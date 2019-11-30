Время перемен всегда видится безжалостным, ибо не терпит эмоций. Однако оно полностью укладывается в логику мудрости «добро должно иметь кулаки».

Реформы по существу подразумевают дерзкую борьбу с отжившим и архаичным, потому не терпят компромиссов в отношении всего, что представляется препятствием на пути обновления. Большей частью все устаревшее поддерживается кадрами, которые работают по старинке, будучи ретроградами, и не желают новых веяний.

Такого рода людям претит инновационный дух, потому что они не могут преодолеть инерцию бездействия. Но им слабо найти в себе силы и уйти. Признание в собственной неподготовленности и слабости перед лицом испытаний и вызовов не только сделало бы им честь, но в некотором роде морально компенсировало бы пассив.

Рационально мыслящие инициаторы реформ всегда отталкиваются от реалий и берут во внимание особенности момента, консолидируя собственные возможности. Если в стране наличествует атмосфера политической стабильности, и в общественном мнении превалирует понимание необходимости и необратимости перемен, то все ресурсы автоматически концентрируются на том, чтобы большой организм как можно проворно избавился бы от балластов.

Общественно-политическая обстановка в Азербайджане обнадеживающе стабильная, и способствует проведению в жизнь смелых масштабных преобразований. Стилистика структурных и институциональных перестановок показывает, что автор программы реформ в лице Ильхама Алиева мыслит глобальными категориями. Свидетельством тому является не только предоставление большого поля действия молодому кластеру.

Выстраивание новых парадигм функциональности показывает, что стратегическая ставка сделана на возможности инклюзивного подхода. В процесс пущены новые силы и ресурсы, способные придать динамику процессам воспроизводства полезного продукта.

Но ключевым звеном, в недрах которого закручивается интрига сюжета борьбы нового с отжившим, остается управленческая система.

Если сфокусироваться на несущих элементах методологии главы государства, то необходимо отметить, что приоритетом является структурная перезагрузка. Она, бесспорно, основана на новом программном обеспечении, которая, условно говоря, подразумевает инновационный подход к расходованию единицы энергетической составляющей.

За предыдущие годы определенная часть кадровой прослойки не только свыклась, но и превратила в излюбленное дело принцип широкой ноги, когда в дело пускались огромные средства под видом реализации масштабных и креативных проектов, ориентированных на получение значимых результатов.

Отдельные чиновники высокого уровня настолько предавались самовлюбленности, что в мыслях не допускали не только самокритики, но и критики. Такого плана людям не дано перестраиваться на прагматичный лад, чувствовать ответственность перед компетентным руководством и выработать навыки полезного действия.

Под видом настроенности на революционные подходы они способствовали только тому, что на главных направлениях терялись огромные средства. Увы, такое имело место и в спектре идеологической работы. Авторы провалов не унывали, потому как наловчились сваливать свои грехи на происки так называемой внутрисистемной оппозиции, а то и на идеологических врагов.

Это в порядке вещей, когда отъявленные бюрократы списывают свои очевидные промахи на других, выстраивают линию защиты, оперируя мифическими контр действиями тайных противников и оппортунистов.

Но политика отмазок — это не инструмент высокого управления, а всего лишь попытка запрячь в телегу корпоративных интересов придуманные истины ради самозащиты.

Бесполая политика нерадивых управленцев, если даже она умеет маневрировать в тени компетентного руководства, не имеет шансов на долголетие.

Поучительная убедительность, настойчивость национального лидера не стали примером для отдельных людей из президентского окружения потому, что в их сознании доминирует самодовольство и самолюбование. Возможно, на каком-то этапе они смогли отличиться, стали подавать надежды, но не смогли настроиться на главную волну, требующую постоянства в выполнении ответственной миссии.

Быть в команде главы государства это более чем серьезная и обязывающая ответственность. В этом амплуа невозможно экспериментировать, нужно иметь навык игры с листа, как это делает сам президент. Это исключительно важно для разрешения крайне запутанных вопросов, которые в большом деле появляются неожиданно. Необходимо также уметь беспощадно бороться с отжившим, и предлагать работающие механизмы.

Время «страны номенклатурии» бесследно ушло. Об этом в своих выступлениях продолжает напоминать глава государства, ясно представляющий себе панораму грядущего. Потому он выстраивает новые, более мобильные конфигурации управления, понимая, что только высокая эрудиция и тонкие навыки принятия решений отвечают требованиям завтрашнего дня.

Администрация главы государства снова предстала в образе мозгового центра и одновременно генштаба, обеспечивающей рациональную схему управления большим организмом. Все, на кого возложена ответственность за принятие судьбоносных решений и их исполнение, не имеют права на ошибки.

Время кардинальных перемен напоминает, что категорически нельзя прибегать к практике бездумного копирования случайных образцов.

Возложенная на новых выдвиженцев миссия требует одного – полной концентрации интеллектуального ресурса ради достижения результата. Все остальное вторично.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az