Против кого Москва на сей раз разыгрывает «курдскую карту»?

Прошлое, как известно, не выбирают. Но вот можно и нужно выбрать ориентиры в собственном прошлом, разобраться, чем и кем следует гордиться, а чего и кого, наоборот, стыдиться. И вот эту задачу решить успешно получается далеко не всегда. Классический пример — нынешняя российская кампания возвеличивания Евгения Примакова, которому точнее всего подходит определение «профессиональный провокатор». О соучастии Евгения Максимовича в карательной акции 20 января 1990 года в российском эфире предсказуемо не упоминают (и, судя по «мероприятиям» в Баку, пребывают в полной уверенности, что если об этом не заговорит менторским тоном Дмитрий Киселев и не завизжит Скабеева, то никто другой уже не вспомнит).

Но на сей раз в российском федеральном эфире решили не ограничиваться хрестоматийным набором насчет «петли над Атлантикой» и поведали о том, как Евгений Максимович «проложил дорожку к курдам». Особое усердие проявил здесь Сергей Брилев, ведущий «Вестей в субботу».

Как рассказывают умильным тоном в российском эфире, «будучи корреспондентом газеты «Правда», он (Примаков — Minval.az) выполнил, по сути, разведывательное задание — пробрался к курдам в горы». Академик Чубарьян уверенно заявляет: «Он дружил с ними». Александр Трубников, нынешний глава Службы внешней разведки России, выразил мнение о курдах: дескать, «более многострадальной нации трудно на Земле еще найти».

Намеренно не станем задавать ироничных вопросов, как отнесутся в армянских кругах к такому пересмотру их «монополии на многострадальность». Важно другое: о «многострадальной нации» применительно к армянам в России и других европейских странах заговорили в то время, когда понадобилось использовать «армянскую карту» в качестве инструмента притязаний на турецкие земли.

Правда, уже в годы «холодной войны» в турецкой Восточной Анатолии советские спецслужбы начали провоцировать террористическую войну уже под лозунгом создания «независимого социалистического Курдистана» — руками «Рабочей партии Курдистана», то бишь РКК. Что не мешало одновременно спонсировать «армянское лобби» с лозунгами возвращения к Севрскому договору и «Западной Армении» на турецких землях. Более того, армянские и курдские террористы бойко сотрудничали между собой, не особо обращая внимания, что претендуют на одни и те же земли Турции.

И вот теперь в Москве открыто признают, что «дорожку к курдам протоптал» как раз Евгений Примаков. Демонстрируют в эфире его нашумевшие фотографии в курдской униформе и с оружием. Открыто заявляют, что использовали примаковские «наработки» в ходе нынешних переговоров по Сирии…

Только вот речь идет не о персональном, хоть и посмертном, «пиаре» Евгения Примакова. Сергей Лавров, глава МИД РФ, в интервью Евгению Примакову-младшему, внуку дипломата-академика-разведчика-провокатора-карателя в одном лице, уже делает прозрачную «заявку на будущее». И заявляет, что «сейчас мы создали условия, которые позволят спокойно, не в промежутках между боевыми действиями договариваться о судьбе курдов в Сирии. Эта проблема, от которой никуда не уйти, и она стоит более широко, нежели только в преломлении к сирийскому кризису: курды живут и в Ираке, и в Иране, и, конечно, огромное количество курдов живет в Турции». А Сергей Брилев свой рассказ о курдах начал с того, что в составе СССР существовал, мол, «красный Курдистан», точнее, Курдистанский уезд в составе Азербайджана, но затем в годы советской власти курдов депортировали в Сибирь. О том, как курдов-мусульман вместе с азербайджанцами изгоняли уже из Армении в восьмидесятые годы, естественно, промолчал.

А вот это уже явный признак подготовки общественного мнения к тому, что провокационное «наследие Примакова» вновь будет востребовано, и Кремль в ближайшее время попытается разыграть «курдскую карту» — и, скорее всего, против Турции и Азербайджана.

Вспомним: Курдистанский уезд в составе Азербайджана, о котором рассказывалось в эфире телеканала «Россия», был образован в 1923 году, уже после второй российской оккупации, тогда же, когда земли верхнего Карабаха были искусственно выделены в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО) — и, будем реалистами, в рамках той же кампании по «растаскиванию» азербайджанских земель под каким угодно соусом. «Курдистанский уезд» нарисовали как раз между Карабахом и подаренным Армении Зангезуром, от Кельбаджар на севере до Губадлы на юге. Еще через три года провели перепись населения, которая должна была выявить здесь подавляющее большинство этнических курдов, только вот незадача — 92% опрошенных своим родным языком назвали тюркский, то есть азербайджанский, и только немногим более 6% — курдский. В 1929 году так и не созданный «Курдистан» пришлось срочно переформатировать в обычные административные районы. Затея лопнула. Но какое прочтение эти игры получат теперь, когда, к примеру, завсегдатай российских ток-шоу Семен Багдасаров открыто советует воспользоваться в Карабахе опытом «курдских пешмерга»? И самое главное, на фоне того, что в качестве «программы-минимум» армянские агрессоры рассчитывают сохранить за собой верхний Карабах и сухопутный «коридор» в лице Лачинского и Кельбаджарского районов?

Тем более нетрудно заметить и «турецкий», точнее, «антитурецкий» прицел очередной серии игр вокруг «курдского фактора». То, что «курдская политика» Москвы не ограничивается Сирией, и в качестве ее главного адресата выступает именно Турция, Сергей Лавров обозначил открыто. Тем более что создавали и пестовали РКК как раз спецслужбы бывшего СССР. Да, конечно, внешне с Анкарой отношения у Кремля развиваются вполне позитивно, российская военная полиция и турецкая армия вместе патрулируют сирийское приграничье, Москва поставляет Анкаре С-400 и рассчитывает продать еще и истребители. Но тем не менее на турецком треке не произошло главного — «коренной переориентации» Анкары. Точки над i расставил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Украину: «Необходимо признать, что Турция – важный союзник НАТО. Анкара внесла значимый вклад в борьбу с ДЕАШ и фактическое устранение псевдо-халифата. На территории Турции сегодня находятся 3,6 миллионов сирийцев. Ни одна другая союзная страна не приняла такого количества беженцев». Более того, именно Турция, контролирующая Босфор и Дарданеллы, играет «первую скрипку» в черноморской стратегии НАТО, которая так нервирует Москву. Что уже не позволяет исключать очередных ударов в спину на фоне протокольных улыбок и рукопожатий.

Только вот в Москве, похоже, забыли учесть те перемены и сдвиги, которые произошли в регионе за последние годы. И кремлевским стратегам лучше бы держать в голове, что, во-первых, на фоне армянской оккупации попытки «передернуть карты» и сыграть на «курдском фвкторе» вряд ли возымеют достаточный эффект: в такие игры хорошо играть в «курилке» московских Института мировой экономики и международных отношений или Института стран Азии и Африки, но не в реальной политике. А во-вторых, и Азербайджан, и Турция — уже не те страны, против которых эта дешевая во всех смыслах провокационная игра может сработать.

И самое главное, самим курдам лучше бы держать в голове, чем кончились для армян век назад попытки сыграть роль инструмента территориальных притязаний в чужих руках. Особенно после того, как их без душевного трепета сдали США.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az