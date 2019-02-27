Сохранять хладнокровие, «собрать эмоции в кулак» и не позволить, чтобы чувства взяли верх над разумом — хороший «всеобщий» совет. Правда, следовать ему на практике получается далеко не всегда. Особенно если речь идет о трагедии такого масштаба, как Ходжалинский геноцид. Тем более что эта трагедия еще не стала для нас историей, хоть и прошло с того времени 27 лет: Ходжалы все еще под оккупацией, жители этого города — те, кому повезло уцелеть — все еще не вернулись в свои дома.

Только вот есть и другая сторона вопроса. Тогда, в 1992 году, устроители геноцида азербайджанцев в Ходжалы были уверены в своей безнаказанности. И даже позволяли себе бахвалиться в беседах с иностранными журналистами, как это сделал Сержик Саргсян: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип)». И пребывали в полной уверенности, что за армянской стороной навсегда закреплен статус «многострадальности», монополия на симпатии общественного мнения, политическая поддержка, а значит, карт-бланш на любые действия.

Только вот именно тогда, после Ходжалы, баланс сил в информационном противостоянии начал меняться. Съемки Чингиза Мустафаева, репортажи других журналистов, приехавших по горячим следам трагедии в Агдам, доклады правозащитников — все это просто не могло не «сдвинуть» мировое общественное мнение даже в тот период, пока армянская сторона, за счет наличия диаспоры с ее информационно-лоббистскими рычагами и откровенных симпатий Кремля, по сути дела располагала монополией на информацию о конфликте за пределами региона.

Но теперь ситуация меняется. СССР больше нет, Азербайджан ведет собственную успешную информационную политику, и мировое сообщество знает о Карабахе чуть больше однолинейной фейковой схемы «злые турки против многострадальных армян».

Нынешняя, 27 годовщина Ходжалинского геноцида еще раз подтвердила: Армения раз за разом проигрывает «информационную войну». Акции протеста и митинги памяти жертв Ходжалы прошли во многих городах мира, в том числе в США, в столицах стран ЕС. Репортаж, посвященный состоявшемуся в Баку многотысячному шествию в память о жертвах Ходжалинского геноцида, вышел в эфире телеканала Euronews.

И самое главное, безнадежно «в тени» годовщины Ходжалы оказалась годовщина сумгаитской провокации. К тому же именно к ней приурочили «всеармянскую акцию» под лозунгом «ни пяди земли Азербайджану!» На фоне усилившегося международного давления эта мышиная возня должна была, во-первых, еще раз напомнить о старых аргументах в стиле «как только армяне окажутся под властью Азербайджана, эти варвары-«кочевники» их тут же перережут», а во-вторых, продемонстрировать, что уходить с чужих захваченных земель армянская сторона не желает. С учетом того, что сегодня и военный, и «дипломатический» расклад сил меняется не в пользу Армении, подобные пропагандистские штампы для Еревана — едва ли не единственная надежда. Никол Пашинян разразился в своем «Твиттере» эмоциональной записью о «сотнях армян», которые были убиты и депортированы из Азербайджана, и это, мол, явилось «ответом на мирные демонстрации армян Нагорного Карабаха в защиту права на самоопределение». Разумеется, даже полусловом не упомянул, что к этому моменту уже произошли погромы азербайджанцев в Армении, что уже были убиты двое азербайджанцев в Агдаме. И уж тем более не стал вспоминать, что массово покидать Баку и Сумгаит армяне начали еще до старта митинговой активности в Нагорном Карабахе. Но вот беда: нет даже намека на прежний и ожидаемый эффект. Тему «сумгаита» не удается вывести за рамки приплаченной околоармянской «тусовки». К тому же в мире благодаря усилиям Азербайджана все больше известна неудобная правда о закулисье сумгаитской провокации.

Но самое главное, «сдвигаться» начинает общественное мнение в России. В шествии в Баку приняла участие солидная российская делегация: депутаты Госдумы, политологи, журналисты, эксперты. Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Дмитрий Савельев призвал к более активной работе для признания в России трагедии в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа. «Массовые убийства гражданского населения – это преступления против человечества. Они не имеют сроков давности, и виновные в их совершении должны быть объявлены в международный розыск и понести заслуженное наказание», — отметил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Невероятная боль, невероятная трагедия, несравнимая ни с чем», — это уже слова заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной. Плюс ко всему годовщине Ходжалинской трагедии уделили внимание многие российские СМИ, да еще совсем не в том ключе, как того хотелось бы армянской стороне.

Строго говоря, меняется общественное мнение не только в РФ. Но именно Москва оказалась в поле зрения ереванских экспертов. Того, что московская полиция задержала студентов, которые попытались провести акцию памяти Ходжалы в самой «первопрестольной», здесь просто не заметили. И теперь высказывают обиды: как это так? Самые бойкие начинают высказывать России давние «обидки»: оказывается, «русские проявили высший пилотаж лицемерия», карабахский или, по ереванской терминологии, «арцахский» конфликт — это следствие политики России, которая — внимание! — «в 1921 году Россия подарила армянские земли Анкаре и Баку», а в 1990 году проводила силовые операции против армянских боевиков. И если теперь, как к тому призывает Савельев, начнется работа над признанием трагедии Ходжалы геноцидом азербайджанского народа, советуют ереванские «западники», надо, чтобы и Армения «поработала над оценкой» действий Москвы и в двадцатые, и в девяностые годы.

Намеренно оставим за скобками подробный анализ исторических событий и начала, и конца ХХ века. Напомним только, что в двадцатые годы Россия отказалась от планов аннексии восточноанатолийских вилайетов, которые до этого обещали армянским дельцам, уже после того, как их заняла турецкая армия, а вести еще одну войну на фоне всех прочих неприятностей было за пределами возможностей. Передача Армении в те же годы азербайджанского Зангезура тоже о чем-то говорит. А в девяностые годы в еще существовавшем СССР Армения, не встречая никакого сопротивления, приглашала к себе на ПМЖ с Ближнего Востока профессиональных армянских террористов, создавала собственные вооруженные структуры, не встречая практически никакого сопротивления. Важно другое. Пока одни обижаются на Россию, другие понимают: общественное мнение РФ действительно меняется не в пользу Еревана. А значит, завтра уже будет потруднее «договориться» с командованием базы в Гюмри так же, как с командованием российского 366-го полка накануне штурма Ходжалы. А это для Армении при нынешнем раскладе сил будет уже настоящей катастрофой. Даже при наличии «Искандеров» и Су-30СМ.

Другой вопрос, как ответят в Ереване на эти неудобные реалии. Особенно с учетом традиций политического насилия и террора. В Париже армянские молодчики уже пытались сорвать вечер памяти жертв Ходжалинского геноцида, организованный посольством Азербайджана в церкви Сент-Эсташ: выкрикивали провокационные лозунги и оскорбления, пытались ломать стулья…Вызванная полиция вывела из церкви провокаторов, вечер продолжился при усиленных мерах безопасности. И что дальше? В армянской среде могут, конечно, повысить степень радикализма собственных действий и вернуться к открытому террору, как это уже было в семидесятые годы. Наличие на политической арене таких партий, как «Сасна Црер», дает здесь изрядную пищу для размышлений. Только вот вряд ли в сегодняшнем мире такие действия найдут «понимание и сочувствие» у мировой общественности. И тем более не изменят расклад сил ни на переговорах, ни на линии фронта. Так что проигрывает Армения не только информационную войну.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az