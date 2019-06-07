«Юго-Восток Украины – это исконно наша, русская территория, и она должна отойти к нам. Мы должны добиваться этого и начать воссоединение нашего русского народа…». Сей пламенный призыв был озвучен в эфире Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) 4-го июня 2019 года в небезызвестной программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его выдал не какой-то отъявленный русофил, не ярый националист Лимонов, не скандально известный предиктор Валерий Пякин, и даже не страдающий атрофией совести Затулин, а … рядовой русского движения — Семен Багдасаров.

Сальный скандалист, успешный собиратель соплей и слюны в кулак в тот вечер устроил бенефис. Гвоздем программы стала чрезмерно навязчивая демонстрация любви ко всему русскому. Если его не знать, то вполне можно было допустить, что на экране истый патриот, немало сделавший для объединения земель русских и воссоединения русского народа. Но …

Лицемерно выставленный напоказ омерзительный треп вряд ли вызвал доверие у настоящих патриотов. Дело-то было 4-го июня, в день трагедии, которая случилась в Подмосковном Путилково, где пьяные выходцы из Армении устроили массовое побоище, завершившееся трагедией.

Как только за двоих местных заступился бывший контрактник Никита Белянкин, доблестные соплеменники Семена Багдасарова уже в бегах подло нанесли смертельное ножевое ранение бойцу спецназа.

Прошедший огонь, воду и медные трубы в Сирии Белянкин наверняка недооценил подлость тех, с кем вступил в неравный бой. Следствие по свежим следам восстановило картину инцидента. Зачинщикам вместе с творцами гнусного преступления перепадет по полной.

Но случившееся дружно стали замалчивать российские СМИ, которые в подобных случаях детально вдаются в причинно-следственные мотивы подобных происшествий. Неужели последовало негласное табу?!

Если да, то не потому ли, что главный редактор RT Маргарита Симонян сыграла на опережение, призвав власти Армении поймать и выдать России убийцы Никиты Белянкина?

По свежим следам сделав громкий вброс, она сыграла на опережение, предвосхитив реакцию россиян, ибо запрягла народное возмущение в телегу фальшивой армянской слезоточивости.

Она назвала безвинную жертву «особенным человеком, чья честь и достоинство родом из упоительнейших образцов русской истории и литературы». Этим она задала тренд дня, назвав покойного «настоящим русским парнем».

Ну а чуть позже к колонне настоящих русских парней, неизвестно с какого боку, влился Семен Багдасаров, дополнив платформу Симонян пропагандистской стяжкой.

Однако, как бы они ни старались московские глашатаи великоармянства, платформа фальши не устоит перед естественным гневом и возмущением простых граждан. Невозможно делать из людей, общественных активистов идиотов, всучивая им топорную фальшивку о безграничной лояльности.

Ярый мракобес и ненавистник мусульман Багдасаров в ходе бенефиса говорил без малого 9 минут. Обычно беспокойный выскочка-тамада Соловьев никому не позволяет столь продолжительные эфирные соло. Они по канонам телевизионных ток-шоу не только непозволительны, но и неэтичны по отношению к другим участникам разговора. В тот день наравне с «русским парнем» в гостях вечернего эфира были еще шесть участников без учета ведущего.

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун, которого Соловьев и его дежурные песенники обычно клюют и обрывают, не давая высказаться, снова был вынужден довольствоваться урывочными речами. Ему банально не давали говорить, буквально, прерывая на каждом предложении.

Это типичный прием хозяина программы, который приглашает пару неугодных, чтобы отрабатывать на них ставшие привычными оскорбительные приемы. Почему? Да потому что на кону преступная цель – углубить раскол между русским и украинским народами.

Штатные спойлеры наподобие Багдасарова вместе с Владимиром Рудольфовичем наловчились дискредитировать украинский народ, используя грязные приемы и технологии.

Но самым значимым достижением соловьевых, багдасаровых, симонянов и иже с ними является наступательная стратегия в развязанной информационной войне не за, а против русского народа.

Парадокс в том, что против титульной нации России, ее культуры эффективно воюют не внешние силы, а внутренние враги. Они более опасны, ибо перекрасились под своих, и, обслуживая интересы транснациональных структур, действуют в легальном положении.

Ведется глубинная разрушительная компания внутри России теми, кто выдает себя за носителей русской идеи. А Семен Багдасаров с Владимиром Соловьевым используют таранную технологию. Это с их благословления многие сегодня лепят из украинского народа врага русского мира, хотя два братских народа имеют единые исторические корни, являясь двоюродными братьями.

Одна из книг Владимира Соловьева называется «Мы русские. С нами Бог!», и о своей русской сущности (!) повествует человек, окончивший Хедеру (еврейская религиозная школа). Ну а Семен Багдасаров, пользующийся безграничным авторитетом в кругу политических проституток, в день убийства Никиты Белянина имел наглость насыпать соль на рану родных и близких погибшего, тысяч его соотечественников следующим откровением: «Я хочу поговорить о трагедии русского народа, который сегодня во многих местах расколот… Новый президент Зеленский, как и Порошенко, будет пользоваться своим потенциалом, чтобы бороться против русских на Юго-Востоке страны, в Донбассе. Я не могу на это спокойно смотреть… Давайте раздадим русские паспорта всем жителям Донбасса. Не дадим украинским террористам бороться против нашего народа, против русских…».

Эту демагогию в формате соловьевских вечеров разводит скрытый дашнак и мракобес, соплеменники которого уже поделили между собой просторы Краснодарского и Ставропольского края, российского Северного Кавказа. Ему ли скорбеть о расколотом положении русских?

Такая вот абсолютизация преступной фальши, и поди после этого верь, что преступления не имеют национальности, и что сепаратизм, пропагандируемый кликой Соловьева-Багдасарова, не повторяет преступную практику конца прошлого века.

Тогда армяне и примкнувшие к ним перевертыши вместе с активистами коллаборационизма развалили СССР, а сегодня все они уже перестроились на новую вахту, чтобы снести государственность и единство России. Разве это так трудно заметить?!

Тофик Аббасов, аналитик

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