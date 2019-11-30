Осенью 2016 года в армянских СМИ публиковали письмо открытое письмо наиболее известных представителей армянской диаспоры, которые, в числе прочих перлов, заявили, что армяне, дескать, являются «глобальной нацией». Что вызвало за пределами армянской тусовки понятную иронию. Само понятие «нации» теснейшим образом связано именно с государством и границами, а не формой носа, языком, вероисповеданием или тем, что ее представители едят на завтрак и на ужин. Так что «глобальная нация» — это такой же оксюморон, как и «всемирный национальный костюм» или «общемировая национальная кухня». А во-вторых, в то время, когда Армения стремительно нищает, пустеет и теряет остатки своего суверенитета, может быть, с претензиями на «глобальный статус» лучше повременить?

Но кое-кто этот оживший анекдот про «глобус Армении», похоже, воспринял всерьез. Никол Пашинян, премьер-министр Армении, на проходившем в Бишкеке саммите ОДКБ назидательным тоном изрек: ОДКБ обладает необходимым потенциалом для пресечения эскалации вокруг Карабаха. А для этого страны ОДКБ должны, оказывается, оставлять без внимания заявки Азербайджана на поставки вооружений.

Здесь, конечно, больше всего хочется спросить: Пашинян решил, что он представляет на этом саммите не самую «маломощную» из стран-членов ОДКБ, а этакое «мировое правительство»? Что именно в Ереване должны решать, кто, что и кому продавать может, а кому — ни-ни? И что оружейники всех стран ОДКБ должны покорно испрашивать у Армении разрешения на каждый свой контракт?

Впрочем, может быть, что у армянской верхушки на «оружейной теме» банально сдают нервы. В ранние девяностые, когда с азербайджанской стороны фронт держали добровольческие батальоны, а на стороне Армении воевали регулярные российские части, в Ереване привыкли к «силовому перевесу» и ни минуты не сомневались, что, во-первых, «военная дубина» made in Russia в руках Армении надолго, если не навсегда, а во-вторых, Азербайджану ничего не остается, кроме как испугаться и согласиться на армянские условия.

Но теперь ситуация уже другая.

Апрельские бои 2016 года развеяли иллюзии: «перевес по матчасти» на стороне Азербайджана, и даже российские оружейные «подарки» Еревану не помогают сократить этот пугающий разрыв. Азербайджан уже давно и плодотворно сотрудничает в военно-технической сфере, к примеру, с входящей в ОДКБ Беларусью. В числе наиболее известных «поставок» —ракетная система «Полонез», изрядно (и не без оснований) напугавшие армянских стратегов. Наша страна покупает оружие у России, причем здесь счет идет на миллиарды долларов, а «линейка» весьма разнообразная. И нетрудно догадаться, как это пугает Ереван. В Армении, конечно, пытаются включить на самых разных «площадках», прежде всего в ОДКБ, свою «слезливую дипломатию», но…что толку? Азербайджан, во-первых, приобретает оружие не только у стран ОДКБ — в числе его поставщиков значатся и Турция, и Израиль, и Пакистан, и Франция, и Италия, и многие другие. А во-вторых, в ответ на армянские мольбы и увещевания никто из оружейников, в том числе и из стран ОДКБ, не торопится рвать подписанные контракты. Рассчитывать на свой «политический вес и авторитет» Армении здесь не приходится. Теоретически Ереван мог бы рассчитывать на помощь России, но в ситуации «критической закредитованности» предприятий своего ВПК Москва вряд ли станет отказываться от такого покупателя, как Азербайджан, который платит за оружие не лояльностью и обещаниями, а «живыми деньгами». А значит, российская дипломатия тем более не будет«выкручивать руки» остальным. Так что Пашинян может, конечно, жалобно тянуть свое «не продавайте оружие Азербайджану», только вот оружейную коммерцию на пространстве ОДКБ это не остановит. Особенно теперь, когда не в пользу Армении изменился и политический расклад. Тот же саммит ОДКБ, напомним, еще и поставил точку в затянувшемся сверх всякой меры процессе назначения генсека организации. Секретариат ОДКБ возглавил представитель Беларуси Станислав Зась.

А вот здесь нужно пояснение. Казалось бы, у Армении нет особого повода для переживаний. Да, пост генсека ОДКБ оказался вакантным после того, как против занимавшего эту должность представителя Армении Юрия Хачатурова в «послереволюционном» Ереване возбудили уголовное дело и выдвинули обвинение ни много ни мало в попытке свержения конституционного строя —точнее, в причастности к расстрелу митингующих на улицах Еревана 1 марта 2008 года. Причем уголовное преследование генсека ОДКБ в Ереване начали, не удосужившись отозвать его с должности. Вначале в Армении пытались сохранить пост генсека за собой и на не истекший срок Хачатурова назначить своего представителя, но затем сошлись на «компромиссном варианте»: до до истечения срока, когда пост генсека должен был занимать Хачатуров, руководить секретариатом ОДКБ будет Владимир Семериков в статусе и.о. генсека, а уже потом организацию возглавит Зась.

Только вот за кадром другое. Да, в Ереване получили «утешительный приз», и представитель Беларуси занял пост генсека не сразу после отставки Хачатурова. Но в Ереване отчаянно возражали не только и не столько против порядка ротации — власти Армении категорически не устраивала именно кандидатура Зася. Прежде всего, к явному неудовольствию Еревана, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась закончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище. И самое главное, у него, как с ужасом констатировали в Армении, очень хорошие связи с руководством Азербайджана. Более того, уже готовясь занять пост генсека ОДКБ, в сентябре нынешнего года, Зась посетил Баку. Ереванское экспертное сообщество тут же откликнулось алармистскими комментариями: «Судя по встрече Алиева с Засем, ОДКБ будет дружить с Азербайджаном на уровне генсека. Станислав Зась тесно связан с Баку, где он получал офицерское образование. А о связях Алиева с Лукашенко и говорить не приходится». Но самое главное, именно Зась, как тут же вспомнили ереванские эксперты, играл важную роль в переговорах Баку и Минска по такому деликатному и чувствительному вопросу, как поставки оружия, в том числе РСЗО «Полонез». А это означает, что «оружейную дипломатию» на саммите ОДКБ Армения проиграла дважды. И не сказать, чтобы это было для нее так уж неожиданно. Так что перед саммитом ОДКБ Пашиняну стоило бы вспомнить армянскую поговорку: «Вместо того, чтобы рот раскрывать, открой глаза».

Впрочем, может быть, что Никол Пашинян и сам понимает, насколько не в его пользу политический расклад. И пытался он банально произвести впечатление на ереванскую же публику. Только вот такая «демонстративная дипломатия» поддержать пикирующий рейтинг, возможно, и поможет. Но предотвратить «катастрофу по матчасти» — уже вряд ли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az