовке» вновь воодушевились. В Ереване на Будапешт, правда, крепко обижены — и за то, что там выдали Азербайджану Рамиля Сафарова, и за участие в Тюркском саммите. Но на сей раз алчность явно берет верх над обидами. Армянские эксперты мечтательно вопрошают: «Какая роль уготована армянам в новом раскладе, готова ли Армения и диаспора озвучить свои права и интересы?» Им вторит «Регнум», тесно связанный с пророссийскими кругами в Ереване: «Зазвучит ли в ближневосточном оркестре армянский дудук?» От детализации в Армении предсказуемо воздерживаются, но не секрет: в последние годы здесь активно делились мечтами о пересмотре не только Карского и Московского договоров, но и, скажем, соглашения Сайкса-Пико, определившего «сферы влияния» на Ближнем Востоке. Явный намек на планы создания «армянской единицы», пусть и под общехристианским соусом, уже и на землях государств Ближнего Востока. И самое главное, в армянских кругах уверены: сегодня Армении самое время устроить этакий «геополитический аукцион» себя, любимой, и ждать, кто — Вашингтон или Москва — предложат ей более щедрые «территориальные подарки». Только подобный аукцион по поводу управляемого извне форпоста вряд ли способен привлечь серьезных «покупателей». Так что Армении остается разве то рассчитывать на «благодарность» Москвы за отправку своей саперной миссии.

Но и тут слишком много «если». Во-первых, «продавливать» своим влиянием христианскую автономию в Сирии для России слишком рискованно. Превращать ее в де-факто армянскую — тем более. Наконец, в Сирии — и об этом открыто предупреждает, в частности, известный российский эксперт Эль-Мюрид — РФ на основе сочинских соглашений должна в несколько раз увеличивать свой наземный военно-полицейский контингент в Сирии. А все это надо снабжать, с учетом удаленности театра военных действий. После чего добавляет: «Для аудитории разнообразных патриотических передач в телевизоре это соображение не значит ничего, в реальности это уже вполне классический афганский сюжет, причем аналогии вполне уместны, если вспомнить, что Афганистан был как-никак сопредельным государством, а Сирия существенно удалена». Справится ли с этой задачей Россия, каких усилий и каких ресурсов это потребует — все это «вопросы на будущее», но в решающий момент Москве в очередной раз может оказаться не до армянских капризов.

И самое главное, в Ереване, похоже, забыли на минуточку, что, во-первых, в первую мировую подобные игры для армянского народа закончились очень печально. А уроки истории забывать не следует. И мечты о чужих землях — не тот случай, когда мечтать не вредно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az