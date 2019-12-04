Экспертное сообщество Азербайджана, России и Армении подводит итоги визита в Баку главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр иностранных дел России провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, возложил венки в Аллее Шехидов и к мемориалу общенационального лидера Гейдара Алиева. Кроме того, по итогам переговоров министры подписали План консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и России на 2020 год. Кроме того, Сергей Лавров оставил свою запись в памятной книге, посвященной 100-летию органов дипломатической службы Азербайджана. В ходе переговоров была дана высокая оценка визиту в Россию первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой. Отмечался и высокий уровень политического взаимодействия Азербайджана и России, и успешное развитие экономических связей, и многое другое.

Но что за кадром?

В самом деле, визит Сергея Лаврова состоялся на весьма показательном фоне. В столицу Азербайджана глава МИД РФ прибыл вскоре после торжественной церемонии открытия участка TANAP, по которому азербайджанский газ пойдет в Европу.

А вот здесь нужны подробности. С одной стороны, официально против азербайджанского «Южного газового коридора» в РФ никто не выступал. Да и сегодня эксперты в один голос признают: «вытеснить» с рынка Россию этот проект не в состоянии. Но, с другой, азербайджанский газ уже де-факто произвел переворот на рынке Европы. И ситуация здесь «сдвигается» не в пользу Москвы. Азербайджанский независимый газовый экспорт уже сделал бессмысленным российский проект «Южного потока». Более того, точно так же, как к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс проявляют большой интерес в Казахстане, «Южный газовый коридор» может оказаться привлекательной альтернативой для Туркменистана. Где есть запасы газа, но нет надежного пути для его экспорта, и еще наличествуют экономические проблемы. Наконец, цена российского газа на европейском рынке падает (мировой цены на газ, в отличие от нефти, нет). Москва переориентируется на восточный рынок, а он далеко не такой выгодный, как европейский.

Тем не менее ожидаемого «выкручивания рук» в ходе визита Лаврова не последовало. Более того, Сергей Викторович приложил немало усилий, чтобы «затереть» собственный ляп.

Напомним: глава МИД РФ недавно посетил Ереван. И на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном сделал по крайней мере двусмысленное заявление: «Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха, населения Нагорного Карабаха – никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет. Вот из этого мы и исходим». Что вызвало понятную реакцию в Баку. МИД Азербайджана (куда совсем недавно вызывали посла РФ Бочарникова в связи с поездкой в Россию представителей созданного Арменией в Карабахе оккупационного режима) выступил с разъяснением: «Как мы уже неоднократно отмечали, для урегулирования конфликта необходимо возвращение азербайджанского населения в Нагорный Карабах. Во-вторых, необходимо проведение субстантивных переговоров. В третьих, должны быть выведены армянские военные с оккупированных территорий».

Была ли это попытка «политического зондажа» или же министр просто неудачно выразился, осталось неизвестным, но уже очень скоро МИД РФ приложил серьезные усилия, чтобы погасить скандал. Синхронно с визитом в РФ Мехрибан Алиевой пресс-секретарь МИД РФ заверила, что «в заявлениях представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно указывалось, что план мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен предусматривать право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться в места своего прежнего проживания», а Россия не рассматривает Нагорный Карабах в качестве одной из сторон мирных переговоров.

Теперь же Сергей Лавров на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заверил: «…Абсолютно поддерживаю Ваш тезис о том, что нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами, принципами, которые закреплены в Уставе ООН и в Хельсинкском заключительном акте», — чем послал недвусмысленный месседж Пашиняну. Потом, уже на совместной пресс-конференции с Мамедъяровым, отметил, что «военно-техническое сотрудничество — это одна из сфер, важных сфер нашего стратегического партнёрства с Азербайджаном». И, наконец, представил новую редакцию своего высказанного в Ереване тезиса, уже с учетом позиции Азербайджана, поддержав «контакты между общинами Нагорного Карабаха». «Россия была одним из авторов этой инициативы, — заявил глава МИД РФ, комментируя недавний «обменный визит журналистов». — Я считаю, это очень важно. Любое решение должно быть принято людьми, которые живут на этой земле. Я за контакты между общинами, и чтобы они возобновились. Любое решение должно приниматься населением как Армении, так и Азербайджана, так и Нагорного Карабаха».

Здесь нужно пояснение. Будем реалистами: в отличие от представителей США и Евросоюза, российские дипломаты предпочитают не касаться такой темы, как вывод войск. И в Баку Сергей Лавров, в отличие от, скажем, Джорджа Кента или Дональда Туска, постарался не гладить слишком уж явно против шерстки своих недавних ереванских собеседников. Но тем не менее постарался «откорректировать» свои же заявления, сделанные в столице Армении, и представить их в такой редакции, чтобы это не было и слишком уж явным «задним ходом», и в то же время позволило снять возражения Азербайджана. А тогда уже понятно, что всю эту «корректировку post factum» ереванского спича Лаврова наша страна с полным правом может записать себе в актив.

Показательно и другое: в ходе переговоров, которые вел в Баку глава МИД РФ, никоим образом не была обозначена тема возможного сотрудничества Азербайджана с российскими интеграционными объединениями — ЕАЭС и ОДКБ. В Баку не раз заявляли, что членство или статус наблюдателя для себя в этих организациях Азербайджан не рассматривает. Что уже априори означает, что многочисленные «вбросы» на тему «пять районов в обмен на вступление Азербайджана в ОДКБ» можно в очередной раз признать похороненными. А это значит, что наша страна готова к сотрудничеству с Россией в самых разных сферах, но это именно сотрудничество, а не «вертикаль власти» в дипломатическом прочтении. Что и подтвердили «необозначенные итоги» визита Лаврова в Азербайджан.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az