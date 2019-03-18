В этой истории нет ничего оригинального. История кишит примерами того, как те или иные актеры большой и малой политической сцены меняли свои убеждения, дезавуировали самих себя ради настоящей и будущей выгод. В этом плане вышедший на свободу , благодаря распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц», экс-министр здравоохранения Али Инсанов предсказуем и даже скучен.

До него, с той или иной степенью успешности, по пути отказа от своих прежних партнеров и заявлений шли многие из тех, кто ныне именуются лидерами радикальной оппозиции. Вспомним хотя бы главного «фронтиста» страны Али Керимли.

Он был послушным исполнителем роли «конструктивной оппозиции», получая солидные финансовые преференции от власти. Но, в какой-то момент Керимли переоценил свою значимость, решил подыграть одной из группировок внутри власти, явно мечтавшей о перевороте, и в итоге он остался у разбитого корыта. И именно это вынудило Керимли вспомнить о своем «радикализме» и довольствоваться ролью «первого парня на селе» отечественной оппозиции.

Куда более трагикомична история Гюльтекин Гаджибейли. Эта дама в свое время была ярой поклонницей политических талантов президента Ильхама Алиева. Она выступала на митингах правящей партии «Ени Азербайджан» , агитируя за Ильхама Алиева, перечисляя его заслуги, как политика новой формации.Тогда мадам Гаджибейли была депутатом Милли Меджлиса, членом азербайджанской делегации в ПАСЕ. Но стоило ей потерять свой мандат, как все увидели кардинальную смену взглядов и приоритетов этой барышни. Она вдруг обнаружила в себе неисчерпаемые запасы любви к лидерам радикальной оппозиции, встав с ними плечом к плечу и критикуя ту самую власть, которой недавно еще пела оды.

Я могу продолжить этот список мастеров политических кульбитов, но суть сказанного от количества имен не изменится. И в этом смысле, повторюсь, Али Инсанов вовсе не оригинален. Он всего лишь один из тех, кто жаждет мести, совершенно не понимая, что с таким прошлым сложно рассчитывать на политическое настоящее, не говоря уже о будущем.

Слишком хорошо все помнят, что именно он был человеком, который угробил отечественную медицину, став одним из самых богатых, коррумпированных и влиятельных представителей власти. Сейчас он пафосно рассуждает о том, что правительство США и Евросоюз помогли ему «снять кандалы с ног». Но, не США и ЕС заставляли господина Инсанова грабить страну, становясь обладателем несметных богатств. Это он сам надел на себя кандалы. Своей жадностью, своими амбициями. И то, что Запад заступился за этого коррупционера лишь играет против самого Запада. Уровень доверия к тем, кто готов выставлять завзятого коррупционера в роли «борца за демократию», сильно упал. Кроме того, девальвируются те ценности, за которые вроде бы агитирует Запад.

Да, мы помним про то, что в свое время Франклин Рузвельт называл никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу «нашим сукиным сыном». Мы видим и «шредеризацию» европейской политики. Но, все эти факты, несомненно указывающие на готовность коллективного Запада поддерживать, когда ему это выгодно, «черта и даже его бабушку», никак не меняет отношения азербайджанского общества к действиям Запада в отношении Али Инсанова. Нельзя призывать к борьбе за демократию, поддерживая таких коррупционеров, как Инсанов.

Омерзительна, не найду иного слова, и позиция отечественных радикалов. Они как-то быстро забыли, что Инсанов называл Ису Гамбара «генетически больным», что он обвинял отечественную оппозицию в работе на армянское лобби. Забыли все о том, как он вел себя с прессой, посылая в дальние эротические дали тех, кто задавал ему неудобные вопросы. Сейчас, для радикалов Али Инсанов стал другом и партнером. При этом, сам Инсанов уже унизил оппозиционеров. Он заявил, что не он должен примыкать к ним, а они должны объединяться вокруг него.

Налицо – неизлечимая переоценка экс-министром здравоохранения своих возможностей. У него нет собственной партии, нет опыта реальной, каждодневной и утомительной, политической борьбы, но он уже мнит себя лидером отечественной радикальной оппозиции. История Расула Гулиева, еще одного бывшего коррупционера и бывшего представителя власти, вдруг ставшего оппозиционером, ничему Али Инсанова не научила. Тем хуже для него, тем быстрее иссякнут его награбленные богатства, на которые безусловно положили глаз отечественные радикалы, заявляющие о партнерстве с Инсановым.

Есть ли у него свой электорат? Ранее много говорилось о том, что экс-министр здравоохранения может рассчитывать на поддержку клана выходцев из Армении. Сейчас все, мягко говоря, не так однозначно. Но, безусловно, что очень многое выяснится не сейчас, а чуть позже. Рейтинг Али Инсанова , как и в целом отечественной оппозиции, может расти только за счет анти-рейтинга действующей власти. Это , как с рейтингом комика Зеленского в Украине. Он высок потому, что украинцы очень недовольны всеми иными политическими фигурами. Думаю, что все это учитывается и анализируется. И мы уже видим реальные реформы, осуществляемые президентом Ильхамом Алиевым. Мы видим шаги, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в Азербайджане и на диалог власти с гражданами. Главное тут не останавливаться, продолжать шаги в данном направлении. Ибо это все, конечно же, позитивно скажется на рейтинге власти, обнулив планы и амбиции таких мастеров политических кульбитов, как Али Инсанов.

Акпер Гасанов

Minval.az