Контрпропаганда, как известно, оружие политической коммуникации, но из нее легко удается лепить средство манипуляции. Классические образчики превратного восприятия широко используемого инструмента последовательно выдают на гора армяне.

Последним примером стала сенсационная, как думают в Ереване, ссылка на один сомнительный медиаресурс, где сообщается о вторжении азербайджанских пограничников на территорию Грузии, где компактно проживают азербайджанцы.

Для пущей убедительности портал разместил фотоснимок, удостоверяющий присутствие азербайджанских военных на грузинской земле, сопроводив иллюстрацию сообщением, согласно которого пришельцы-де заняли до 200 га чужих земель.

Дальше, как говорится, еще больше, и «компетентный» ресурс объясняет происходящее территориальными претензиями Азербайджана в отношении юго-восточных земель Грузии. Речь о регионе Квемо-Картли, где издревле живут азербайджанцы, являющиеся автохтонными насельниками. Кстати напомнить, что в силу историчности нахождения азербайджанцев в этой области они не являются представителями диаспоры, а воспринимаются Тбилиси, как титульный этнос восточной Грузии. Но не в этом суть проблемы.

Армянские источники напропалую раскручивают тему обострения отношений между Баку и Тбилиси, выдавая желаемое за действительное. Подводят доказательную базу под банальные фантазии, утверждая, дескать, застрельщиками мифических притязаний являются не политики и государственники, а ученые Азербайджана. Получается, что официальный Баку им тайно поручил осуществление стратегии по усилению позиций страны во всем регионе.

Коль армяне из ржавых контрпропагандистских орудий выстреливают по азербайджанским позициям, то почему бы не охватить и интересы заклятой Турции?! По их разумению, все тюрки традиционно выступают душителями христианских ценностей, видя в них угрозу для себя, и их объединяет ненависть не только к армянам, но и к остальным немусульманским народам.

Чтобы выглядеть убедительно, источники ссылаются на недавние турецко-грузинские переговоры в верхах, выводя чудовищный знаменатель. Согласно их свидетельствам, президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с грузинским премьером Георгием Гахарией заявил, что «Грузия является мостом, связующим Турцию с ее братьями, и пространством для проектов, которые обеспечивают процветание и стабильность».

Тезис вроде объективный и вполне адекватный, чтобы к нему отнестись с недоверием, или же постараться найти в нем опасный подстрочник. Но это с точки зрения здравого подхода. Не здравый же подход, которым грешат армяне, утверждает, что в словах турецкого лидера содержатся ненависть и угроза к Тбилиси, дескать, если Грузия окажется «непослушной» в выполнении медиативной роли, то тогда ей не избежать страданий и проблем.

В Ереване более чем уверены, что Анкара рассматривает Грузию в качестве временного моста, ибо Турция и Азербайджан уже осуществляют тактику шагов навстречу друг другу, чтобы создать сквозной коридор. Верхом чудовищной армянской находчивости стала мысль, будто Баку приступил к выполнению своей задачи в Квемо Картли.

Всплеск больной фантазии привлекателен носителям пагубного синдрома, но никак не для общественной среды, даже если она находится под влиянием разрушительной идеологической парадигмы. Ведь рано или поздно туман бреда рассеивается, и на поверхность выходят реалии, и чтобы вконец не разочаровывали бы, уж лучше бы потянутся к здравой постановке загодя.

В попытке заставить аудиторию поверить в правдивость тиражируемого топорного вымысла, ереванский агитпроп утверждает, будто на недавно прошедшем в Баку саммите тюркоговорящих стран президенты Турции и Азербайджана вывели новые контуры пантюркистского обустройства региона, и, дескать, они обязательно разберутся не только с Армению, но и с Грузией.

Складывается представление, что примитивные и избитые клише вырабатываются не для мыслящей публики, а для умственно отсталых. Может быть. Однако причина появления такого бреда в другом. В Ереване явно перепугались озвученным президентом Ильхамом Алиевым пояснением из исторической данности, согласно которого государства Антанты в двадцатых года прошлого столетия, отобрав от азербайджанцев Зангезур, вбили территориальный клин в сердце тюркского мира и этим его раскололи. Мало того, что нынешняя Армения, будучи лоскутным государством, целиком создана на азербайджанских землях, она еще и имеет наглость претендовать на другие исторические азербайджанские территории.

В сущности Ильхам Алиев, информируя высокую публику в Баку о важном, фактически предупредил сообщество о том, насколько опасно играет Ереван, культивируя политику отчуждения и варварства. Он также дал знать агрессору, что распространение угроз, чем, собственно, занимается политический кластер Армении, обязательно кончиться плачевно для самих армян.

Муссируя фейковую новость о захвате азербайджанскими пограничниками части территории в Квемо-Картли, армяне беспричинно предостерегают Грузию, мол, ей лучше бы подумать о своей безопасности без участия в этом деле Баку и Анкары.

Они в качестве разумной альтернативы рекомендуют Тбилиси скооперироваться с Арменией и Россией, ибо и Запад не оправдал надежд грузин в отстаивании его приоритетов. Причем, Ереван не скрывает, что для Грузии важно «оздоровление отношений с Россией и (!) с Арменией». Вот где собака зарыта. Стало быть, если Тбилиси должен сделать шаг навстречу Еревану, то грузины обязаны принять территориальные и церковные притязания армян.

Легко важно умничать, будучи не искренним и недобропорядочным, и, навязывая другим фальшивые услуги. Именно этим и занимается армянский политтехнологический цех, тщетно пытающийся разрушить конфигурацию региональной безопасности, где Баку, Анкара и Тбилиси выступают в едином порыве. Они сообща осознали, насколько опасно отпускать процессы на самотек и уж тем более вверять их судьбу изощренным фальсификаторам и диверсификаторам рисков.

В том, что политическая элита Грузии мыслит здраво и логично, сомнений нет, однако, тиражируя фальшивый пропагандистский контент с идеей ее экстраполяции на Тбилиси, Ереван рассчитывает найти понимание у пятой колонны соседнего государства. Она давно инкорпорирована в грузинскую жизнь, благо в стране немало перекрасившихся этнических армян, которые выставляют себя больше грузинами, чем сами представители титульной нации.

О том и речь, что выработка парадигм государственной политики не должна отдаваться на откуп людям без роду и племени, коль они при первой же возможности готовы стать кем угодно, лишь бы угодить порокам иррациональной ментальности.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az