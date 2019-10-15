Заплатит ли Армения «территориальную» цену за свои агрессивные устремления?

В столице Азербайджана завершил работу VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет). В его работе принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А экспертное сообщество только начинает анализировать и сам факт расширения состава Тюркского совета, куда теперь входит и Венгрия, и тем более прозвучавшие в ходе его работы программные заявления. Где, без сомнения, на одном из первых мест — выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава государства не только напомнил о том, что Армения, разрушающая мечети на оккупированных территориях Азербайджана, не может быть другом исламского мира, и подчеркнул: «Армения уничтожает историко-культурное наследие Азербайджана на захваченных территориях. Армения игнорирует решения международных организаций и избегает своих обязательств по их выполнению». Президент Азербайджана, кроме всего прочего, напомнил, что в этом году исполняется 10 лет с момента создания ССТГ, первый саммит которого прошел в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана. А затем отметил: «Как вы знаете, Нахчыван отделен от материковой части Азербайджана. Между ними расположен Зангезур — древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол Тюркского мира».

Напомним: речь идет еще об одном историческом азербайджанском регионе, подаренном Армении. Земли Зангезура входили в состав Карабахского, Нахичеванского и Иреванского ханств, затем, после первой аннексии Азербайджана царской Россией, стали частью Елизаветпольской (Гянджинской) губернии. В независимой Азербайджанской Демократической Республике Зангезур входил в состав карабахского губернаторства.

Первые претензии на Зангезур армянские националисты предъявили еще в начале ХХ века. В ходе «этнических чисток», где особо отличился будущий гитлеровский пособник Гарегин Нжде, здесь было стерто с лица земли 115 мусульманских сел, убито почти полмиллиона этнических азербайджанцев. Но довести дело до конца Армении удалось только при помощи России — уже после второй аннексии Азербайджана 28 апреля 1920 года. Уже по горячим следам «победного марша» XI Красной Армии по Южному Кавказу приведенные к власти в Баку на ее штыках местные большевики послушно «проштемпелевали» 30 ноября 1920 г. на совместном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК АКП (б) решение о передаче Зангезура Армении. Дальнейшие события тоже известны: в течение нескольких «волн» этнических чисток коренные жители — азербайджанцы — вынуждены были покинуть этот регион, азербайджанские топонимы заменены на армянские, исторические памятники, мечети, святилища и даже кладбища уничтожены.

Но все дело в том, что после уступки Иревана в 1918 году и «приармянивания» с помощью Москвы Зангезура и Гейчи армянские притязания на земли Азербайджана не прекратились. Более того, сегодня они осуществляются в форме открытой агрессии и оккупации 20% территории нашей страны, откуда изгнаны более миллиона человек.

И вот на таком политическом фоне заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о Зангезуре — это уже не просто экскурс в историю. По сути дела, глава государства возвращает вопрос Зангезура в политическую повестку дня. Входившие в состав СССР республики сегодня уже признаны мировым сообществом в своих постсоветских границах, но именно Армения уже в начале девяностых (при открытой поддержке Кремля и силами регулярных российских военных частей, воевавших на стороне Еревана, но это большой секрет) попыталась устроить силовую перекройку этих самых сложившихся и уже признанных границ. Более того, основываться при этом в Ереване пытались на насквозь фальшивые и не выдерживающие никакой проверки апелляции в стиле «Раньше это принадлежало Армении!»

И вот на этом фоне «вопрос Зангезура» получает уже совершенно иное прочтение. То, что устроила Армения в Карабахе, с точки зрения международного права называется силовой перекройкой границ, и после истерических воплей Пашиняна «Карабах — это Армения, и точка!» здесь осталось мало сомнений. Только вот в Ереване не учли, что, попытавшись «исправить» чужие границы, прежде всего лишили легитимности свои собственные. Более того, апелляции к истории тоже не в пользу Армении — в реальности это ей «дарили» азербайджанские земли, но никак не наоборот. Наконец, никто не отменял и ответственности за перманентные «этнические чистки». «Косовский прецедент» дает здесь изрядную пищу для размышлений. Слободан Милошевич, напомним, тоже пытался перекроить под лозунгом сепаратизма границы Хорватии и Боснии, затем устраивал «этнические чистки» в Косово.

Наконец, есть еще и такая сторона вопроса, как нежная дружба Армении с Ираном. Которая включает в себя и незаконный транзит оружия радикальным проиранским группировкам, и сотрудничество спецслужб, в том числе и в «работе» против США, и совместное производство оружия. На этом фоне наличие и оккупированного, а значит, никому не подконтрольного участка государственной границы Азербайджана с Ираном, и то, что во время визита на Южный Кавказ советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону не удалось договориться о соблюдении режима санкций именно с Арменией, скажем так, придает «вопросу Зангезура» новую актуальность. И даже если сам Болтон ушел в отставку, то обеспокоенность США происходящим в Иране и вокруг него никуда не исчезла. И это тоже придает совершенно иное «прочтение» тому самому вопросу Зангезура. А это значит, что Армении за свои агрессивные устремления, вполне возможно, придется заплатить и «территориальную» цену. Тем более что и военный, и политический расклад сил теперь меняется не в ее пользу.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az