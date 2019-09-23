Резонансная и шокирующая история, произошедшая на днях в семье одного из членов азербайджанской оппозиции, полностью опровергает саму мысль о том, что в этой среде еще остались нормальные, мыслящие прогрессивно люди.

Итак, в конце прошлой недели СМИ запестрели новостью о том, что дочь известного оппозиционера, зампреда партии «Народного фронта» Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы Сельджан Ягмур, обвинила отца в домашнем насилии, и заявила, что официально отказывается от него. С. Ягмур подтвердила свое желание отказаться от отца в прямом эфире в Фейсбуке. Кроме того, в том же в прямом эфире Ф. Гахраманлы досталось за ложь, ибо, как только скандал был распространен в СМИ, в попытке откреститься от нападок дочери, Гахраманлы заявил, что якобы ее страница в ФБ «была кем-то взломана» и шокирующая правда «была написана не ею».

С. Ягмур поделилась горькой правдой в рамках социальной кампании #MeToo. Так девушка рассказала, что ее отец, рьяный борец за «права человека» на публике, «толкающий» громкие речи о добре и справедливости, в домашних условиях перевоплощается в садиста, избивающего свою жену и дочерей – Сельджан и Санай. А однажды, видимо перевозбудившись на очередном собрании своей партии, Ф. Гахраманлы до такой степени вошел в раж, что переломал матери пальцы, а дочери своей сломал колено.

Кроме того, мать С. Ягмур подвергалась систематическому прессингу со стороны Фуада Гахраманлы и общих знакомых, в частности, членов оппозиционного лагеря, ибо когда женщина, затравленная и забитая собственным мужем, в порыве отчаяния начинала говорить о разводе, то «миротворцы» старались ей напомнить, что сор из избы лучше не выносить.

Особенно постарался в деле «сохранения семьи» глава ПНФА Али Керимли, который прямо заявил: «Понятно, что мужчины часто бывают жестоки, но тебе 40 лет, кому ты будешь нужна? Подумай о детях!». По словам С. Ягмур, причиной систематических избиений являлась беспочвенная и абсолютно необоснованная ревность Ф. Гахраманлы по отношению к своей жене. Кроме того, С. Ягмур рассказала о том, что почвой для скандалов и мордобоя служили слухи недоброжелателей о том, что якобы Ф. Гахраманлы дома мужчиной не считают. И приходя домой, отец, видимо, желая доказать, что он все-таки мужчина, начинал весьма своеобразно «доказывать» свое «могущество» посредством колотушек. Сельджан Ягмур говорила о том, что ад этот длится уже 10 лет. Мать все-таки решилась подать на развод, и пока ее заявление рассматривается, девушка заявила, что публично отказывается от своего садиста-отца.

Видеоролик наделал много шума (согласитесь, что скандалы подобного уровня – довольно редкое явление в нашем ортодоксальном обществе). Журналисты связались с женой Ф. Гахраманлы Зюмрюд Ягмур, но женщина отказалась давать комментарии по поводу откровений и заявлений, сделанных ее дочерью, но, тем не менее, полностью ее поддерживает.

Стоит ли говорить, что команда троллей, созданная в кулуарах ПНФА, начала усиленно травить и оскорблять в социальны сетях как саму С. Ягмур, так и ее мать Зюмруд. Но мыслящая и разумная часть общества встала на защиту женщин, обвинив Ф.Гахраманлы в том, что он на самом деле «не мужчина», плохой муж и отец. И аналогичный «политический лидер», если не умеет в своем собственном доме соблюдать пресловутые «права человека», о которых так много вещает публично на митингах и собраниях, а прибегает к банальному методу пещерного азыхантропа, привыкшего размахивать дубинкой и таскать женщину за волосы по полу в попытке указать «кто в доме хозяин». Не помогли Ф. Гахраманлы и оправдания в СМИ, его уверения в том, что все обвинения в его адрес искажены, и он, тем не менее, сожалеет о случившемся.

Ф. Гахраманлы пафосно просил у своих детей прощения за «моральную травму, вызванную его эмоциональным состоянием», говорил, что пытался наладить отношения со своей супругой и «залечить старые раны». Но почему-то о физических травмах он ничего не сказал, не повинился. В принципе, это нормально, так как подобное состояние присуще слабохарактерным людям, не способным признать свои промахи и ошибки.

Не выдержав справедливого давления возмущенной общественности и громкого резонанса, развернувшегося вокруг своего имени, Ф. Гахраманлы подал в отставку.

А вот идейный лидер и «семейный пастырь» Али Керимли пока делать аналогичного шага не собирается, хотя если рассуждать справедливо, своим вмешательством в семейные дела своего зама А. Керимли являлся мощным тормозом бракоразводного процесса, который должен был произойти еще много лет назад. Глядишь – и все были бы счастливы: и мать, и дочери, да и сам Фуад.

В принципе, по спирали повторяется та самая национальная трагедия, о которой мы столько писали – пещерное сознание, не позволяющее переступить через архаизм, что столь блестяще доказал и Ф. Гахраманлы и его непотопляемый патрон, способный выжить при любом строе, в любые времена.

Мы, конечно же, только догадываемся, но не исключаем факта, что в семьях других оппозиционеров, рвущих горло на митингах, призывающих народ к «революции», ведущей к «светлой жизни в прекрасном будущем» – аналогичная обстановка. И жены их так же получают свои незаслуженные «люли» от перевозбужденных (и неудовлетворенных) в процессе политической работы мужей, и дочери, только что слушавшие пафосные речи отцов в интернете, молят Всевышнего о том, чтобы отец этот пришел домой, когда все уже спят…

Яна Мадатова

Minval.az