Семантика отношений Турции с Западом, похоже, свидетельствует, что женщина и наполовину может быть беременной. Очередной всплеск напряженности между сторонами, бесцеремонный обмен колкими любезностями, угрозы и обиды сторон пока еще не актуализируют вопрос о будущем союзнических отношений. Однако то, что они подвергаются серьезному прессингу и испытанию, и в один день все может лопнуть, видится вполне вероятным.

Пока же Анкара и Вашингтон, а там еще и Брюссель с боку, норовят продемонстрировать свою непоколебимость и проучить друг друга. В том, что за Западом не только тактическое, но и стратегическое преимущество, не вызывает сомнений. Однако Турция тоже не лыком шита, и при определенном развороте может попортить кровь закадычным партнерам.

Дональд Трамп махал кулаками, но потом почему-то вдруг назвал Эрдогана «хорошим парнем», сменив злость на милость. Но политики второго и третьего ряда не увлекаются перепадами настроений, как хозяин Белого дома, и могут так дожать непокорного союзника, что процесс может перейти точку невозврата. Это реально может произойти.

Итак, США с головой ушли в санкционную стихию, чтобы остудить пыл неугомонного Эрдогана. А для острастки вынули из портфеля давно заготовленный проект наказания под грифом «признание геноцида армян». Это делается, чтобы Анкаре не повадно было и далее испытывать терпение Вашингтона в решении принципиальных ближневосточных проблем. В том блоке проблем Запад бескомпромиссен и непоколебим, и понятно почему.

В том, что лоббистом столь дерзкого наезда на союзника выступила порнозвезда Ким Кардашьян, нет ничего удивительного. Скорее, это даже символично, ибо армянская национальная ментальность, столь склонная к слезоточивости и фальши, плотно срослась с атрибутикой древнейших профессий. Но внимание цепляет родственное отношение западной политической элиты к особенностям армянских политических традиций. В этом ясно просматривается корреляционная взаимозависимость.

Так, конгрессмены признали «геноцидом массовое убийство армянского населения Османской империи в 1915-1923 годах», хотя доподлинно известно, что после первой мировой войны страны Антанты затеяли расследование событий в Восточной Анатолии, и не найдя веских доказательств в пользу факта массового убийства армян, отказалась квалифицировать события, как геноцид. Расследование велось на острове Мальта с участием интернированных высших турецких должностных лиц и офицеров, и правовому разбирательству никто и ничего не мешало, чтобы вынести единственно верный вердикт.

С тех пор много воды утекло в Темзе, Сене, да и в Потомаке, и в случае необходимости, оружие шантажа резво приводится в готовое состояние, чтобы надавить на Анкару и заставить его смириться с порядком вещей, выгодным для коллективного Запада. Как в данном конкретном случае.

Однако из складывающихся нынешних разворотов видно, что Запад порядком натерпелся от союзничества с Турцией ввиду наличия у последнего потенциала для ведения игры по разумным правилам, когда за государствами региона должно быть закреплено право голоса. Запад накопил увесистый кондуит не для забавы, а чтобы одернуть Анкару, и потому сегодня в дело пускает драконовские правила.

По всему видно, что конгрессмены давно и основательно готовились привести в действие механизм наказания, и у него довольно широкий диапазон поражения. Санкции предполагают заморозку активов высших должностных лиц Турции, запрет на отправку вооружений в страну, ограничение поля деятельности турецких финансовых учреждений и многое другое.

Правда, часть трезвомыслящих американских политиков надеется, что отправка законопроекта о «геноциде» и санкциях на рассмотрение верхней палаты законодательного органа США не оправдает надежд всех, кто смотрит на Турцию сквозь бойницы неприятельских амбразур. Даже если он забуксует в Сенате, у турецких руководителей останется не только горький осадок, но и твердая убежденность в не добропорядочности Запада, как союзника, который в любой момент может подставить.

Еще несколько дней назад президент США Трамп клятвенно пообещал, что санкции против Турции введены не будут, и что отношения имеют большой простор для развития и расширения. То был момент, когда Анкара переиграла свой первоначальный план расширения контртеррористической операции против курдских сепаратистов. Однако стоило Эрдогану побывать в Сочи и согласовать свои планы с Россией, точнее, разграничить полномочия по обеспечению безопасности своих южных рубежей с Москвой, за океаном сразу же засуетились и взялись за дело. К тому же, совсем скоро планируется новое заседание в рамках Астанинского формата, который также действует на Америку весьма раздражительно.

Сдается, что недавнее предупреждение российского оборонного ведомства о нефтяном рэкете США на сирийских энергетических площадках стало поводом перейти в атаку по всему фронту противостояния со всеми, кто не с Западом. Формально речь идет о так называемой борьбе с «исламским государством», а фактически Вашингтон демонстрирует, что в дележе реальных преференций ни с кем в ногу идти не собирается. Даже с европейскими союзниками.

И что тут гадать Анкаре, если она в очередной раз убеждается в пикантных особенностях западной дипломатии, не имеющей обыкновения не то чтобы соглашаться, но даже прислушиваться к партнерам?! Если на кону судьба гарантированных дивидендов, Запад всегда один, и это звучит гордо и, самое главное, поучительно.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az