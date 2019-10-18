Кашемир, то есть пух кашмирских коз — один из самых дорогих видов пряжи. «Кашемировое сукно», «кашемировая ткань» — это почти всегда «статусно» и престижно. Почти всегда — потому что в СССР, к примеру, умудрились назвать «кашемиром» то убожество, из которого шили коричневые школьные платья. И слово «кашемир» в этом случае означало вовсе не драгоценный пух кашмирских коз, а… особенности переплетения нитей в ткани.

А теперь выясняется, что с таким же «школьным кашемиром» можно встретиться и в мире дипломатии. Где далеко не все, что пышно именуется «посольством» или «официальным представительством», на самом деле является таковым. Впрочем, судите сами.

Российские СМИ алармистским тоном возвестили: в Риме вандалы «осквернили» расположенное здесь «официальное представительство Республики Южная Осетия»! Напомним: «Республикой Южная Осетия» Москва называет оккупационный режим, созданный в грузинском Цхинвали. Субъектом международного права этот режим признала сама Россия, Никарагуа, Венесуэла, пара островных малюток вроде Вануату и Науру (и то потом они свое признание отозвали), плюс террористическая группировка ХАМАС и такие же оккупационные режимы в Абхазии и Карабахе. Италии в этом далеко не блистательном списке по понятным причинам нет. А вот «представительство МИД Южной Осетии», как оказалось, есть. И некий субъект по имени Мауро Мурджиа, именующий себя «представителем МИД Южной Осетии в Риме», возмущается: «В ночь с 14 на 15 октября преступными элементами, предположительно грузинской национальности, был совершен акт вандализма в отношении офиса «МИД Южной Осетии» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) в Риме. На фасаде здания, в котором расположено «официальное представительство МИД», вандалы разбили стекло и сняли табличку с «государственными символами Республики Южная Осетия»». Как уверен господин Мурджиа, во всем мире «подобные действия решительно осуждаются и никак не вписываются в элементарные нормы цивилизованного поведения». Намеренно не станем задавать риторические вопросы, насколько в элементарные нормы цивилизованного поведения вписывается оккупация чужой территории, «этнические чистки» и создание на чужих захваченных землях марионеточных государств. И тем более не станем задавать вопросы, не имел ли место классический «поджог рейхстага», то есть провокация «под чужим флагом». Важно другое: почему эту табличку не сняли итальянские карабинеры? Каким образом в Риме могло появиться такое вот «представительство Южной Осетии»?

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. Страны Европы не признают ни Нагорный Карабах, ни оккупационные режимы, созданные в Цхинвали и Сухуми, ни сепаратистские образования на востоке Украины. На официальных «европейских» мероприятиях, даже если это конкурс «Евровидение», их символика запрещена вполне официально — так же, как, к примеру, ИГИЛ. В 2016 году Армении грозили очень серьезные неприятности, когда участница от этой страны Ивета Мукучян показала «флаг Нагорного Карабаха».

Но вот «на улицах» правила уже другие. В странах Запада вполне возможно приобрести (или арендовать) некое помещение, установить вывеску (частная территория!), и на этой самой частной территории вывесить соответствующий флаг. Тем более можно напечатать на принтере визитные карточки для «представителей», «заместителей» и т.д. И в результате в Потсдаме, на окраине Берлина, действует «представительство Нагорного Карабаха». Такое же «представительство» существует в Париже, в американском Вашингтоне, в австралийском Сиднее. Но на самом деле громкие вывески таких «представительств», особенно в странах Запада, не стоит переоценивать — официальной дипломатической аккредитации эти «представительства» не имеют. Так что в Риме, Париже и Берлине можно с тем же успехом открыть, к примеру, «официальное представительство Республики Альфа Центавра» или, скажем, «Свободной лунной федерации».

Здесь, наверное, надо было бы поставить точку. И посоветовать относиться к такому «школьному кашемиру в дипломатии» с известной долей осторожности. Только вот…при этом за кадром остается нечто очень важное. Дело даже не в том, свой «поджог рейхстага» с исчезнувшей табличкой господин Мурджиа устроил на фоне очередного обострения ситуации в испанской Каталонии, где вновь активизировались местные сепаратисты и куда Испания готова направить части спецназа. Просто в случае со всеми этими «представительствами» речь идет даже не о сепаратизме, а о пиаре вооруженной агрессии, оккупации и силовой перекройке признанных границ. И здесь такое благодушие в отношении подобного рода «официальных представительств» оккупационных режимов как минимум вызывает вопросы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az