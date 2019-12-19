Азербайджанская община Нагорного Карабаха продолжает свою работу по доведению реалий конфликта до мировой общественности и дипломатии. 17 декабря посол Франции в Азербайджане Закари Грос посетил офис азербайджанской общины и встретился с ее главой Туралом Гянджалиевым, о чем сообщил в своими Твиттере. И еще «ретвитнул» сообщение Гянджалиева, где тот благодарит главу французского диппредставительства за визит и выражает надежду, что следующая встреча произойдет уже дома — в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Thank you Ambassador @GrossZacharie for honoring us & visiting the office of @AzeCommunityNK today! We hope to w/come you next time at home: #NK region of🇦🇿.

Je vous remercie Monsieur l’Ambassadeur @GrossZacharie de nous avoir rendu visite. À bientôt á #Karabakh @francediplo pic.twitter.com/8Bw8ZxUQR1 — Tural Ganjaliyev (@TGanjaliyev) 17 декабря 2019 г.

Этот твит посла Франции в Азербайджане вызвал настоящую панику в Армении. Ереванский политолог, координатор сайта «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян написал в Фейсбуке: «Внешняя политика Никола Пашиняна и Зограба Мнацаканяна не оставила Армении союзников. Все сведено к нулю. Дипломатическая оборона Армении уничтожена». Как уверен Мелик-Шахназарян, именно политика Никола Пашиняна «уничтожает субъектность «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)». Политический обозреватель Алла Айдинян тоже возмущается: «Эту структуру (азербайджанскую общину Нагорного Карабаха — Minval.az) официальный Баку использует в качестве политического инструмента, пытаясь приравнять его с избранными «властями Арцаха», что просто недопустимо». И вообще, почему молчат власти Армении?!!!

Намеренно оставим в стороне анализ «внутриполитической химии» на предмет, в какой степени эти громкие словеса — часть очередной информационной атаки «карабахцев» на Пашиняна и его сторонников. Это внутреннее дело самой Армении. Важно другое: у Армении для дипломатической паники есть все основания. И дело не только в том, что Иреван в очередной раз разочаровала Франция.

Азербайджанская община Карабаха действительно развернула серьезную активность. Ее глава Турал Гянджалиев говорил на своей пресс-конференции: «После выборов нового Правления азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона проделан большой объем работы по улучшению положения вынужденных переселенцев и в стране, и на международной арене, доведению до мира справедливого голоса Азербайджана». Встречи и переговоры прошли в Польше, Турции, США, Бельгии — и это не считая встреч с дипломатами в самом Азербайджане.

Прежде всего, такая активность — красноречивое напоминание, что в Карабахе до начала конфликта жили азербайджанцы, которые в результате армянской агрессии подверглись «этнической чистке», вынуждены были покинуть свои дома, и у каждого из которых, включая и самого Гянджалиева — своя горькая история. Более того, эта карабахская дипломатия лишила персон вроде Бако Саакяна надежд присвоить себе право говорить «от имени карабахцев», пытаясь закрепить на политической арене результаты этнических чисток. Да, мнение и позиции жителей Карабаха тоже надо учитывать, но среди этих жителей — не только армяне, но и азербайджанцы. Причем эта работа полностью укладывается в утвержденный регламент ОБСЕ, согласно которому в Карабахе есть две стороны конфликта — Азербайджан и Армения, и две заинтересованные стороны — азербайджанская и армянская общины Карабаха. И никакого более высокого по сравнению с азербайджанской общиной статуса у армянской общины быть не должно. А отношение к жертвам «этнических чисток» и к их устроителям на мировой арене не должно и вряд ли будет одинаковым. Азербайджан умело и профессионально использует свое правовое преимущество, жестко реагируя на зарубежные поездки Бако Саакяна и его подручных — с нотами протеста и вызовами послов, которым приходится отвечать на неудобные вопросы: в какой паспорт ставили «визитерам» визы и штампы о пересечении границы? И как это согласуется с международным правом, которое требует наличия у любого гостя валидного документа, выданного законными властями той страны, гражданином которой он (или она) является? А вот у Армении нет никаких шансов пытаться блокировать визиты Турала Гянджалиева. И самое главное, нынешняя реакция армянского истэблишмента на успешную дипломатию азербайджанской общины Карабаха тоже оказалась весьма информативной. Азербайджанская сторона по сути дела заставила своих визави «раскрыться». Если Азербайджан выступал и выступает за диалог между общинами, то армянская сторона, как показывает нынешняя истерика, вообще не готова признать за азербайджанской общиной Карабаха права на существование. И это, пожалуй, самый серьезный аргумент в пользу Азербайджана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az