Интервью Эльмара Мамедъярова оказалось для Армении «внутриполитическим шоком»

В Армении — очередной внутриполитический шторм. Никола Пашиняна, еще недавно «обожаемого народно-революционного премьера», обвиняют в предательстве национальных интересов, готовности «сдать Карабах» и т.д. А вот роль детонатора сыграло интервью главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Министр иностранных дел нашей страны, в числе прочего, отметил, что на переговорах с армянским коллегой обсуждаются «конкретные и реальные моменты». В частности, с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является «План Лаврова». После чего пояснил: ««План Лаврова» — это результат плотных дискуссий, где-то два года назад в Москве. Но он все равно основывается на «мадридских принципах». Есть заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта 2019 года, в котором как раз определено видение посредников для движения вперед в переговорах. Суть очень простая — поэтапность. На первом этапе вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций. Поэтому наше предложение армянской стороне можно охарактеризовать как «мир с перспективой процветания»», — отметил министр.

Напомним: уже с весны 2017 года, как об этом рассказывал Minval.az, под названием «план Лаврова» подразумеваются два разных политических проекта — это и «дорожная карта» карабахского урегулирования, о которой, в частности, рассказывал журналистам весной 2017 года бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд, отмечая, что этот план не приняла ни одна из сторон, и никоим образом не упоминая ни вступление Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС, ни размещение в регионе российских миротворцев, и тот план, который от имени Лаврова излагали в Баку Дугин и Проханов уже с «довеском» в виде вступления Азербайджана в российские интеграционные объединения и появление в регионе российских же миротворцев, однако существование этого плана так и не было подтверждено официально ни с чьей стороны.

И вот это заявление Ммаедъярова оказалось для Армении чем-то средним между «информационно-политическим шоком» и «дипломатическим нокаутом». В самом деле, на столе переговоров по Карабаху могут лежать самые разные документы. Они могут предусматривать вывод войск из трех, четырех, пяти или семи районов, оговаривать присутствие миротворцев или нет и т.д. В Азербайджане могут их принимать, категорически отвергать или «принимать как основу для переговоров». Но все эти документы в той или иной степени предусматривают вывод войск хотя бы из части оккупированных азербайджанских земель. А при этом любой документ, который предусматривает вывод войск, воспринимается в Армении уже как катастрофа и предательство.

И в результате интервью Мамедъярова просто взорвало ситуацию в Армении. Где местное экспертное сообщество и политическая «тусовка» оказались потрясены до глубины души: как это так? На переговорах обсуждается «сдача земель» (вывод войск с чужих захваченных земель в Армении называют именно так)? Первой на выручку своему шефу бросилась пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян: «Мы многократно отмечали – на данном этапе какого-либо документа не обсуждается» — заявила она на брифинге. За что удостоилась ироничного ответа от начальника Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдулаевой: «Получается, что армянский коллега Эльмара Мамедъярова вот уже полтора года приезжает на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, чтобы попить чаю. Это как минимум несерьезно».

Неудивительно, что МИД Азербайджана в Армении поверили больше, чем собственным дипломатам. В результате на «революционные власти» обвинения посыпались как из рога изобилия — успевай только щеки подставлять. Весьма едко «прошелся» по адресу Никола Воваевича один из лидеров «Дашнакцутюн» Киро Маноян. По его словам, Пашинян то говорит, что «Карабах — это Армения и точка», то утверждает о необходимости возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров. «Спрашивается: если Карабах — часть Армении, то о каком участии Степанакерта в переговорах идет речь? Из этой же серии заявления Пашиняна о том, что позиции Еревана и «Степанакерта» по урегулированию конфликта идентичны. Это высказывание также нивелирует необходимость участия Карабаха в переговорах». По мнению Манояна, Армения должна раз и навсегда заключением отдельного договора с Нагорным Карабахом документально закрепить свой статус гаранта безопасности «Степанакерта». Правда, тут же признал: «Нужно понять, что ни одно выгодное Армении решение проблемы не будет единогласно одобрено нашими (внешними) партнёрами. Нам не стоит ожидать каких-то аплодисментов с их стороны. Конечно, будет давление, но иначе никак вопрос не решить».

По сути дела, Киро Маноян признал дипломатическую победу Азербайджана на карабахском направлении. «Дашнакцутюн» — не просто одна из старейших в Армении политических партий. Она действует главным образом в армянской диаспоре. И если ее представители говорят о том, что «ни одно выгодное Армении решение проблемы не будет единогласно одобрено нашими (внешними) партнёрами» — это означает фактическое признание, что на дипломатическом фронте Армения терпит одно поражение за другим, и никакое «лобби» ей тут не поможет. Причем признает это не только Маноян. Вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян уверен: «Мы потеряли позиционирование, и если в переговорном процессе Армения прежде играла белыми, особенно после апрельской войны, сегодня мы играем черными. Мы потеряли имидж, если раньше Армения продвигала вперед свою политическую повестку, исходя из своих интересов, создавая при этом стабильное впечатление того, что Ереван является конструктивной стороной, а Азербайджан — деструктивной, то сейчас такого впечатления просто нет».

Такой поворот был бы неприятен для любой страны. Для Армении — тем более: здесь с самого начала возлагали и возлагают надежды именно на внешнюю поддержку. А теперь выясняется, что симпатии мировой общественности Армения уже потеряла, по словам того же Ашотяна, «капитализация революции» тоже не удалась. И что же теперь делать?

Выход, конечно, есть: приниматься за урегулирование всерьез. Но, как показала реакция армянской политической верхушки на интервью Мамедъярова, сил, готовых к реальному миру и конструктивному диалогу, здесь просто нет. Но зато предостаточно желающих разыграть «карабахскую карту» на внутриполитической арене — причем с весьма драматичными для Армении последствиями. Так, учредитель партии «Одна Армения» Артур Казинян на посвященном карабахскому урегулированию обсуждении с изрядной долей сарказма изрек, что Азербайджан «непосредственно перед визитом главы МИД России Азербайджан представил свою красную линию – меморандум в виде ультиматума». После чего продолжил: «Меня не очень беспокоит наличие красных линий у Азербайджана, это было всегда, меня больше беспокоит отсутствие красных линий у Армении». Можно, конечно, отмахнуться: мол, партия Казиняна — карликовая и не очень влияетельная. Но с громкими обвинениями в адрес Никола Пашиняна выступила и небезызвестная «Сасна Црер»: «Действующая власть, выступая внутри страны под лозунгом «Арцах – это Армения, и все», параллельно не только не отказывается от Мадридских принципов и составленных на них конспектов РПА, но и постепенно доходит до возрождения антинациональной концепции, приравнивающей армянские и азербайджанские общины «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)». А это уже серьезно. «Сасна Црер», напомним, создана профессиональными террористами с «ближневосточным» и «европейским» опытом. Более того, ее лидеры уже показали свои боевые навыки летом 2016 года в Ереване, захватив здесь полицейскую базу. А это тот объект, где вполне логично было бы ожидать профессионального вооруженного сопротивления. И теперь не исключено, что они могут взяться за оружие еще раз. А это, если кто не понял, риск и террористического мятежа (подобные планы у «Сасна Црер» существоали, правда, против Саргсяна, но это «детали», через которые террористы переступят без душевного трепета), и полномасштабной гражданской войны, которая в Армении вполне может пойти по «межклановому» сценарию.

А вот это уже похоже на жестокую насмешку. В Армении делали и делают ставку на дестабилизацию ситуации в Азербайджане, рассчитывая довести страну до состояния ранних девяностых. Но теперь армянский истэблишмент уже потихоньку начинает осознавать, что Азербайджан не только овладел и дипломатической, и военно-силовой инициативой, но и с успехом модерирует и внутриполитическую ситуацию в Армении. В Баку открыто говорили о том, что падение криминальной диктатуры Сержа Саргсяна весной 2018 года — это во многом результат политики Баку. А теперь становится понятным, что вслед за ней может последовать и охлократическая «недодиктатура» Никола Пашиняна.

Просто потому, что реальный компромисс в Карабахе — это вопрос выживания не для Азербайджана, а для самой Армении.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az