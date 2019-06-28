Зачем РФ повышает статус провокационного «документа», составленного в мае 2019 года в оккупированном Ханкенди?

Ситуация вокруг встречи посла РФ в Армении с представителей организационного комитета форума «Стратегический союз Армения-Арцах» становится все более скандальной. Напомним: в мае 2019 года в Ханкенди прошел форум «Стратегический союз Армения-Арцах». Его участники приняли свою декларацию, которую выложили в Интернет, в том числе на русском языке. В этом, с позволения сказать, документе его авторы предсказуемо ссылаются не только на Декларацию о независимости Армении от 23 августа 1990 года, но и «Декларацию о провозглашении НКР» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) от 2 сентября 1991 года, рассуждают о мифическом «суверенитете Арцаха» и заявляют, что «блокада Азербайджаном Арцаха и обстоятельство его непризнанности в качестве субъекта международного права существенно ограничивают реализацию в «Республике Арцах» прав и свобод человека» и т.д. И в конце призывают «органы исполнительной и законодательной властей Республики Армения и «Республики Арцах» предпринять соответствующие шаги по восполнению пробела в договорно-правовых отношениях и подписанию сторонами соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве». О конкретных формах этого «всеобъемлющего сотрудничества» авторы декларации предпочли не распространяться, но вскоре в Армении вновь вошли в политическую моду разговоры о «миацуме», то бишь аннексии Арменией азербайджанского Карабаха.

Но теперь ситуация изменилась. 25 июня, членов оргкомитета посол России в Армении Сергей Копыркин принял представителей организационного комитета Форума «Стратегический союз Армения-Арцах» Армена Рустамяна, Давида Шахназаряна и Гегама Назаряна — по их просьбе. В Азербайджане эта новость вызвала понятное возмущение. Представителей посольства РФ в АР пригласили в МИД Азербайджана, они попросили врем для того, чтобы разобраться. Что, в общем-то, соответствует общепринятой практике.

Одновременно главный редактор Minval.az Эмиль Мустафаев направил запросы в посольства РФ в Азербайджане и в Армении. Аккредитованные в Баку российские дипломаты на наш запрос не ответили вообще. А вот ереванская дипмиссия РФ в ответ на наш запрос посоветовала ознакомиться с размещенными на сайте посольскими пресс-релизами. Стандартный ответ (если кому-то режет слух слово «отписка»). Но…

Какое «объяснение» готовилось в недрах МИД РФ, можно гадать. Но пока российские дипломаты в Баку и, возможно, даже в Москве его изобретали, их ереванские коллеги разместилина своем сайте официальный релиз: «25 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин принял представителей организационного комитета Форума «Стратегический союз Армения-Арцах» Армена Рустамяна, Давида Шахназаряна и Гегама Назаряна по их просьбе. Члены оргкомитета представили итоги майского заседания Форума в Нагорном Карабахе, передав Послу как представителю страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ текст итоговой декларации на русском языке».

Прежде всего, посольство РФ в Армении официально подтвердило сам факт скандальной встречи. Более того, на официальном сайте посольства приводится название форума — «Стратегический союз Армения — Арцах», — и российские дипломаты не сочли нужным пояснить, что речь идет об оккупированном азербайджанском Карабахе и добавить, что Россия признает Азербайджан и не признает этот самый «Арцах». И это тот случай, когда молчание информативнее многих громких и напыщенных слов.

И это еще не все.

Конечно, дипломаты, в том числе и послы, должны встречаться с местными политиками, и необязательно, чтобы их позиция полностью совпадала с мнением страны, которую эти самые дипломаты представляют. Но у этих встреч есть разные форматы. Одно дело — посидеть за кофе или коньяком в одном из местных ресторанчиков. И совсем другое — официальная встреча в посольстве.

Наконец, сам этот провокационный форум, если кто забыл, состоялся еще в первую половину мая. Текст декларации, который от первой до последней буквы противоречит международному праву, был «вывешен» в Интернете в открытом доступе уже тогда, в том числе и на русском языке. И что же — посольство РФ в Армении уже выполняет «закон о суверенном Рунете» и не имеет доступа ко всемирной паутине? Вряд ли. Для того, чтобы просто быть в курсе, личной встречи посла с членами оргкомитета точно не требовалось. Другое дело, что такая церемония встречи главы российской дипмиссии Копыркина с членами оргкомитета форума и передачи текста «декларации» послу РФ многократно повышает статус и этого провокационного балагана, и его устроителей, и скандальной «декларации», принятой на этом форуме. И вряд ли господин Копыркин не понимал, в чем он участвует. Так что пресс-релиз на сайте посольства РФ в Армении, возможно, вопреки воле его авторов, поведал о таких сторонах политики РФ на Южном Кавказе, которые на Смоленской площади предпочли бы не обозначать вслух. И, простите за резкость, на этом фоне уже неважно, какое удобоваримое объяснение изобретут на этот счет российские дипломаты.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az