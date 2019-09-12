США увеличивают помощь Азербайджану: от кого должна защитить нашу страну новая программа антитеррора?

На фоне пикировки властей и оппозиции по поводу визита в Азербайджан секретаря СБ РФ Николая Патрушева в деятельности силовых структур нашей страны явно усиливается «евроатлантический» вектор. Как стало известно накануне, азербайджанские военнослужащие отправились в Германию для участия в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction — 19” — они будут проводиться в учебно-тренировочном центре «Хоэнфельс».

А как говорится в пресс-релизе Пентагона, США направят 10 млн долларов на поставку оборудования для Азербайджана, предназначенного для сбора разведданных и борьбы с терроризмом в Каспийском море. «Корпорация VSE Corp., расположенная в г.Александрия, штат Вирджиния, выиграла контракт на сумму $10 млн 82,812 тыс. на поставку контртеррористического и разведывательного оборудования и обучение в рамках Программы морской безопасности Азербайджана в Каспийском море», — говорится в сообщении. Проще говоря, США не только дарят за свой счет Азербайджану контртеррористическое и разведывательное оборудование, но еще и проведут подготовку офицеров азербайджанских силовых структур.

Считать ли эту новость сенсацией или нет, вопрос неоднозначный. С одной стороны, Баку и Вашингтон уже давно и плодотворно сотрудничают в самых разных сферах. Но теперь это сотрудничество не просто выходит на новый уровень — эксперты видят здесь верный признак существенного расширения именно военного сотрудничества Вашингтона и Баку, прежде всего в такой деликатной сфере, как антитеррор. И напоминают, что программа Пентагона по поддержке Азербайджана в сфере безопасности предусматривает оказание помощи в размере более 100 миллионов долларов, что позволит властям улучшить систему обеспечения безопасности на Каспийском море. Так, Министерство обороны США в 2018-м финансовом году выделило пограничным и таможенным службам Азербайджана 58,6 миллионов долларов, а в нынешнем — 42,9 миллионов USD. Причем такой темп это сотрудничество набрало в последние годы.

И вот эти сообщения о новом транше американской военной помощи вызвали нешуточную панику в Ереване. Ереванские эксперты, конечно, с удовольствием рассуждают о том, что, мол, американская помощь Азербайджану продумана таким образом, чтобы Азербайджан не мог воспользоваться ее результатами в своем конфликте с Арменией. Но теперь эти гарантии более не имеют былого веса даже в глазах ереванской публики. В самом деле, недавно Азербайджан заменил армию на пограничников на некоторых ненарушенных участках азербайджано-армянской государственной границы, и если теперь Госпогранслужба Азербайджана получает столь существенную американскую помощь, то у Армении как минимум есть основания беспокоиться. Да и «права на маневр» никто не отменял: получив столь впечатляющую поддержку от США на каспийском направлении, Азербайджан может направить высвободившиеся ресурсы уже против армянской агрессии.

Понятно и другое. Американская помощь азербайджанским антитеррористическим структурам — это как раз тот случай, когда «дорог не подарок — дорого внимание». Американская помощь, особенно если это не бесплатный рис для лагерей беженцев, а разведывательное оборудование и подготовка офицеров силовых структур — это прежде всего жест политической поддержки, а уже потом собственно «материальная составляющая». Плюс ко всему сообщили о ней как раз в то время, когда в Армении представители властей, воздерживаясь от деталей, намекают на некие новые оружейные транши от Москвы. И вдруг — вуаля! Пока Армения продолжает бетонировать свою репутацию форпоста России, Азербайджан получает от США столь впечатляющий подарок. И все это как раз в то время, когда Никол Пашинян старательно готовит свой визит в США. Армянским экспертам есть от чего хвататься за голову.

Только вот главная опасность, похоже, в другом. В Армении считали и считают террор вполне допустимым методом борьбы. А развернуть террористическую войну против азербайджанской нефтяной инфраструктуры армянские террористы обещали еще в начале девяностых. Тогда, напомним, Ереван на государственном уровне разворачивал против Азербайджана кампанию террора со взрывами в поездах, в городской «подземке», на рейсовых автобусах, на своих базах армянские спецслужбы готовили боевиков «Садвала», которые затем взрывали в Баку метро. Уже тогда одна из бомб сработала на пароме «Советская Калмыкия», так что вряд ли стоит полностью исключать присутствие армянских террористов на Каспии — действовать из Баку у них не получится, а вот за Астрахань ручаться сложно.

Сегодня, когда в Перечне убедились, что военный перевес начала девяностых уходит в область «любимых армянских легенд», попытки начала террористической войны как минимум не стоит исключать. В том числе и чужими руками: в Армении активно сотрудничают и с РКК, и с джихадистским подпольем, и со многими другими. И это не просто предположения: совсем недавно, весной нынешнего года, «террористическую войну» против Азербайджана анонсировал министр обороны Армении Давид Тоноян собственной персоной. «В случае провокации встретимся лицом к лицу на территории противника, — цитировали его армянские СМИ. — Укротим противника, чтобы в следующий раз на подобные действия не шел. Речь не о стандартных шагах, в случае необходимости наши штурмовые группы могут создать хаос в тылу противника». А армянские эксперты услужливо поясняли: речь идет об ударах по трубопроводам и железным дорогам. Особенно если Никол Пашинян встречается с руководством партии «Сасна Црер», состоящим по большей части из профессиональных террористов с «ближневосточным» опытом, и в Армении устраивают торжественное перезахоронение «крестного отца» новой волны армянского террора Гургена Яникяна и почитают за национального героя Монте Мелконяна.

А тогда уже становится понятно, почему американская помощь Азербайджану в сфере антитеррора так сильно напугала армянских экспертов. Многие из которых прекрасно понимают, кого в этом случае могут поймать «на горячем» уже при участии США. Со всеми, как говорится, вытекающими.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az