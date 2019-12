Азербайджанская община Нагорного Карабаха продолжает свою работу по доведению реалий конфликта до мировой общественности и дипломатии. 17 декабря посол Франции в Азербайджане Закари Грос посетил офис азербайджанской общины и встретился с ее главой Туралом Гянджалиевым, о чем сообщил в своими Твиттере. И еще «ретвитнул» сообщение Гянджалиева, где тот благодарит главу французского диппредставительства за визит и выражает надежду, что следующая встреча произойдет уже дома — в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Thank you Ambassador @GrossZacharie for honoring us & visiting the office of @AzeCommunityNK today! We hope to w/come you next time at home: #NK region of🇦🇿.

Je vous remercie Monsieur l’Ambassadeur @GrossZacharie de nous avoir rendu visite. À bientôt á #Karabakh @francediplo pic.twitter.com/8Bw8ZxUQR1

