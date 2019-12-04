Все больше веселых ощущений вызывают армянские реалии в вещах серьезных, которые по определению не терпят легковесного шуточного подхода. Если не знать, как меняется жизнь в проблемной стране, можно предположить, что она на подъеме. Но все, как известно, обстоит с точностью до наоборот.

Во многих странах увеличивается население, идет процесс разрастания социальной инфраструктуры, а в Армении наблюдается обратный процесс и упадок всего, что должно служить удовлетворению потребностей людей.

Однако упадочническое состояние не мешает изобретательным ловкачам пропагандистского цеха измываться, нет, не над Азербайджаном, а над собственной элитой и даже близким окружением первых лиц.

Финансируемые из верхов источники молнией распространили новость о том, как супруга премьер-министра Никола Пашиняна – Анны Акопян вознамерилась пригласить Мехрибан Алиеву в Карабах. Сообщается, что она озвучила свое намерение на конференции «Женщины, мир и безопасность Совета безопасности ООН».

Для придания вескости фейку авторы «оригинальной» затеи сослались на первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, которая-де в Telegram призналась, что желает «послушать мугам в Карабахе». Вообще-то, Мехрибан Алиева не имеет официального аккаунта в Telegram. Она пользуется Instagram. Незнание реального положения вещей это еще полбеды.

Вездесущие вещатели свидетельствуют, будто Анна Акопян обезоруживающе изрекла, что готова принять высокопоставленную гостью, тем более, она знает, «как надо принимать гостей».

Напоследок супруга премьера будто бы изъявила желание еще и посетить Баку.

Наверняка авторы утки рассчитывали поймать в авантюрные сети представителей азербайджанской стороны, а, может, и поджидали реакцию высоких кругов из Баку. Рассчитывали на удачу, ожидали сенсацию и … она не заставила себя долго ждать.

Но только произошла она не в Азербайджане и не где-нибудь, а в самой Армении, Ереване и даже в верхнем этаже. На фейк попалась сама Анна Акопян, которая приняла за чистую монету уловку отечественных «профессионалов» пропагандистской войны.

У не в меру креативных голов армянского контрпропагандистского сектора, видать, совсем заплыли соображения, и они абсолютно не владеют искусством тонкой игры. По всему это результат окаменения сознания, которое бьет все рекорды в производстве вранья.

Все имеет пределы, в том числе воспроизводство фальши. Однако в Армении без конца врут и лукавят не только контрпропагандисты, но и ученые, специалисты, исследователи, присваивающие чужие достижения ради возвеличивания собственной значимости. Врут, как дышат.

Случившееся далеко не случайность и исключение, а норма для страны, принявшей за правило осуществление массированного курса фальши. Закономерно, что впросак попали сами, представ в смешном свете перед всем белым светом.

Но в случившемся казусе обращает на себя внимание один характерный элемент. Утка уткой, авторы не забыли вложить в уста первой леди Армении характерную политическую чепуху, выдержанную в угрожающе провокационном стиле. Находясь на волне давно отшумевших десятилетий, фантазеры не упускают случая, чтобы не помахать кулаками. Дескать, если Азербайджан начнет войну, «то, вероятно, появятся новые территории, где слушать мугам станет мечтой».

Старая армянская традиция упиваться мифической доблестью прошлого, которого, собственно, в помине нет. Если авторы чудесного творения намекают на итоги первой военной кампании начала 90-х годов, глубоко заблуждаются. Не те времена, чтобы бравировать затертыми до дыр угрозами.

Три десятилетия назад Ереван добился тактического преимущества, благодаря внезапному нападению на неподготовленного соседа. Но апрель 2016-го все расставил по местам.

Падение с высот всесилия в трясину бардака для армян — это свершившийся факт, и нечего размахивать флагами всесилья. Впрочем, все армянское, что касается территориального вопроса, это сплошной блеф. Он никогда не преобразуется в результат.

Ну а что касается озвучки мугама, то он обязательно вернется в родные карабахские пенаты. В продолжение темы более реалистичным выглядит перспектива приглашения армянских женщин, включая Анну Акопян, в Баку на прослушку «Sarı gəlin» в оригинале.

Вот где будет самый смак без дураков и фейков.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az