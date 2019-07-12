В Париже — очередная акция протеста. Правда, малочисленная и не сказать чтобы очень радикальная, из числа тех, о которых местная пресса сообщает далеко не на первой странице: демонстрации, манифестации и т.д. во французской столице проходят регулярно по самым разным причинам, здесь гордятся своим революционным духом, унаследованным еще со времен Марата и Робеспьера, протестуют с размахом и со вкусом и далеко не всегда попадают со своим протестом в фокус телекамер. Но эта малочисленная акция заслуживает внимания. Протестуют на парижских улицах местные дашнаки. А возмущение у них вызвали договоренности Франции и Азербайджана о совместном производстве бронетехники.

Вряд ли в рядах местных дашнаков всерьез рассчитывают, что этот протест сработает, а контракт с Азербайджаном будет отменен. Франция — не та страна, где станут ставить под удар свою деловую репутацию. Просто это не тот случай, когда в армянских кругах могут позволить себе смолчать. Речь идет не об отдельно взятом контракте. На глазах у всех рушатся те самые «особые отношения» Франции с Арменией — без громких заявлений, театральных эффектов, отзыва послов и даже с сохранением традиционной ласкающей ереванский слух риторики, но «центр тяжести» политической конкретики планомерно и неумолимо смещается в Азербайджан. Настолько, что французский бизнес готов производить здесь бронетехнику, прекрасно понимая, что самая вероятная точка ее применения — это Карабах.

И еще обиднее сознавать, что это — результат продуманной и последовательной политики Азербайджана на французском направлении. К вящему разочарованию Еревана, в Баку не стали признавать сложившийся расклад как данность и сетовать, как несправедлив мир вообще и политика в частности.

В те времена, когда французские Elf и Total входили в число участников первых нефтяных контрактов, в Ереване посмеивались: у Азербайджана есть нефть, а у нас диаспора! Гуманитарные проекты, которые реализовывал во Франции Азербайджан, в том числе Фонд Гейдара Алиева — а это и изучение во Франции азербайджанского языка и культуры, и помощь в реставрации Лувра, Версаля и исторических церквей Нормандии, и регулярные Дни Азербайджана — тоже вызывали в Армении ироничные улыбки и язвительные шпильки по поводу того, «на что эти глупые турки тратят деньги, и вообще они скоро разорятся с такими тратами!»

А теперь в регионе наблюдают за тектоническими сдвигами во французской политике. Изрядную информацию к размышлению дает серия решений французских судов об отмене «деклараций о дружбе», подписанных французскими муниципалитетами с оккупационными «властями» сел и райцентров захваченного азербайджанского Карабаха. Аналитик французской Le Monde, эксперт Фонда стратегических исследований Кайц Минасян сквозь зубы цедил: «Не секрет, что азербайджанцы годами твердили на самых разных международных площадках о невозможности заключения деклараций о дружбе между городами сопредседательствующей в МГ ОБСЕ страны и международно-непризнанной страны». И даже выдавил из себя, что «Франция и Азербайджан – достаточно неплохие торгово-экономические партнеры».

А теперь французская Le Monde высказалась на этот счет куда откровеннее: «С одной стороны, есть влиятельная армянская диаспора Франции (порядка 600 000 человек). С другой стороны — важный для Франции экономический партнер: большая часть французской торговли в кавказском регионе приходится именно на Баку, который обладает существенными энергетическими ресурсами. Азербайджан также является привилегированным партнером в регионе на дипломатическом фронте».

Понятно, что у этого «французского прорыва» много составляющих. И далеко не на последнем месте — экономическая конкретика. Если уж совсем приземленно, во «французском акценте» азербайджанской дипломатии с самого начала «звенели деньги», и их звон чем дальше, тем сильнее перекрывал армянские стенания и всхлипывания.

Глава Минэкономразвития Азербайджана называет цифры: Франция вложила в экономику Азербайджана $2,2 млрд, инвестиции Азербайджана во Францию составили $2,6 млрд, французские компании являются подрядчиками в 34 финансируемых из госбюджета проектах, общая стоимость которых составляет $6,2 млрд, товарооборот между Азербайджаном и Францией по итогам 5 месяцев текущего года вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и 62,4% товарооборота Франции со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. Причем называл он эти цифры на бизнес-форуме с участием представительной делегации французских бизнесменов. Накануне представителей компаний-членов Организации предпринимателей Франции принял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В конце июля ожидается визит в Азербайджан министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра. По словам министра экономического развития Азербайджана Самира Шарифова, в ходе этого визита будет расширен экономический и финансовый диалог между двумя странами. Причем сделал министр это заявление во время встречи с президентом Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жофруа Ру де Безьоном. В переводе: интерес французского бизнеса в Азербайджане выходит на новый уровень. Во-первых, стартует на полную мощность Южный газовый коридор, что по понятным причинам означает приток «газодолларов», новые государственные проекты, для которых нужны партнеры (уже сегодня французские компании являются подрядчиками в 34 финансируемых из госбюджета проектах, общая стоимость которых составляет $6,2 млрд). Но самое главное, в Азербайджане открывается новое и привлекательное «инвестиционное поле» — ненефтяной сектор. Тот самый, куда были реинвестированы нефтедоллары (вместо их популистского разбазаривания в пышных социальных проектах) и который сегодня динамично развивается и становится все более привлекательным для партнерства и капиталовложений. Эксперты напоминают о многообещающих переговорах в рамках авиасалона Ля Бурже, которые вели представители и гражданского AZALa, и Миноборонпрома.

А несколько дней назад на азербайджано-французском треке обсуждали другую новость. 5 июля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с послом Франции, ответственным за международные переговоры по вопросам Арктики и Антарктики, бывшим министром экологии, устойчивого развития и энергетики Сеголен Руаяль, прибывшей в нашу страну для участия в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обсуждали развитие связей между Азербайджаном и Францией, упоминали взаимные визиты президентов, гуманитарные проекты. Какие подробности при этом остались за закрытыми дверями, можно только гадать. Но эксперты напоминают: Арктика и весь комплекс связанных с ней проблем — это не только глобальное потепление, таяние льдов и необходимость снижать выбросы углекислого газа, а еще и «логистическая конкуренция». Москва не жалеет сил, чтобы представить свой Северный морской путь в качестве альтернативы не только и не столько традиционному маршруту грузоперевозок между Европой и Дальним Востоком через Аденский залив и Суэцкий канал, сколько проекту нового Шелкового пути, ключевым участником которого является Азербайджан. И если делегацию Франции на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Баку, возглавляет именно посол Франции, ответственный за международные переговоры по вопросам Арктики и Антарктики — это дает повод для далеко идущих предположений.

И самое главное, Азербайджан — это не чей-то «форпост», тем более российский а самостоятельное государство, которое проводит независимый внешнеполитический курс. И с которым, простите, есть смысл говорить, договариваться и уважать его интересы — в отличие от Армении, послушно выполняющей распоряжения Москвы. Это и позволило нашей стране стать для Франции «привилегированным партнером». Причем нет сомнений, что этот тренд продолжится. А значит, «плохие новости в переводе с французского» для Армении еще впереди.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az