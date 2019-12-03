Специалисты, занимающиеся расследованием авиакатастроф, знают: в современном авиалайнере установлено множество «тревожных звонков» — сигналов, которые должны предупредить экипаж о неполадках или ошибках управления: «неправильной взлетной конфигурации», слишком маленькой скорости, угрозе разгерметизации и т.д. Но, как признают эксперты, того, чтобы эти предупредительные сигналы исправно сработали, для предотвращения катастрофы еще недостаточно — необходимо, чтобы экипаж их правильно понял и правильно на них среагировал. А вот это уже получается далеко не всегда.

Только вот умения услышать и правильно понять тревожный сигнал не хватает не только летчикам, но и политикам. Классический пример — Армения. Где на днях полковник запаса Григор Григорян, председатель общественной организации «Союз ветеранов Карабахской войны», выступил с целой серией алармистских заявлений. Комментировал он, строго говоря, попытки сегодняшних властей Армении создать комиссию по расследованию событий апреля 2016 года, когда Азербайджан, задействовав лишь 10% своего военного потенциала, прорвал армянские оборонительные порядки. Пашинян и его команда, понятное дело, прилагают все усилия, чтобы обвинить в апрельском поражении прежнюю «карабахскую» верхушку. Ее представители огрызаются и напоминают о промахах самого Пашиняна. Тот же Григорян, старательно убеждая, будто бы ничего страшного для Армении в апреле 2016 года не произошло, тут же переходит в словесное наступление: «Никто…не говорит о том, что в 2018-ом, уже во время премьерства Пашиняна, мы потеряли тысячи гектаров земли в Вайоц Дзоре — на нахиджеванском фланге. И это без боя. Но почему мы не говорим об этом? Как получилось, что село Арени оказалось под прицелом противника, когда турецкие позиции находились невесть где?…» Затем перешел к главному. «Сегодня поставлена задача уничтожения Армении, и не исключено, что Турция попытается ввести войска в Армению. И не зря же Россия сегодня старается перевооружить военную базу в Гюмри, а находятся глупые люди, которые говорят: «Нам это не нужно». Если российские войска выведут из Армении, турецкая армия за 2 часа достигнет центра Еревана» — стращал отставной полковник впечатлительную аудиторию. Этого Григору Григоряну показалось мало, и он добавил, что «в течение ближайших трех-четырех месяцев с азербайджанской стороны могут быть предприняты действия, и основное направление боевых действий будет связано с нахчыванским флангом». А затем совсем уж паническим тоном добавил: «Стоит вопрос гибели страны. И эта проблема существовала всегда, просто сейчас она активизировалась, потому что теперь мы не можем сказать, что находимся в сфере влияния России. Мы не знаем, в чьей сфере находимся».

Поясним. Понятно, что интервью Григоряна — это прежде всего внутриполитическая атака на Пашиняна, где «народному премьеру» припомнили и Гызылгая-Гюннютскую операцию, которая закончилась для Армении «логистической катастрофой», и испорченные отношения с Россией, которая для Армении главный союзник и покровитель, и многое другое. Но не будем заострять внимания на внутриполитических интригах, бушующих в Ереване — в конце концов, это внутреннее дело Армении. И не станем даже интересоваться, скажет ли свое «большое дипломатическое спасибо» Григору Григоряну Сергей Викторович Лавров — рассуждать о российском военном покровительстве Армении сей полковник запаса взялся как раз синхронно со стартом визита главы МИД РФ в Азербайджан. Важно другое. Господин Григорян, который своими страшилками решил затмить аж саму Грету Тунберг, нечаянно выболтал кое-что небезынтересное.

Так уж сложилось: интервью Григоряна появилось в Интернете как раз накануне анонсированной встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Братиславе. Удастся ли министрам продвинуть переговоры — пока что об этом можно только гадать. И, к сожалению, пока что в поведении официального Еревана мало что указывает на конструктивные «подвижки» — достаточно вспомнить недавнюю провокационную поездку Пашиняна в оккупированный Карабах. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что каждый безрезультатный переговорный раунд приближает регион к войне. А вот тут уже Григорян чуть лучше, чем среднестатистические обывателя понимает: сегодня расклад сил уже далеко не тот, каким он был в начале девяностых. В интервью можно, конечно, рассуждать об «особых генах» армянского народа или «уникальном боевом духе», только вот и апрельские бои 2016 года, и Гызылгая-Гюннютская операция показали: все эти словесные конструкции хороши в «боевом листке», но не в боевой обстановке. Несмотря на все разговоры, сдержать наступление азербайджанской армии, особенно если ей на подмогу двинется еще и турецкая, армянским «зинворам» лучше и не пытаться. Остается уповать на иностранную помощь. И лихорадочно, в холодном поту, просчитывать: а в чьей «зоне влияния» сейчас Армения? Кто над ней «смотрящий» и кто в случае чего должен ее защищать? Особенно если Еревану начнет «прилетать» за агрессивную политику уже не только в экономическом и демографическом, но и в военном смысле? Россия? Но вдруг там сделают выводы из всех политических выкрутасов Армении, начиная от памятника Нжде и заканчивая «недомайданом» весны 2018 года? Запад? Тот самый Запад, где, несмотря на все шашлычное шоу Пашиняна, Армению считают форпостом России и не более того? Наконец, 100 лет назад, в первую мировую, Армении тоже давали много обещаний, но когда стало по-настоящему «горячо», никто ей на помощь не поспешил.

И словно в насмешку, свои «страшилки» полковник начал тиражировать в то время, когда в Азербайджане начались тактические учения с боевой стрельбой ракетно-артиллерийских подразделений. Так что в Ереване думающие аналитики уже не могут не задумываться: а что будет, если вся эта боевая мощь «заговорит» уже не на учениях? В этом случае через два часа в Ереване вполне может оказаться азербайджанская армия. Тем более что этот город в 1918 году был уступлен Армении в обмен на отказ от претензий на Карабах, это условие Армения не выполнила — ни тогда, ни сейчас. И если учесть, что со странами, которые пытаются устроить силовую перекройку чужих границ, обычно не церемонятся, то Армении действительно есть о чем беспокоиться. И да, внутриполитическими корректировками эту проблему точно не решить.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az