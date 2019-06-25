Сухой остаток от встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне это всего лишь не хитрое ничего. Собственно, столь досадный результат не так уж и обескуражил, поскольку перед встречей ничто не предвещало смены парадигмы.

Баку и Ереван снова в ожидании новых предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и мало верится, что они чем-то способны удивить, или уж создать предпосылки для оптимистических переживаний. Их келейный стиль только обескураживает, потому что они не способны внести в процесс живинку. Они лишь тянут резину в пользу пролонгации своей серой миссии. Это выгодно им, и с этим не поспоришь.

Но ничего полезного такое положение Азербайджану не обещает. Практика пустопорожних телодвижений, где Баку, равно как и Ереван, поневоле выступают неотъемлемыми элементами дипломатического декора, пересекла разумные пределы. Процесс не только застыл на одной точке, а медленно откатывается назад.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говоря о нерадостной перспективе новой встречи с армянским коллегой, заметил, что будет лучше, если новое рандеву произойдет быстро.

Дипломат этим дает знать, что ситуация нуждается в конкретизации, чтобы агрессор, наконец, высказался по существу о своей позиции.

Каковы же шансы, чтобы добиться света в конце тоннеля после многолетних мытарств?

После последней встречи в Вашингтоне, длившейся более 3 часов, подтвердили, что выставленные посредниками предложения повторили таинство мыльного качества. Оно и логично, ведь у посредников идеи не замыленные, интрига бы точно закрутилась. И не стал бы Эльмар Мамедъяров сетовать на бесплодность обсуждений, длящихся целых 15 лет.

Безусловно, сопредседатели знают о теневой стороне проблемы намного больше, чем о ней говорят. Точно также фигуранты контактного цикла в лице глав МИД конфликтующих сторон обходят многие острые детали стороной. И это объяснимо, ибо помогает предотвращать преждевременные всплески настроений, предотвращает разгул опасений. Не раз ведь бывало, что преждевременные утечки аукались обострениями на передовой и в обществах.

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Важным и незыблемым на сегодня остается позиция Азербайджана, которая сводится к незамедлительному выводу армянских военных с оккупированных азербайджанских территорий. Предметные переговоры тогда и смогут оформиться в реалистичный прорыв. Любые попытки затушевать непременное условие Баку позволит только продлить тщетный контактный процесс, когда переговоры идут, но ни к чему не приводят.

У Еревана тоже имеется требование о важности статуса для карабахских армян, а также создании безопасности в регионе. Но как можно требовать безопасность, держа в зоне конфликта агрессоров? Абсурд.

Но показательно другое. С молчаливого согласия сопредседателей проблема безопасности региона подается Ереваном в привязке к предложению «разместить в Карабахе международные миротворческие сила». А оно Азербайджану надо? В этом и вся соль игры в темную, к которой с самого начала тяготел Ереван.

Возможно, кто-то наивно верит в способность миротворцев быстро разрулить положение и направить карабахское урегулирование в позитивное русло. Но подобного рода оптимизм не оправдан, прежде всего, тем, что усилит позиции Еревана, который итак старается закрепить статус-кво и снять с повестки возвращение оккупированных территорий их законному владельцу.

В Вашингтоне сопредседатели не отважились поставить вопрос о миротворцах ребром, зная к чему это могло бы привести. Они же, как видно, не сняли его с повестки, и будут продвигать в качестве новой привлекательной инициативы.

Однако размещение миротворцев, как показывает мировой опыт, приводит к заморозке положения, после чего положение еще более усложняется. Применительно к Карабаху этот вопрос активно продвигался сопредседателями в 90-х, которым складно подпевал Ереван. Баку категорически воспротивился, указав на способность сторон конфликта самим контролировать положение вдоль линии соприкосновения.

Судя по тому, как Ереван методично подрывает спокойствие в зоне противостояния, расстреливая в упор временный мир, просматривается искреннее желание армян подвигнуть внешние силы на удовлетворение своей прихоти.

Баку никогда не согласится на приход в Карабах пришельцев в голубых касках, ибо это в одночасье перечеркнет скромные достижения многолетних дипломатических переговоров, а далее воздвигнет стену отчуждения между регионами Карабаха, превратив временную линию размежевания в некое подобие государственной границы.

Как не быть существованию двух армянских государств на Кавказе, так и не видать никому двух разделительных линий внутри азербайджанских территорий. Карабах не останется расколотым, как того желают армяне. Баку позаботится о том, чтобы израненная земля вновь ожила.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az