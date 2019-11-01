Скандал вокруг выставки в честь Евгения Примакова в российском культурном центре продолжает разгораться. Руководство Бакинского Славянского университета выступило с заявлением, где всячески открещивается от своего участия в «юбилейных мероприятиях» — и конкурс эссе проводили не они, а посольство Российской Федерации в Азербайджане, и принимавшие в нем участие студенты (которые явно не славянской национальности) — сплошь граждане России, которые пожелали учиться в БСУ…

Но намеренно не будем иронизировать и интересоваться, почему в таком случае этот конкурс эссе затронул исключительно БСУ и не коснулся никаких других государственных и частных ВУЗов Баку, где есть русский сектор и студенты-иностранцы, все ли прошедшие в БСУ «мероприятия» в честь Примакова можно «переключить» на посольство РФ, не следует ли руководству БСУ напомнить, что они вообще-то один из университетов в Азербайджане, а не российский вуз в Баку, и как именно напомнить, чтобы там сделали для себя выводы, и только ли БСУ должно «прилететь» такое напоминание. Важно другое. Понятно, что никто не отменял Венской конвенции и права экстерриториальности, на основе которого посольства Саудовской Аравии и Ирана в Баку требуют от посетительниц одеться в соответствии с исламским дресс-кодом, а посольства России и Великобритании в той же Саудовской Аравии вполне легально ввозят для себя алкоголь. Просто даже если формально программа мероприятий в российском культурном центре в Баку и подпадает под эту самую Венскую конвенцию, а выставки в честь Примакова проходят в дипмиссиях РФ во многих странах, никто не отменял ни ответственности Примакова за трагедию 20 января, ни тех политических последствий, которые вызовет проведение этой выставки в Азербайджане.

А теперь вспомним: соучастники Черного Января в России явно в фаворе. Маршал Язов сегодня, к примеру, генеральный инспектор Управлениягенеральны х инспекторов Министерства обороны Российской Федерации, в сентябре 2017 года в Омске открыли его бюст, маршал, некогда попавший в тюрьму за соучастие в мятеже, получает ордена из рук президента России…

И все это происходит в то время, когда президент России Владимир Путин уже позволяет себе заявления в стиле «границы России нигде не заканчиваются» и «распад СССР — величайшая геополитическая катастрофа ХХ века». А через многочисленные пропагандистские «рупора» аудитории, и не только российской, кстати говоря, навязывается такая «конструкция»: дескать, существовал на карте мира рай земной под названием СССР, но пришел к власти такой-сякой Горбачев, агент западных спецслужб, который начал этот рай планомерно разваливать. На деле, правда, все было не совсем так. Точнее, совсем не так. Может быть, эта мысль прозвучит слишком крамольно, но «импульс распада» был заложен в СССР еще при его создании, когда возникшие на национальных окраинах Российской Империи независимые государства, включая и Азербайджан, были просто завоеваны силой. В семидесятые годы страна уже начала разваливаться изнутри. Экономика не выдерживала гонки вооружений с Западом, санкции, наложенные на Советский Союз после интервенции в Афганистан, эту самую экономику просто «добили». Горбачев честно рассчитывал, пожертвовав позициями в Восточной Европе, удержать СССР, используя для этой далеко не благой цели и межнациональные конфликты, которые Кремль планомерно раздувал, и карательные акции на национальных окраинах. В том числе и в Баку.

И вот тут уже не получится не спросить: а что представляет собой на таком фоне выставка в честь Примакова?

Обычное, пардон, головотяпство, когда российские дипломаты, составляя «план мероприятий», не сочли нужным проанализировать их последствия? Или красноречивый месседж?

По понятным причинам, ответ на этот вопрос не стоит искать в официальных релизах. Но из того, что произошло и чего не произошло в эти дни, необходимо сделать собственные выводы. Тем более что подобные карательные акции прошли не только в Азербайджане.

А теперь вспомним: нынешней весной в столице Литвы Вильнюсе окружной суд вынес приговор по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Обвинения в «осуществленной советской агрессии» против независимой Литвы предъявлены 67 гражданам России, Беларуси и Украины, правда, по большей части заочно — перед судом предстали только двое бывших офицеров.

Один из них служил в Калининграде и осмелел настолько, что в 2014 году направился в соседнюю Литву, где и был арестован, другой вообще проживал в Вильнюсе и не чувствовал себя в опасности. Но самое главное, 10 лет заключения, тоже заочно, получил маршал Язов. Что уже тогда всколыхнуло разговоры: не следует ли Азербайджану воспользоваться опытом Литвы и созданным ею прецедентом?

Намеренно оставим в стороне дискуссию, что действеннее — заочный приговор, вынесенный Язову в Литве, или азербайджанский международный розыскной ордер на него же, тем более что сам маршал уже жаловался в своих интервью, что не может выехать за пределы России, опасаясь, что его арестуют и экстрадируют в Азербайджан. Суд в Литве напомнил о другом: у таких карательных акций есть не только руководители уровня Язова, но и соучастники меньшего веса и калибра. Которых тоже необходимо «устанавливать», разыскивать, добиваться экстрадиции и судить. Пусть даже заочно. Обращения в ЕСПЧ, членом которого СССР тогда не был, вряд ли помогут, международный трибунал — перспектива слишком туманная, а собственное национальное законодательство— это мощный инструмент, если правильно использовать все его возможности. Обсуждение юридических тонкостей этой работы еще впереди. Но вот политический вывод необходимо сделать уже сегодня. Судя по всему, к трагическим событиям 20 января 1990 года еще слишком рано относиться как к истории.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az