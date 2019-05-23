Сообразительный человек отличается от мало способного тем, что умеет вовремя избавляться от иллюзий и принимает верные решения. Футболист лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян вначале заявил, что желает поехать в Баку для участия в финале кубка УЕФА, но потом отыграл назад. Вокруг его решения по-прежнему много визгливого шума, но он уже сходит на нет.

Все, кто горюет в связи с решением футболиста, путаются в догадках, мол, зачем нужно было отказываться от поездки, если Баку предоставил гарантии безопасности и заверения об отсутствии рисков. Это тот случай, когда болельщики и фанаты не знают всего о своем кумире, о его жизненном кредо и пристрастиях.

Можно ли его считать сообразительным, или же он ударился в стихию хаотичности, и вопрос решился сам собой?

История с самого начала была высосанной из пальца. На кону был большой пиар-куш. Но у нее есть еще и оборотная сторона. Спортсмен ближе к закату карьеры разыграл кампанию исключительно ради своего будущего.

Быть мастером в спорте одно, совсем другое дело иметь претензии на участие в иных ипостасях. Чтобы наработать депозит для пост-спортивной жизни, он и повелся на авантюру, которая порядком всех достала.

Мхитарян постарался отличиться на новом для себя поприще, хотя его фортель неверно считать дебютом.

Человек, отстегнувший из своих гонораров приличные суммы на оружие для преступного карабахского движения, наследил в международной преступной деятельности. Посещение Карабаха – это не самая его большая беда. Он спонсор террора, отсюда и выросли его страхи перед азербайджанским государством.

Видимо, памятуя о печальном опыте российского горе-блогера Лапшина, Генрих все же сломался, и его осенило, что лучше уж не рисковать.

Стал ли он героем сюжета? Бесспорно, но не футбольного, а теневого. Вероятно, его близкие, сам он представляет себя в ореоле сасунского богатыря, который-де нанес удар по престижу Азербайджана. Если да, то тупо ошибаются.

Футбольные власти Азербайджана в гнусавой истории выдержали нужную паузу, такт, и в общении с УЕФА упрочили свой образ профессионально действующих спаррингов.

Да, прозвучало заявление главы информационного управления МИД Азербайджана, но оно больше было адресовано не к футбольным инстанциям, а к горлопанам из около спортивных кругов и всевозможных спекулянтов от большой политики, которые непрестанно муссируют мифические страхи. Не впервой Азербайджану парировать накаты «законников», выискивающих поводы для дестабилизации отношений.

Итак, звезда внефутбольного героя предфинальной стадии внезапно засветилась в затуманенной орбите и стремительно погасла. О нем после финала никто и вспоминать-то не будет.

В душе ему, бесспорно, хотелось отыграть финал. Возможно, он мог бы стать последним в его карьере, как-никак, он возрастной игрок. Но не выдержал напора, испугался и завалил партию. Кишка тонка, потому и не нашел сил для мужественного шага, и уделом его стало малодушие.

Такое присуще людям со слабым внутренним содержанием. Собственно, этот человек мало чем отличается от сограждан-националистов, сепаратистов и их патронов, что натворили немереное число преступлений и бед на азербайджанской земле. А они ведь тоже все время отличались бегством с полей рати, от ответственности.

Их все время одолевает глубоко засевший страх. Он-то и подрывает внутренний человеческий строй.

Вот так и живут, все время, озираясь, путаясь и пугаясь. Но всегда и непременно скидывают вину за свои несчастья на других.

Но все же Генрих Мхитарян поступил правильно. Темная сторона неспортивной жизни ему все равно зачтется. Это как пить дать. Положительная же сторона момента в том, что одним сочувствующим мракобесам и уродам на спортивном мероприятии будет меньше. Сам он того не ведая, преподнес организаторам финала большой подарок.

Сусальная история исчерпалась на закономерной ноте. Никакой моральной, организационной, психологической катастрофы не произошло. Потому можно без всяких сомнений сказать, что финалу будет присущ вполне себе здоровый дух, ибо на поле выйдут истые спортсмены, для которых понятие честь и достоинство предопределяет буквально все.

Поблагодарить Генриха Мхитаряна, теневого пособника сепаратизма, все же необходимо. Как-никак избавил грандиозное мероприятие от свинцового духа больного самообольщения. А разве этого мало?!

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az