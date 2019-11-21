Как-то в беседе с автором этих строк один театральный деятель заметил: «Во времена Шекспира в театре не было декораций в их современном понимании — на сцене ставили таблички с надписями «Лес», «Река», «Замок» и т.д. В советские годы один и тот же комплект декораций мог сегодня изображать ревком, завтра — квартиру, на следующей неделе — школу или кабинет директора завода, а одну и ту же постановку даже «элитные» театры играли по несколько сотен раз из сезона в сезон. А сегодня таким образом зрителя уже не удержать». В большинстве театров постсоветского пространства это уже понимают. И «отвечают на новые вызовы» — меняют с небывалой прежде частотой репертуар, готовят новые премьеры, ставят не только известный многим поколениям зрителей «набор» спектаклей, но и не очень известные пьесы, где зритель может позволить себе роскошь следить за сюжетом, а не только вникать в нюансы нового прочтения, и даже — страшно сказать! — используют спецэффекты.

А вот в политике эту «театральную истину», похоже, еще не осознали. И пытаются раз за разом представить аудитории одни и те же затрепанные идеи в изрядно траченых молью декорациях. В частности, в информационное пространство Южного Кавказа вновь вброшена идея о появлении в Карабахе российских миротворцев. На сей эту мысль далеко не первой свежести высказал на сайте агентства «Регнум» его штатный аналитик Станислав Тарасов, явно претендующий на лавры серьезного эксперта по Южному Кавказу. По его словам, «Азербайджан и Армения вместе оказались в необычной геополитической ситуации». Дело в том, что и Грузия, и Иран охвачены протестным движением. «Для Азербайджана Грузия является единственным транспортным коридором для вывода энергоресурсов на мировые рынки, не говоря уже об иных транспортных коммуникациях. Кто будет обеспечивать безопасность этого коридора и будет ли вообще?» — вопрошает эксперт. Что же касается Ирана, то «США уже расписали для Ирана разные сценарии. Он может заполыхать «геополитическим огнем», разваливаясь на национальные части. Армения может при этом утерять «вторую дорогу жизни», но с наибольшими проблемами столкнется Азербайджан, куда неизбежно хлынет огромный поток беженцев». Из чего аналитик делает свой вывод: оказывается, «протестные движения в Грузии и Иране создают коридор возможностей для сотрудничества» Азербайджана и Армении. Но — какая досада! — «на пути диалога Баку и Еревана лежит неурегулированный до сих пор нагорно-карабахский конфликт». И, изложив все это, Тарасов жестом фокусника извлекает на свет свою идею: «Может случиться и так, что обе стороны проявят заинтересованность в появлении русских военных в «Степанакерте» (кавычки наши — Minval.az) по причинам более важным, нежели конфликт». Хотя и оговаривается, что «это будет зависеть во многом от того, какую позицию займет Москва».

Здесь вообще-то уместно спросить: а не проговорился ли господин Тарасов о планах России дестабилизировать ситуацию в Грузии и «доломать», пардон, грузинскую государственность? Как минимум примечательно, что ссылается эксперт при этом на заявление небезызвестной Нино Бурджанадзе, которая тоже предрекает «дестабилизацию» в Грузии. Такой сценарий, кстати говоря, позволит заодно закрыть «окно в Европу» для азербайджанских энергоносителей, тем более что появился сей опус как раз в то время, когда уже анонсирован запуск TANAP, что по понятным причинам нервирует Москву.

Но вот куда интереснее попытка реанимировать дискуссию насчет российских миротворцев.

Имеет право на жизнь версия, что агентство, известное своими связями с бывшей правящей партией Армении, озвучило этакий «ереванский SOS». В самом деле, в Армении не могут не понимать, что ситуация в регионе стремительно меняется. Военно-силовой баланс не просто сместился в пользу Азербайджана — теперь у Баку есть все шансы восстановить свою территориальную целостность военным путем. На дипломатической арене Армения тоже терпит одно поражение за другим. А так как идти на уступки и выводить войска в Ереване многим не хочется, здесь и пытаются поглубже втянуть в конфликт Россию и сделать так, чтобы оккупация азербайджанских земель продолжилась под защитой российских «миротворцев». Тем более что и Россия в этом случае получит в регионе этакий «политический контрольный пакет».

Не будем гадать, кто в Москве готов на этот SОS отозваться. Просто такое решение, простите за напоминание азбучных истин, зависит не только и не столько от капризов и политических «хотелок» Еревана и Москвы. Сделать это вопреки мнению Баку не получится. А в Азербайджане, во-первых, принимают во внимание, как открыто и откровенно практически при всех властях в политике Москвы проявляется проармянский крен. Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян несколько дней назад весьма откровенно рассказал о том, какие военные «подарки» Армении делал Егор Гайдар, бывший и.о. премьер-министра России, сегодня Армении дарят «Искандеры». В такой ситуации доверить России «ключи» от конфликта было бы слишком самонадеянно. Во-вторых, есть не то чтобы очень вдохновляющий пример Грузии. Напомним: в свое время на присутствие российских «голубых касок» согласился Эдуард Шеварднадзе. Затем, убедившись, что миротворцы не оправдывают надежд и не выполняют обязательств, в Тбилиси приняли решение об их выводе, но россияне уходить отказались. И, наконец, в 2008 году именно российские «миротворцы» в Цхинвали сыграли роль «детонатора» российской агрессии против Грузии. И, наконец, будем откровенны: если Азербайджан не согласился на российских миротворцев в тяжелейшие девяностые, то тем более не согласится теперь. А план «вот сейчас мы развалим Грузию, американцы — Иран, и тогда Баку будет некуда деваться» звучит слишком уж фантастично, чтобы рассматривать его всерьез.

И уж тем более надо бы учесть еще одно обстоятельство. С 1994 года, когда Армения потерпела поражение под Горадизом, и масштабные боевые действия в Карабахе действительно прекратились, о миротворцах заговаривали не то чтобы очень активно. А вот после апрельских боев 2016 года, когда стало понятно, что линия фронта может меняться не только в пользу Еревана, да еще замаячила реальная перспектива освобождения Карабаха военным путем, Москва тут же занялась реанимацией этой идеи, причем на разных уровнях и в несколько этапов. В экспертном сообществе Южного Кавказа обсуждали «план Лаврова»: если верить экспертам, Россия предлагала посодействовать освобождению не то трех, не то пяти ныне оккупированных районов, окружающих бывшую НКАО, в обмен на вступление Азербайджана в ЕАЭС и ОДКБ. Затем нечто подобное озвучивали известные и влиятельные «державники» — Дугин и Проханов. Потом в информационное пространство была вброшена очередная громкая «утечка». Как утверждали ее авторы, к очередной своей встрече с президентом Турции Эрдоганом Владимир Путин подготовил карабахские предложения: Россия посодействует освобождению пяти районов, окружающих Карабах, а Азербайджан взамен вступает в ЕАЭС и ОДКБ и еще соглашается на присутствие в регионе российских миротворцев. А теперь вот эту идею озвучил Тарасов. Который даже не пытается делать вид, что это «утечка» об уже принятом решении, и даже отмечает: многое, мол, будет зависеть от того, какую позицию займет Москва.

И вот тут уже трудно удержаться от еще одной сугубо театральной, скорее, впрочем, эстрадной аналогии. У ныне покойного российского актера Алексея Петренко в памятной многим передаче «Вокруг смеха» был замечательный номер: актер, стоя спиной к залу перед закрытой дверью, уверял, что он «был на собрании», что он «сухой как лист», то есть ну нисколечко не пил, и просил пустить его домой. Сначала герой, вернее, антигерой в исполнении Петренко, стоя во весь рост, разговаривает с женой, затем, опустившись на колени, с внучкой, и, наконец, лежа на полу, с собачкой Жучкой. После чего, подложив под голову пиджак, засыпает. Дверь ему так и не открыли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az